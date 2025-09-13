Popular tags:
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CAMPIONATI DEL MONDO ATLETICA – TOKYO 2025: PRESIDENTE SOINI, «AUGURI PER LA GARA DEI 5.000 METRI, CHE ESTENDO ANCHE AGLI ALTRI ATLETI TRENTINI»

19.40 - sabato 13 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Semplicemente fantastica la cavalcata di Nadia Battocletti a Tokyo. Ancora una volta una medaglia pesantissima arriva in Trentino, a impreziosire una terra che ama l’impegno e la pratica sportiva. La fondista di Cavareno ha subito salutato il suo paese, con commozione. A nome di tutto il Consiglio provinciale di Trento, le migliori congratulazioni e mille auguri per la gara dei 5.000 metri, che estendo anche agli altri atleti trentini impegnati ai mondiali di atletica leggera.

 

 

