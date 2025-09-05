CONSIGLIO REGIONALE TN-AA SÜDTIROL * GIORNATA CULTURALE DIPENDENTI (2/10) – NOTA STAMPA: «È ATTIVITÀ CULTURALE E FORMATIVA, NON RICREATIVA»

11.14 - venerdì 5 settembre 2025

In merito a quanto riportato su alcuni organi di informazione, riguardo alla tradizionale giornata culturale dei dipendenti del Consiglio Regionale Trentino Alto Adige etichettata come “gita”, si rende noto che l’iniziativa in programma il 2 ottobre 2025 non ha carattere ricreativo o ludico, ma rientra a pieno titolo nelle attività culturali e formative previste dal contratto collettivo vigente e che da molti anni (ben prima della presidenza Paccher) viene organizzata annualmente una giornata di conoscenza della storia e della cultura della nostra Regione.

L’uscita culturale, da sempre inserita nelle prerogative contrattuali del personale sottoscritto anche dalle parti sindacali, non comporta benefici aggiuntivi né deroghe rispetto al normale orario di lavoro. La ricostruzione giornalistica uscita oggi è quindi fuorviante e non rispetta la realtà dei fatti.