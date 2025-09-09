CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * REPLICA PRESIDENTE SOINI AI CONSIGLIERI MAESTRI E MANICA: «LA TERZIETÀ È E RIMANE LA BUSSOLA CHE ORIENTA IL MIO MANDATO»

18.22 - martedì 9 settembre 2025

In calce, nota del presidente Claudio Soini in risposta al comunicato stampa odierno con cui i consiglieri provinciali Lucia Maestri e Alessio Manica si sono soffermati su recenti dichiarazioni alla stampa dello stesso presidente del Consiglio provinciale di Trento.

“La terzietà è e rimane la bussola che orienta il mio mandato e l’attività del Consiglio. Questa è la precisazione dovuta in relazione al comunicato stampa, pubblicato oggi durante i lavori d’Aula. Risponderò poi compiutamente all’interrogazione nelle forme istituzionali.

Continuerò a lavorare, con serenità e in dialogo con tutti. Lo dico alla consigliera Lucia Maestri e al consigliere Alessio Manica, chiarendo che nell’intervista del 30 agosto, diversamente da quanto affermato, non ho annunciato cambiamenti particolari né inteso anticipare decisioni: ho semplicemente riepilogato, per i lettori e le lettrici di quel giornale, questioni già note agli addetti ai lavori.

A scanso di equivoci, a fronte di una domanda diretta, ho ribadito che nulla accadrà senza un preciso accordo tra capigruppo. Certamente, e lo faccio nel pieno delle mie prerogative di presidente dell’Aula, ho detto e non per la prima volta che vorrei proporre una via per affrontare costruttivamente il tema di eventuali modifiche regolamentari, se interessa; una via che potrebbe sostanziarsi in un metodo di lavoro condiviso. Tengo a sottolineare ancora che il Regolamento d’Aula è composto da 168 articoli, che riguardano molteplici ambiti di attività del Consiglio. Credo sia corretto allargare il ragionamento e verificare insieme se vi siano aggiornamenti da fare o meno, anche alla luce dei tanti cambiamenti che stiamo vivendo.

Il tema della revisione del regolamento, a differenza di quanto indicato nel comunicato, è stato oggetto di attenzione più volte nel corso della legislatura, anche nella Conferenza dei presidenti dei gruppi. Dalla lettura dei verbali, emerge chiaramente che della questione se n’è parlato fin da settembre 2024: per quattro volte da allora, i capigruppo hanno discusso di possibili revisioni su aspetti anche diversi del regolamento interno, concordando quasi tutti, sia di maggioranza che di minoranza, di immaginare innanzitutto un metodo condiviso di lavoro.

A proposito di sistema elettorale proporzionale, ho chiarito che a palazzo Trentini finora non è arrivato alcun atto politico in tema, ricordando la decisione del Consiglio, sul ddl relativo al terzo mandato presidenziale Pat, di seguire la prassi per cui la procedura d’urgenza sui disegni di legge comporta che non può essere richiesto il non contingentamento dei tempi di discussione. “Se ci sarà una nuova richiesta d’urgenza, valuteremo”, ho concluso”.