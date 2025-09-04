CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * MISSIONE IN BRASILE: «MALFER E KASWALDER (MEMBRI CONSULTA EMIGRAZIONE) DECOLLATI DA MALPENSA, PER NOVA TRENTO – RODEIO – RIO DOS CEDROS»

10.50 - giovedì 4 settembre 2025

Luciano Malfer e Walter Kaswalder in Brasile: la missione presso le comunità trentine, in occasione della Conferenza dei Consultori 2025 Nel 150° anniversario dell’emigrazione trentina Nel loro ruolo di membri della Consulta per l’emigrazione di nomina consiliare, Walter Kaswalder (Patt) e Michele Malfer (Campobase) sono partiti ieri mattina da Malpensa per una missione in Brasile.

L’occasione l’ha fornita la Conferenza dei Consultori 2025 che si terrà nei prossimi giorni tra Nova Trento, Rodeio e Rio dos Cedros, le tre comunità trentine fondanti in Santa Catarina. Il programma prevede due tappe oggi a Nova Trento e domani a Rodeio, per visite e incontri con le comunità trentine locali. Il 6, 7 e 8 settembre i consiglieri si trasferiranno a Rio dos Cedros dove si terranno i lavori in sessioni plenarie intervallate da visite, incontri e attività istituzionali in calendario per la tradizionale Festa Trentina, giunta alla 33ma edizione.

Il rientro è previsto il 9 settembre. A Nova Trento è prevista una tappa al celebre Santuario di Santa Paolina, la Santa nata a Vigolo Vattaro nel 1865 e considerata la patrona degli emigrati trentini, mentre a Rodeio l’itinerario contempla la visita al Museo degli usi e costumi della Gente trentina (in collaborazione con Mets) e alla Cantina vinicola San Michele (in collaborazione con FEM). Il focus istituzionale del viaggio si svolgerà principalmente a Rio dos Cedros, località di circa 11 mila abitanti nella valle del fiume Itajai. originata da diverse successive ondate di coloni in gran parte provenienti dalla nostra provincia negli anni tra 1875 e 1876.

Dopo la presentazione a cura di ciascun/a Consultore/Consultrice dei principali aspetti caratterizzanti la propria area di competenza in termini di risorse, opportunità, problematiche, all’ordine del giorno del focus c’è un confronto sulla revisione della legge provinciale sui Trentini all’estero con particolare riferimento agli articoli che riguardano il ruolo e le funzioni del Consultore e della Conferenza dei Consultori.

A tal proposito ricordiamo che il consigliere Michele Malfer ha depositato in Consiglio provinciale una proposta di voto, sottoscritta da tutte le minoranze e dal consigliere Kaswalder nella quale sottopone all’aula il tema del diritto alla cittadinanza italiana per i discendenti dei trentini emigrati all’estero.

Il documento sollecita il Parlamento e il Governo italiano a riaprire la finestra per la richiesta di cittadinanza italiana, affinché vengano riconosciuti il valore storico, culturale e identitario dei flussi migratori trentini e l’importanza del legame con le comunità di discendenza italiana nel mondo.