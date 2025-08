CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * SOINI: «OGGI A FOLGARIA L’OMAGGIO AGLI STANDSCHÜTZEN, DOMANI SULL’ALTOPIANO VEZZENA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA S. ZITA»

10.58 - sabato 2 agosto 2025

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento è determinato a garantire attenzione e rispetto alle diverse manifestazioni dell’identità trentina, riflesso della sua storia complessa. Per la seconda volta quest’estate, Claudio Soini vuole essere presente – in tempi ravvicinati – a eventi promossi da un lato dall’Associazione nazionale alpini, dall’altro dal Verband Tiroler Schützen, che comprende le Compagnie trentine. Oggi pomeriggio il presidente è a Folgaria, per il decennale del progetto che si è concretizzato nella posa di oltre 70 croci lungo il fronte della Grande Guerra: un omaggio agli Standschützen trentini che vestirono la divisa dell’Impero austroungarico.

“Accolgo con piacere l’invito della Federazione degli Schützen tirolesi e del Landeskommandant trentino Enzo Cestari, perché ribadisco l’importanza di fare memoria, di trasmettere consapevolezza ai giovani e di cogliere così le complessità della storia del nostro territorio”.

Domattina Soini presenzierà al 17° anniversario della ricostruzione della chiesa di Santa Zita-Zitakappelle sull’Altopiano di Vezzena, altro territorio fortemente significativo in rapporto alle vicende belliche del ’15-’18. “Occasione – spiega il presidente Soini – anche per ringraziare una volta di più a nome del Consiglio provinciale, per la generosa azione volontaristica e sociale delle nostre penne nere e del loro braccio operativo Nu.Vol.A”.