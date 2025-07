CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * VISITE ISTITUZIONALI: «IL NUOVO COMMISSARIO DEL GOVERNO FUSIELLO RICEVUTA DAL PRESIDENTE SOINI»

12.09 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Isabella Fusiello, nuovo commissario del Governo per il Trentino, è stata in visita stamane dal presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini. Prima donna a rappresentare lo Stato nella Provincia Autonoma, Fusiello a palazzo Trentini ha spiegato la sua forte motivazione a svolgere un lavoro importante per favorire una serena e ordinata vita della comunità trentina. La disponibilità a collaborare è stata manifestata da entrambe le autorità, che condividono il bisogno di mantenere alta l’attenzione su tutti i fenomeni di criminalità, con l’obiettivo di preservare l’ottima qualità di vita che contraddistingue le nostre terre alte.

Si è parlato delle prossime Olimpiadi invernali 2026, come evento particolarmente complesso da gestire, anche per le forze dell’ordine. E si è parlato tra l’altro di Cpr e di come il Trentino potrà e dovrà contribuire alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico.

Il presidente Soini ha spiegato che il Consiglio provinciale è impegnato a contribuire a un ottimale governo dell’Autonomia speciale ed è quindi attento e interessato anche alle materie e tematiche su cui lavora il Commissariato del Governo.