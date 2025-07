CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: «AD OTTOBRE IN AULA LA RIFORMA DELL’AZIENDA SANITARIA, IN ARRIVO IL TESTO CHE ISTITUISCE L’ASUIT»

12.16 - martedì 22 luglio 2025

È in arrivo la riforma che trasformerà l’attuale Apss in Asuit, Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino. Si tratta di un cambiamento importante, cui la Giunta provinciale mette mano con un disegno di legge che -ha annunciato stamane l’assessore Mario Tonina- sarà adottato dall’esecutivo tra due settimane.

Lo si è appreso alla Conferenza dei capigruppo riunita poco fa dal presidente Claudio Soini. Il ddl di Giunta in materia sanitaria sarà esaminato in Commissione legislativa a settembre, con la prospettiva di approdare all’aula consiliare nella tornata del 7-8-9 ottobre prossimi. Il 1° gennaio 2026 -ha spiegato l’assessore alla sanità- la riforma entrerà in vigore.

Nelle sedute d’aula di ottobre verranno trattati anche due disegni di legge di Vanessa Masè (La Civica): il n. 36 sulla tutela dei minori in ambito digitale e il n. 57 sull’autonomia abitativa. In settembre invece (sedute dei giorni 9-10-11) il Consiglio provinciale discuterà e voterà un nutrito pacchetto di mozioni.

Sedute speciali: il 21 ottobre il Consiglio provinciale si riunirà alla Campana dei Caduti festeggiandone il centenario; a fine ottobre dovrebbe trovare posto l’assise congiunta con il C.a.l. (Comuni); il 18 novembre è la data più probabile per l’annuale seduta congiunta con l’Autorità per le minoranze linguistiche.

Tornata consiliare del 4-5-6 novembre: l’ordine del giorno includerà i tre disegni di legge in tema scuola e segmento 0-6 (n. 20/Masè, n. 40/Parolari e n. 22/Degasperi), i tre disegni di legge sul volontariato (m. 21/Franzoia, n. 25/Bosin e n. 29/Masè), il ddl 51/ Masè sulla viabilità forestale, il ddl 60/Biada sulla cultura della legalità.

Tornata consiliare del 26-27 novembre: bilancio preventivo 2026 dell’ente consiliare, ddl 43/Maestri sul sostegno alla genitoritalità; mozioni. Tornata consiliare del 9-12 e 15-16 dicembre: sessione di bilancio Pat 2026.

Restano in attesa di calendarizzazione il ddl 1/Coppola sull’assistenza psicologica, il ddl 6/Guglielmi sul Comune cimbro di Luserna, il ddl 44/Cia sul personale infermieristico e il ddl 56/Cia sul voto di preferenza alle elezioni provinciali.