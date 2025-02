CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * LAVORI AULA MATTINA: «APPROVATE QUATTRO MOZIONI, SI RIPRENDERÀ ALLE 14.30»

13.50 - mercoledì 12 febbraio 2025

I lavori in Consiglio provinciale sono ripresi questa mattina dalla trattazione delle proposte di mozione, a partire da quella di Daniele Biada (FdI), che l’Aula aveva iniziato a trattare ieri, di ringraziamento alle forze dell’ordine per il loro impegno a favore dei cittadini (emendata e approvata). Non essendo ancora trascorse le 48 ore dal deposito previste dal regolamento, è slittato il punto previsto successivamente all’ordine del giorno, quello della deliberazione dell’Aula sulla richiesta di procedura d’urgenza per il ddl 52 di Mirko Bisesti (Lega) di modifica dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale del 2003.

La mattinata è proseguita quindi con la trattazione delle mozioni di Michele Malfer (Campobase) di sostegno ai discendenti trentini in relazione alle inondazioni in Brasile (emendata e approvata all’unanimità), di Filippo Degasperi (Onda) sul ripristino del sentiero Sat 219 della val Caretta (emendata e approvata all’unanimità). Ancora, è stata approvata all’unanimità la mozione di Francesca Parolari (Pd) di promozione della Carta Europea della Disabilità. Iniziata la trattazione del testo di Daniele Biada per la realizzazione degli svincoli tra la statale 421 e la 45 bis: i lavori sono quindi stati sospesi su richiesta di Giulia Zanotelli per un confronto su una proposta emendativa. Si riprenderà da qui questo pomeriggio alle 14.30.

///

157. Daniele Biada, Christian Girardi, Carlo Daldoss (FdI)

Un grazie alle forze dell’ordine per l’impegno a favore dei cittadini: emendata e approvata

I consiglieri di Fratelli d’Italia esprimono un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il costante impegno nella tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico, anche in riferimento alle quotidiane aggressioni e ai rischi a cui essi sono esposti nell’assolvimento del loro dovere. La mozione impegna il Presidente del Consiglio a trasmettere una copia del documento, contenente il formale ringraziamento, alle istituzioni competenti del territorio provinciale, come segno concreto di vicinanza e solidarietà.

Oggi si è ripreso dalle repliche e dalle dichiarazioni di voto. Il consigliere Daniele Biada ha ricordato che la mozione deriva da eventi importanti specifici quali i fatti del carabiniere intervenuto a Rimini per fermare degli accoltellamenti e le manifestazioni violente organizzate da manifestanti per la morte di Rémi. Una mozione che rispecchia un documento analogo presentato anche a livello regionale, con l’obiettivo di tutelare le forze dell’ordine. Si è detto disponibile a emendare il testo togliendo la parola “stranieri” e sostituendola con “cittadini”: nessuno vuole mettere bandierine, ha precisato: non approvandola si perderebbe un’occasione per essere vicini e solidali alle forze dell’ordine. Ha ricordato di essere stato a visitare le forze dell’ordine e a portare loro solidarietà e citato i tanti provvedimenti votati in passato per sostenere e valorizzare il lavoro delle forze dell’ordine, non si vede quale difficoltà ci sia a sostenere questa mozione, per ognuno comunque la scelta è libera.

Claudio Cia (Misto) si è detto allergico a votare documenti confezionati fuori provincia e distribuiti a pioggia sul territorio, ma ha colto la buona intenzione della proposta, quella di dare un segnale forte di sostegno al lavoro delle forze dell’ordine. Difficile però votare la mozione senza togliere il riferimento agli “insulti dai gruppi di stranieri a Capodanno a Milano”. Se non viene tolto questo esempio ha detto di non poter votare la proposta perché i delinquenti non hanno né colore, né nazione, sono solo delinquenti.

Paola Demagri (Casa Autonomia) ha aggiunto la vicinanza alla polizia penitenziaria, che subisce aggressioni con una certa frequenza e la carenza di personale nelle carceri. Pare di aver colto che non c’è la possibilità di rivedere l’emendamento, ha aggiunto, quindi ha annunciato l’astensione al voto motivata con l’impossibilità di elencare tutte le altre categorie, come anche quella del personale sanitario.

Andrea de Bertolini (Pd) ha anticipato astensione riprendendo le motivazioni riportate ieri dal collega di partito Alessio Manica. Un dato noto agli operatori di giustizia è il fatto che le forze di polizia soffrono della condizione di sotto organico, ha aggiunto, un problema che si è cronicizzato e che non si risolve in pochi mesi, ma se si vuole rappresentare solidarietà a determinate categorie di lavoratori serve un punto di caduta in termini di concretezza sulle tematiche che affliggono i lavoratori. Il documento da questo punto di vista non soddisfa quest’esigenza, ha ricordato, non contiene misure che possano sollevare i lavoratori dalle condizioni di stress dalle quali sono afflitti. Spiace per il riferimento agli stranieri come fosse un errore di penna quasi freudiano che però marca e contraddistingue il documento in maniera discriminatoria. La magistratura farà il suo corso, ma non si può ridurre il mondo di violenza come proveniente dagli stranieri.

Christian Girardi (FdI) ha ricordato il proprio voto favorevole e cercato di fare chiarezza: le forze dell’ordine sono al lavoro tutti i giorni per garantire la sicurezza e non lavorano in sicurezza. Nessuna volontà di piantare bandierine politiche o di alzare i toni: le ipotesi messe in premessa erano degli esempi di episodi. Nessuna volontà di retorica di distinguere tra chi non rispetta le forze dell’ordine. Il momento storico mostra evidente che l’operato delle forze dell’ordine è stato messo sotto la lente di ingrandimento di certi media e di una certa politica per dire che c’è un sistema non funziona. Un fatto grave per cui si vuole dare oggi solidarietà. Nessun problema rispetto all’astensione, l’importante è però dire che chi mette in pericolo la propria vita per garantire la sicurezza in Trentino non può avere meno tutele dei delinquentelli. Biada ha ricordato la propria disponibilità a emendare togliendo la parola “stranieri”, si trattava di un esempio che vedeva in quel caso stranieri, ma il tema è generale, non è riferito agli stranieri, ha detto.

Dopo una breve sospensione volta alla presentazione di un emendamento da parte di Fratelli d’Italia nel senso annunciato, è intervenuta Lucia Coppola (AVS). La consigliera si è detta convinta che all’interno delle forze di polizia ci siano persone democratiche e che si attengono a ciò che devono e possono fare, ma purtroppo ha detto che non sempre succede. Negli interventi sentiti, ha rilevato, si colpevolizza solo e unicamente chi partecipa alle manifestazioni sulle quali c’è sempre l’ambiguità del dire per esempio che non sono state autorizzate, ma la legge non prevede l’autorizzazione, ma un preavviso al questore. Si creano occasioni di scontro impari che hanno al loro interno anche degli abusi. Ha parlato dell’esempio delle ragazze di Brescia. Sono casi purtroppo che non succedono raramente, ha aggiunto e ha ricordato la manifestazione del 23 febbraio 2024 a Pisa e Firenze.

I cortei che si fanno, ha dichiarato la consigliera, nella grandissima parte dei casi non sono violenti, tanto che il dossier del Ministero dell’Interno che dice che in Italia si sono svolte 6.631 manifestazioni di piazza di cui solo 643 con criticità, il 3,6% del totale. Ha sottolineato che mentre c’è un osservatorio dell’Associazione amici della polizia che dà conto degli attacchi che hanno provocato lesioni in chi svolge le importanti funzioni di ordine pubblico, non esiste invece nessun osservatorio che si occupa di promuovere il dibattito sulla repressione quando diventa eccessiva, realtà che ci sono invece in altre parti d’Europa, come in Francia. Le segnalazioni di abusi purtroppo sono tante, ha aggiunto citando i fatti del G8 di Genova del 2001: nessuno è stato rimosso e in tanti hanno avuto avanzamenti di carriera. Ci vogliono molto equilibrio e attenzione a non far trasparire il bene da una parte e il male dall’altra: ha annunciato con questa motivazione il proprio voto di astensione.

Quindi è stato votato il testo emendato come annunciato: approvato con 18 sì e 13 astenuti.

73. Michele Malfer (Campobase)

Inondazioni in Brasile, si aiutino i discendenti trentini: emendata e approvata all’unanimità

La mozione presentata dal consigliere di Campobase e sottoscritta anche dai consiglieri di Avs, Casa Autonomia e Pd, impegna la Giunta a fornire un sostegno concreto ai discendenti degli emigrati trentini colpiti dalle inondazioni che hanno devastato il Rio Grande do Sul, in Brasile. La proposta, emendata, ha visto la soppressione dei primi tre punti degli impegni (sono datati e di fatto già intercettati, ha spiegato il consigliere Malfer) e impegna la Giunta a mettere a disposizione la Protezione civile trentina affinché attivi percorsi di collaborazione con le autorità locali e le organizzazioni internazionali per garantire che l’assistenza venga distribuita in modo efficace e raggiunga realmente chi ne ha bisogno e ad aiutare le autorità locali anche nel costruire programmi di ricostruzione a lungo termine che non solo ripristinino le condizioni pre-inondazione, ma migliorino anche la resilienza delle infrastrutture locali contro future catastrofi naturali.

Lucia Coppola ha espresso empatia e vicinanza con Rio Grande do Sul e ricordato la propria visita sul posto: ha raccontato di aver notato come sia presente nelle storie individuali e non solo politiche la storia delle migrazioni. Ha ricordato gli incontri avuti con la popolazione locale durante i quali è emersa la necessità di far permanere questi legami, per le persone di continuare a riconoscere nel Trentino le loro radici, a partire dalla parlata dialettale, un dialetto più resiliente e antico rispetto a quello che si parla oggi in Trentino. Un segnale di un’appartenenza culturale. Per queste ragioni e per la devastazione provocata dalle alluvioni della scorsa primavera ha annunciato un voto favorevole.

Come Malfer, Lucia Maestri (Pd) ha parlato del ruolo dei consultóri. Dispiace, ha detto, che noi che siamo persone corrette, non abbiamo pensato alla trattazione di urgenza per questa mozione che, sì, ne avrebbe avuto bisogno. Si ha la sensazione che qualcuno ritenga l’emigrazione un fatto ormai datato, ma il punto è che i trentini nel mondo stanno a significare la storia di ciò che siamo stati, di un popolo di migranti che ha saputo ricostruire una vita in un altro Paese e a inserirvisi promuovendo sviluppo. Grazie ai circoli trentini di Rio Grande do Sul si ha avuto come provincia l’opportunità di partecipare all’attività di decostruzione delle favelas e di costruzione di case per le persone che abitavano le favelas. Progetti che sono stati travolti dalle acque, che hanno reso orgogliosa la comunità trentina. Il rapporto dei consiglieri provinciali con i circoli deve essere sempre più di vicinanza e sollecitazione a far vivere i valori di questa terra dove i trentini sono andati a vivere e lavorare. Sarebbe bene che parlando di emigrazione e immigrazione che ci si ricordassimo chi eravamo, ha concluso, e provassimo a trattare chi viene qui con gli stessi riguardi con cui noi siamo stati trattati lì.

L’assessore Mattia Gottardi ha espresso parere favorevole della Giunta visto l’emendamento. Ha ricordato che a ridosso dell’evento traumatico la Provincia si è mossa senza attendere atti politici a sostegno. La mozione è stata revisionata in considerazione del fatto che in parte gli impegni sono stati superati dal tempo. L’assessore ha citato le esperienze brasiliane quali quelle di Nuova Trento che hanno visto costruire una nuova città da zero e mantenere ricchi legami con il nostro territorio. C’è talvolta un legame con il territorio che fa sentire i trentini nel mondo ancora più trentini di noi, ha detto. Per dare un numero, ha aggiunto, a fronte di 560 mila trentini in Trentino, i discendenti trentini sono oltre 2 milioni e mezzo. Sulla mozione: un modo di dare un segnale, importante per il Consiglio ricordare le nostre comunità all’estero sempre, non solo in caso di eventi di questo rilievo.

Malfer ha ringraziato i colleghi e l’assessore per il clima con cui è stata affrontata la questione: può essere un segnale politico anche per i consultóri che in questo 150esimo anniversario dell’emigrazione trentina viene rafforzata l’attenzione ai trentini nel mondo. Un modo di rinsaldare questo legame che è molto forte. Walter Kaswalder (Patt) ha sottolineato la volontà degli organi istituzionali in Brasile di ricostruire in loco una protezione civile come quella Trentino e ha chiesto all’assessore di esplorare la possibilità di ospitare qualche esponente per far capire e comprendere come costruirla con il volontariato anche in quella zona

Il voto: la proposta è stata approvata all’unanimità.

Votata la mozione, Alessio Manica (Pd) è intervenuto sull’ordine dei lavori, chiedendo al presidente Soini quando si faranno le due informative e chiedendo garanzia che siano svolte entro domani. Ha inoltre chiesto chiarimenti sull’attesa di 48 ore dal deposito per il voto sulla richiesta di procedura di urgenza: il riferimento è l’articolo 64 comma 6? Il presidente Claudio Soini ha ricordato per le comunicazioni di aver chiesto la presenza degli assessori e ha notato l’assenza oggi dell’assessore Spinelli: si vedrà di mantenere quanto detto nella Capigruppo. Sulla procedura d’urgenza, ha affermato che trattandosi di una questione procedurale scatta l’articolo 74. La richiesta, ha ricordato, era stata inserita al punto 6.1, ma non sono trascorse le 48 ore, che saranno trascorse domani indicativamente dopo mezzogiorno.

77. Filippo Degasperi (Onda)

Ripristinare la percorribilità del sentiero Sat 219 in Val Caretta: emendata e approvata all’unanimità

La mozione del consigliere Filippo Degasperi (Onda) e di tutti i colleghi di minoranza chiede alla Giunta di adottare le iniziative necessarie per ripristinare la percorribilità dell’ex sentiero Sat 219 della Val Caretta, coinvolgendo i comuni interessati, le comunità degli Altipiani e dell’Alta Valsugana, la Sat e l’associazione attiva da tempo sul tema. Il sentiero, di grande valore storico e paesaggistico, è attualmente classificato come percorribile solo da escursionisti esperti e necessità di attrezzatura da ferrata a causa di frane risalenti agli anni ’60. Il recupero del percorso permetterebbe di valorizzare l’area turisticamente, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.

Lucia Coppola ha ricordato i propri atti volti al ripristino della medesima strada: doveroso il ripristino dalla frana almeno per il transito a piedi. Ha parlato di una strada importante dal punto di vista storico che può tornare a essere un collegamento significativo. Una strada che viene comunque percorsa nonostante i divieti e i pericoli, è una strada appetibile, godibile, con meravigliosi panorami, con un punto di partenza e di arrivo interessanti, una strada di cui ci si deve prendere cura.

Vanessa Masè (La Civica) ha detto che l’emendamento rende possibile l’accoglimento della proposta: il ripristino potrebbe garantire uno sviluppo turistico interessante.

Roberto Stanchina (Campobase) ha auspicato, come Degasperi nel presentare la mozione, che si possa trovare una soluzione che vada oltre alla ferrata per la percorribilità maggiore di questo sentiero. Ha ricordato l’utilizzo della strada dell’aristocrazia asburgica, la storia della strada. Una zona molto bella dal punto di vista sentieristico, ha aggiunto, su cui la Sat sta facendo un lavoro egregio di manutenzione. In questo senso ha ringraziato chi si occupa di tenere pulita la sentieristica trentina.

Walter Kaswalder ha ringraziato Degasperi per aver tenuto duro sul tema dalla scorsa legislatura: si tratta di un percorso molto bello e sistemarlo è importante anche dal pdv turistico. Ha ricordato anche l’approvazione di una mozione per l’allungamento del percorso anche fino a Pietralba (con una mozione regionale). Mancava la zona che da Folgaria verso Carbonare si collega con il lago di Caldonazzo: il sentiero è il completamento del percorso, ha spiegato ricordando che il percorso sarà anche turistico e non solo religioso. Ha auspicato un intervento in tempi brevi.

Per Paolo Zanella (Pd) bene che si sia arrivati almeno al ripristino della viabilità, seppur con ferrata. Ha descritto un percorso attrezzato come limitativo e ricordato, come Degasperi, che l’iniziativa iniziale è stata bocciata per i costi. Ha citato la convenzione tra i Comuni dell’Altipiano dei laghi per il ripristino della percorribilità intera della strada: il fatto che ciò sia stato fermato rimane qualcosa di irrisolto. Ha auspicato che il ripristino futuro del tragitto sarà completo, perché ha a che fare molto con un modello turistico diverso.

L’assessore Roberto Failoni ha ringraziato per l’emendamento. Fa piacere, ha affermato, che si chieda di più. Quello di oggi è un segnale, ha detto: fare gli interventi proposti sarebbe interessante, ma sotto l’aspetto ambientale forse troppo impattante, ma intanto si parte da qua. Da 6 anni, ha aggiunto, il capitolo in assestamento è finanziato al 100% per poter rispondere alle domande che erano all’interno del Dipartimento. Ha espresso parere positivo al testo emendato.

88. Francesca Parolari (Pd)

Disabilità: si promuova l’adesione alla Carta Europea: approvata all’unanimità

La mozione presentata dalla consigliera Francesca Parolari (Pd) richiede un maggiore impegno nella diffusione e nell’adesione al progetto della Carta Europea della Disabilità (CED) – Disability Card, uno strumento che consente alle persone con disabilità di accedere gratuitamente o a tariffe agevolate a beni e servizi nei settori dei trasporti, della cultura e del tempo libero, sia in Italia che in altri Paesi dell’Unione Europea. Attualmente, in Trentino, solo pochi Comuni e musei hanno stipulato convenzioni per il riconoscimento della carta. Per questo, i consiglieri dem chiedono alla Giunta di promuovere la conoscenza delle opportunità offerte dalla Disability Card, sollecitando in particolare i Comuni, gli enti culturali, la Federazione Trentina della Cooperazione e le categorie economiche a stipulare convenzioni con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Inoltre, si ritiene opportuno informare i servizi socio-assistenziali affinché diffondano la conoscenza dello strumento presso tutti i soggetti che offrono servizi alle persone con disabilità e, attraverso questi, direttamente agli interessati e alle loro famiglie.

Chiara Maule (Campobase) ha espresso accordo con la proposta: ciò che propone Parolari è un’opportunità in più spesso poco conosciuta e che si aggiunge a quelle che sono già presenti. A volte si fa capire nei servizi e nelle famiglie quante siano queste opportunità, ha precisato. Bene dunque la possibilità di comunicazione. Ha sottolineato che la possibilità di visitare luoghi culturali ha in genere grande riscontro da parte delle persone che possono fruire dell’opportunità.

Stefania Segnana (Lega) ha ricordato come il tema sia stato affrontato nella scorsa legislatura e l’attenzione prestatavi dal ministro Locatelli. L’Italia, ha affermato, è tra gli otto stati in Europa che portano avanti il tema, nel 2023 l’Italia era tra i più avanzati della promozione della Disability Card. Segnana ha ricordato gli incontri per la promozione dello strumento fatti in passato al Cal e con le associazioni anche grazie all’impegno della Umse Disabilità. Ha quindi espresso appoggio alla proposta: continuare a informare e sollecitare i Comuni che non hanno ancora preso in carico ciò che era già stato annunciato nelle sedute tramite il Cal è importante. Ha ricordato il passaggio in Terza commissione sui Peba: si erano evidenziate le difficoltà che i Comuni hanno nel portare avanti certe questioni per questioni organizzative. Importante quindi sollecitare i Comuni per pubblicizzare l’uso della card.

Paola Demagri ha detto che ogni passo avanti fatto sulla disabilità lo sia verso l’inclusività. L’obiettivo è che tutti possano vivere esperienze al meglio. Ha ricordato che la parola disabilità dà maggiore dignità alla condizione della persona e ricordato il passaggio fondamentale e culturale nel cambio della terminologia utilizzata da “handicap” a “disabilità”. Bene anche quest’operazione culturale che è anche di comunicazione e informazione.

L’assessore Mario Tonina ha espresso parere della Giunta positivo e parlato del lavoro fatto sul tema. Ha citato come in Terza commissione si sia restituito l’operato sullo sbarrieramento: è stata garantita una continuità al lavoro impostato la scorsa legislatura e su questi temi anche l’Aula si deve vedere impegnata e lavorare in una direzione per dare giuste risposte a questi temi. Ha ricordato la nota con cui è stata chiesta ai Comuni un’attenzione sulla card, l’importanza del contrassegno unificato europeo, della marcatura degli stalli promossa da Astrid, della nuova terminologia, del lavoro per il superamento delle barriere linguistiche, del progetto “Trentino per tutti”. Su temi come questi oltre che il parere favorevole si ribadisce il lavoro in corso, ha detto l’assessore indicando la mozione di Parolari come un ulteriore rafforzamento dell’attività in corso.

Al 7 febbraio, ha aggiunto Tonina, il numero di convenzioni sottoscritte con il Dipartimento sono 65 di cui 6 in provincia di Trento, un territorio che rappresenta l’1% della popolazione italiana che ha il 10% delle convenzioni sottoscritte in totale. Certo, ci si aspetta un ulteriore incremento, anche a seguito della recente comunicazione, ha affermato ricordando che è in corso di valutazione con il Servizio mobilità pubblica l’introduzione della possibilità di utilizzo della Disability Card sul trasporto pubblico anche per persone residenti fuori provincia. Ha ricordato come nel bando per iniziative progettuali a favore dei musei per la rimozione delle barriere del 2024 sia stato inserito come requisito obbligatorio per la partecipazione la stipula di una convenzione con il Dipartimento per garantire l’accesso ai servizi tramite Disability Card.

Lucia Coppola ha detto di ritenere la mozione molto meritoria. Ha invitato a superare una visione della disabilità solo come cura della persona: si passa con la mozione a un livello superiore, considerando che chi ha una disabilità ha necessità anche di contatti sociali e di cultura. Stimolare i Comuni e le Comunità di valle perché aderiscano alla carta per la disabilità è importante, ha aggiunto auspicando un salto di qualità promosso anche dalla mozione.

Daniele Biada ha riportato il parere favorevole di FdI: molto c’è ancora da fare e la conoscenza non è mai abbastanza quando si parla di disabilità. Ha espresso vicinanza a chi ha una disabilità e ricordato l’operato dell’assessorato di Segnana in merito. Se ci si impegna a coinvolgere i Comuni anche dopo le elezioni si avranno sindaci con qualche stimolo in più, ha detto. Importante, ha concluso, proseguire con la sensibilizzazione.

Antonella Brunet (Lista Fugatti) ha ringraziato Parolari, Tonina, Segnana per aver accettato un odg proposto. Non c’è mai abbastanza comunicazione su questi temi, ha affermato e annunciato voto positivo.

Parolari ha ringraziato tutti e riconosciuto che il lavoro che si sta facendo è importante nel senso di favorire l’inclusione. Che non significa omologare, ma mettere tutti allo stesso punto di partenza per poi poter offrire a tutti le stesse opportunità.

Il presidente Claudio Soini ha ricordato la piattaforma Cude: tra i Comuni trentini non sono molti quelli abilitati nel Portale dell’automobilista, iscrivendosi alla piattaforma c’è la possibilità di una comunicazione automatica per i disabili.

93. Daniele Biada (FdI)

Realizzazione degli svincoli tra la SS 421 e la SS 45 Bis

I consiglieri di Fratelli d’Italia tramite la loro mozione impegnano l’esecutivo ad inserire negli strumenti di programmazione settoriale provinciale, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, l’intervento di realizzazione degli svincoli tra la SS 421 e la SS 45 Bis Variante Riva (Circonvallazione Ovest).

Michela Calzà (Pd) ha parlato di un tema molto noto e ricordato l’evoluzione della discussione in Consiglio comunale a Riva sulla proposta. Una mozione in questo senso, ha detto, era stata proposta in Consiglio comunale a Riva da FdI e ricalcava la richiesta di introdurre gli svincoli: intervenne una proposta di emendamento che arricchiva il dispositivo introducendo la necessità di trovare una soluzione per permettere l’inversione per tutti i quattro i sensi di marcia. Dopo l’approvazione della mozione, ha ricordato, era seguita una richiesta ufficiale della sindaca alla Provincia per chiedere una delega alla progettazione, a cui pare non sia seguita una risposta. Ancora: l’amministrazione comunale aveva quindi inserito l’opera nella parte del bilancio con scadenza 2026, oltre il mandato attuale.

A supporto della richiesta le opposizioni in Consiglio hanno ripresentato una nuova mozione nel 2023 a sollecito della sindaca e della maggioranza di farsi parte attiva presso la Provincia, una mozione mai arrivata in discussione. Oggi la tematica è riproposta dal gruppo di FdI in Consiglio provinciale per evidenziare la necessità di provvedere e confermando le istanze del Consiglio comunale di Riva che aveva proposto anche una soluzione per migliorare il traffico con le inversioni, ha rilevato Calzà che ha descritto la proposta come molto utile. I lavori sono stati sospesi su richiesta dell’assessore Giulia Zanotelli in vista di un confronto su una proposta emendativa.