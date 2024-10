CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * MILANO – INCONTRO CALRE: PRESIDENTE PACCHER, «LE SFIDE DEL FUTURO, INVECCHIAMENTO POPOLAZIONE ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE»

14.09 - venerdì 4 ottobre 2024

Il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige Roberto Paccher è intervenuto oggi a Milano ad un appuntamento voluto dal Calre, la Conferenza delle assemblee legislative regionali europee. L’incontro (presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli), era imperniato sul tema “L’Europa e la salute”, con riferimento ad un rapporto pubblicato nel maggio scorso dalla Commissione di Bruxelles.

Il presidente Paccher ha ricordato come la Salute sia una competenza concorrente che l’Autonomia riserva allo Stato e alle due Province, Trento e Bolzano: “Un assetto che comporta la presenza di una pluralità di attori istituzionali, una maggiore complessità nella gestione unitaria delle scelte di politica sanitaria, ma anche una ricchezza nelle potenzialità della sperimentazione. Noi siamo impegnati a promuovere i diritti alla salute mediante scelte organizzative imperniate sul coinvolgimento di tutti gli attori territoriali, anche privati, sotto la stretta regia pubblica.

Non è un segreto che il Covid abbia cambiato profondamente l’organizzazione di tutti i comparti sanitari e che abbia, di converso, forzatamente accelerato talune scelte organizzative. In questa sede che ci chiama a riflettere su un tema che riguarda tutti i cittadini – ha detto tra l’altro il presidente del Consiglio regionale – mi piace ricordare la struttura di Protonterapia di Trento, un centro altamente specialistico dedicato alla cura dei tumori attraverso l’utilizzo di tecnologia sofisticata e innovativa che ci vede all’avanguardia a livello europeo”. Paccher ha poi voluto evidenziare le sfide del futuro che riguardano l’invecchiamento della popolazione, l’intelligenza artificiale, la collaborazione transfrontaliera, e appunto il ruolo dei privati in un’ottica di sanità pubblica.