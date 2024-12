CONSIGLIO REGIONALE * SECONDA COMMISSIONE: «COMPLETATO L’ESAME DELLA MANOVRA FINANZIARIA, BILANCIO 2025 DI 428 MILIONI»

14.08 - lunedì 2 dicembre 2024

Completato l’esame della manovra finanziaria. Consiglio regionale – Via libera in Seconda commissione ai documenti economici: sei a favore, due contrari e tre astensioni. Bilancio 2025 di 428 milioni di euro.

La Seconda commissione regionale presieduta da Waltraud Deeg ha proseguito oggi a Trento l’esame del disegno di legge n. 10: Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2025 (presentato dalla giunta regionale), ad esclusione dell’articolo 1 (di competenza della Prima commissione legislativa ed approvato in precedenza nella mattinata). La manovra è stata introdotta dalla vicepresidente della giunta regionale Giulia Zanotelli: il bilancio 2025 pareggia in 428 milioni di euro, con entrate in leggero aumento. Sul testo alcuni emendamenti presentati dalla giunta. La vicepresidente ha ricordato i trasferimenti più significativi come quelli a favore delle due Province di Trento e di Bolzano, confermati in 130 milioni di euro. Le entrate di natura tributaria sono state stimate in 337, 5 milioni di euro. La legge collegata ha ricevuto un’approvazione con 6 voti a favore e 5 di astensione.

La Commissione ha preso quindi in esame il punto successivo, ovvero il disegno di legge n. 11, Legge regionale di stabilità 2025 (presentato dalla Giunta regionale). che è stato rapidamente approvato, sempre con 6 voti a favore e 5 di astensione.

Il terzo punto in discussione in Commissione riguardava la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 e Disegno di legge n. 12: Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027 (presentato dalla giunta regionale). La vicepresidente Zanotelli ha ricordato come nel DEFR ci siano punti di continuità su quanto si è fatto ma anche ulteriori idee di collaborazioni future tra le due Province. Il documento economico è stato votato con sei voti a favore, 2 contrari e tre voti di astensione. A quel punto la seduta è stata dichiarata chiusa dalla presidente Deeg.