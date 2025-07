CONSIGLIO PROVINCIALE * TERZA COMMISSIONE: «RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE SUI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, UNANIMITÀ DEL PARERE ALLA DELIBERA DI GIUNTA»

10.56 - martedì 15 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Recepimento direttive europee sui criteri di aggiudicazione: unanimità del parere alla delibera di Giunta. La terza Commissione permanente di Vanessa Masè ha espresso stamane parere favorevole all’unanimità alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto “Adozione delle linee guida sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi di ingegneria e architettura”, ai sensi della legge provinciale 2/2016 (di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici).

Il parere favorevole all’unanimità, è arrivato dopo un’ampia illustrazione del tema da parte degli uffici provinciali competenti.

Un documento molto tecnico, atteso dagli operatori: centralità della progettazione e qualità del servizio

Si tratta di un documento molto tecnico e complesso, arrivato a conclusione dopo un lungo lavoro del tavolo appalti. Un documento che ha registrato il plauso degli operatori economici e del Cal, anche perché nell’iter di stesura le osservazioni sono state condivise e per quanto possibile tradotte nelle linee guida. Un documento suddiviso in due parti, una di inquadramento generale della tematica e l’altra più di dettaglio, che fornisce indicazioni sulle modalità applicative e sui criteri per l’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di riferimento.

Si fissa il limite del 30% da attribuire alla componente economica e la soglia economica di riferimento per l’applicazione della norma è fissata a 140.000 euro.

Questo criterio garantisce la migliore qualità del servizio a fonte del prezzo messo a base d’asta, identificando l’offerta che costituisce il miglior rapporto prezzo/qualità. Altro aspetto importante il tema dell’oggettività dei criteri e la connessione all’oggetto di appalto. La centralità della progettazione è fondamentale in un cambio di paradigma nella fornitura di un servizio: si declinano i contenuti minimi che un progetto deve avere per essere messo in gara per l’affidamento di un servizio. L’individuazione di specifici criteri deve essere effettuata in ragione della singola opera per la cui esecuzione si procede: criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale connessi al soggetto dell’appalto, tali da garantire un confronto concorrenziale

effettivo sui profili tecnici.

Nel merito, alla parte tecnica dell’offerta è consigliato si riservi un punteggio pari a 80 punti sui 100 disponibili, con l’obiettivo di potenziare il valore della parte tecnica (miglior rapporto prezzo qualità e possibilità di miglioramento qualitativo offerto dal mercato) e di limitare il peso della parte economica e quindi contenere i ribassi.

A garanzia della qualità della prestazione la soglia di sbarramento a 40 punti sugli 80 punti riservati all’offerta tecnica -in caso di servizi di ingegneria e architettura riferiti a opere di particolare rilevanza economica e/o di particolare complessità- deve essere adeguatamente aumentata fino a raggiungere in casi particolari anche 60 punti sugli 80 a disposizione per la parte tecnica. L’obiettivo è un livello qualitativo particolarmente elevato delle offerte, escludendo quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge. La riparametrazione dei criteri sul punteggio complessivo totale dell’offerta tecnica è sempre consigliata, mentre quella sui singoli parametri è facoltativa, con l’obiettivo di mantenere il peso assegnato a ciascuna componente.

Tra i criteri, a titolo di esempio, ci possono essere l’adeguatezza desunta dalle capacità professionali, aspetti metodologici dell’offerta (caratteristiche dell’organigramma, modalità di classificazione, archiviazione, consultazione, condivisione dei documenti ecc.), la coerenza con gli strumenti di programmazione, la precisione, l’esaustività nell’individuazione delle tematiche, il grado di dettaglio dello sviluppo progettuale ecc.

Altro tema cruciale, quello della durata: meglio premiare il cronoprogramma (come si intende garantire lo svolgimento della prestazione) e valutare con cautela la riduzione dei tempi. Infine, tra i criteri oggettivi possibilmente premianti potrebbero essere indicati il possesso della certificazione di genere, il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 e la presenza di giovani professionisti.

Antonella Brunet (Lista Fugatti), Roberto Stanchina (Campobase), Michela Calzà (PD), Lucia Coppola (AvS), sono intervenuti a chiedere alcune specifiche di dettaglio e ad annunciare convintamente il parere favorevole.