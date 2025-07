CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * VALUTAZIONE LEGGI: «TAVOLO COORDINAMENTO, PRESIDENTE MAULE / COMPONENTI TONINA – ANGELI -DE BERTOLINI – GUGLIELMI»

12.53 - giovedì 24 luglio 2025

Presidente Chiara Maule, componenti l’assessore Mario Tonina per la Giunta provinciale e i consiglieri Eleonora Angeli, Andrea de Bertolini e Luca Guglielmi per l’assemblea legislativa. È questa la struttura del Tavolo di coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche, istituito con l.p. 5/2013. L’organismo – che resta in carica per tutta la XVII legislatura – è stato riunito stamane dal presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, che ne ha designato i membri su parere della Conferenza dei capigruppo. Primo atto di oggi, l’elezione (unanime) del presidente del Tavolo, ruolo confermato come da prassi in capo allo schieramento di minoranza consiliare.

Il consigliere de Bertolini ha detto che sarebbe ottimale imitare gli ordinamenti stranieri in cui è stata introdotta anche una valutazione ex ante delle normative da approvare, senza limitarla invece a un controllo a valle della loro approvazione ed entrata in vigore. Il consigliere dem ha anche auspicato che il Tavolo – dalle potenzialità importanti – possa prendere in esame in particolare la normativa che si occupa di sicurezza pubblica e anche dell’impatto su di essa dei casi di grave disagio psichiatrico.

La consigliera Angeli dal canto suo ha invece messo in testa alla lista la materia della disabilità, interessata tra l’altro da importanti modifiche normative in corso a livello nazionale e conseguentemente provinciale.

Il Tavolo presieduto da Maule procederà presto a definire la o le leggi provinciali da sottoporre al proprio screening, con l’obiettivo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi informativi verso il Consiglio provinciale, le necessarie iniziative di semplificazione normativa e di sburocratizzazione, l’eventuale opportunità di proporre un aggiornamento delle norme stesse di legge. Si concorda sul fatto che il Tavolo dovrà anzitutto completare il lavoro avviato e non concluso alla fine della scorsa legislatura provinciale attorno alla legge provinciale 11/1997, sull’insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. In precedenza il Tavolo 2018-2023 si era occupato della legge provinciale 10/2017 sulla riduzione degli sprechi alimentari.