CONSIGLIO PAT * VIOLENZA DI GENERE: «APPROVATI ALL’UNANIMITÀ I DUE DDL DELLE CONSIGLIERE MASÈ – SEGNANA – FRANZOIA»

18.47 - martedì 10 settembre 2024

Consiglio provinciale: tutti uniti contro la violenza di genere. Si è concluso nel pomeriggio di oggi in Consiglio provinciale, con l’approvazione all’unanimità, l’esame dei esame dei due disegni di legge delle consigliere Vanessa Masè (Civica) e Stefania Segnana (Lega) e Mariachiara Franzoia e colleghi del Pd di modifica della legge vigente in tema di prevenzione della violenza di genere e tutela delle donne che ne sono vittime. Le proposte, che hanno trovato una condivisione trasversale, sono state approvate entrambe all’unanimità.

L’aula ha poi aperto l’esame del disegno di legge della consigliera Lucia Maestri (PD), di modifica della legge legge provinciale sulle attività culturali del 2007 in tema di nomina e compiti di direttore di museo provinciale. L’illustrazione partirà domani come primo punto.

In chiusura di lavori Presidente Claudio Soini ha dato conto all’aula della richiesta di comunicazione urgente pervenuta dalle minoranze sul tema dello Statuto di autonomia. Considerata l’assenza del Presidente Fugatti nei prossimi giorni, la proposta sarebbe quella di fare una seduta di Capigruppo oppure una Sesta Commissione dedicata, in cui relazionare e discutere l’argomento. Il garante delle minoranze Francesco Valduga (Campobase) si è riservato di valutare la proposta con le opposizioni. Senza ironia, ha aggiunto, pur convinto di quanto piena debba essere l’agenda del Presidente, le sedute consiliari sono programmate con molto anticipo. Prendiamo atto e comunicheremo domani le nostre valutazioni, annunciando anche l’ipotesi di chiedere la convocazione di un consiglio straordinario da riservare all’argomento.

Illustrazione delle proposte di legge

La proposta di Masè e Segnana riguarda nello specifico la tutela dei ragazzi che rimangono orfani in seguito a femminicidi o omicidi in ambito familiare. Un ddl, ha detto Vanessa Masè, nato in seguito all’ultimo tragico episodio del gennaio

scorso, che prevede un intervento finanziario cumulabile con quello previsto dallo Stato e apre le porte al supporto psicologico ed educativo. Con questa misura, la famiglia che si prenderà cura di questi orfani potrà avere qualche mezzo in

più per permettere ai bambini di avere una vita normale e con le stesse opportunità degli altri.

Questo ddl (che ha un effetto retroattivo al 2020) è una risposta dell’Autonomia a questi drammi e contiene un emendamento che rivede la disposizione finanziaria in modo da rispondere ai bisogni del 2025 e del 2026. Stefania Segnana ha anche lei collegatola genesi della proposta con l’omicidio di Ester nelgennaio scorso in val di Cembra, ma l’esponente leghista ha ricordato anche le altre, troppe, vittime di questi tragici episodi. La Provincia deve dare una mano a questi ragazzi e ragazze come segno di umanità, ha aggiunto. La consigliera ha ripercorso il lavoro fatto nella scorsa legislatura per proteggere le donne con le case rifugio, gli sportelli di ascolto e numerose altre iniziative. Rimaneva scoperta la questione degli orfani che viene affrontata con questo disegno di legge.

Mariachiara Franzoia ha spiegato che il suo ddl nasce dall’ascolto delle storie di vita, storie che hanno conformato il valore della rete di aiuto rafforzata negli ultimi anni. Si deve fare di più, ha aggiunto, perché l’obiettivo è zero femminicidi. La proposta, ha continuato la consigliera, va nel concreto con l’articolo uno che stabilisce che la donna che lascia l’ambiente violento venga subito considerata nucleo a sé rivalutando così la sua situazione patrimoniale e Icef. Altro obiettivo il potenziamento della rete di aiuto per favorire l’uscita delle donne dai rapporti violenti, mentre il fondo di indennizzo è stato ripensato e modificato per evitare i problemi che sono emersi. Infine, è previsto un aiuto, una guida per le donne per affrontare i problemi burocratici. Il ddl Franzoia prevede inoltre che la Giunta relazioni ogni anno sullo stato di attuazione della legge.

La discussione generale

Dopo l’illustrazione dei provvedimenti da parte delle proponenti (avvenuta prima della pausa pranzo), l’assessore Achille Spinelli ha chiesto una sospensione per valutare con la consigliera Franzoia la possibilità di unificare i due provvedimenti.

Alla ripresa la vicepresidente Mariachiara Franzoia ha chiarito che l’interruzione è stata utile per trovare la mediazione su un odg al ddl 12 che darà degli indirizzi politici sul tema Icef con una formulazione emendata.

Francesca Parolari (PD) ha ringraziato le proponenti per aver proposto all’aula un tema così delicato e importante con due proposte entrambe apprezzabili. Questi disegni di legge rispondono a fatti concreti avvenuti: se è necessario dare risposte, ha osservato, è altrettanto importante che la politica si interroghi su come fare per prevenire questi fatti. Per questo servirebbe a suo avviso proseguire con la formazione sulla parità di genere, purtroppo accantonata da questa Giunta: occorre tornare a lavorare sulla prevenzione per promuovere una comunità consapevole e partecipe, supportando le giovani generazioni a crescere e ad esercitare la parità di genere.

Il grazie e il supporto pieno alla proposta è stato ripreso dalla collega del PD Michela Calzà che ha inquadrato il tema con alcuni dati statistici derivati dal rapporto del Viminale del 2024, che rivelano che le donne uccise nel 2023 sono state 124, 64 delle quali ad opera di partner o ex compagni. Un trend in crescita di femminicidi e anche delle violenze sessuali, per le quali si registra un aumento della tendenza alla denuncia. Violenze di genere di cui sono spesso vittime anche i figli, basti pensare che uno su quattro degli orfani di crimini domestici ha assistito all’omicidio. I disegni di legge, con l’obiettivo di rispondere a fragilità presenti concorrono ad affrontare un tema molto delicato, una sfida che la politica deve porsi.

E’ necessario riprendere a ragionare sulla prevenzione, ha ribadito, riprendendo le attività di sensibilizzazione sulla violenza di genere, partendo dalla scuola. Monitoraggio, sensibilizzazione, formazione sono le basi da cui partire. Anche Lucia Coppola (Alleanza Verdi Sinistra) si è unita al coro di gratitudine alle proponenti dei ddl. I numeri restituiscono l’immagine di un fenomeno rilevante e gravissimo per lo sviluppo psicofisico dei bambini che rischiano di subire l’impatto dei traumi da adulti e in alcuni casi di ripercorrere la stessa strada, incapaci di reagire e segnati nella crescita per l’incapacità di reagire alla violenza. L’auspicio è che questi ddl possano andare a buon fine, ha aggiunto, ribadendo la necessità, oltre che di rispondere all’esito delle sofferenze, di fare un lavoro a monte, sui temi del rispetto, della reciprocità, dei diritti e della parità di genere. Un lavoro dentro le famiglie e nelle istituzioni scolastiche, che non possono non occuparsi dell’argomento.

Simili le considerazioni espresse da Paola Demagri (Casa Autonomia), che ha espresso apprezzamento su un tema tanto delicato e sentito e ha sottolineato il valore e le potenzialità dell’autonomia, quando si può esprimere con provvedimenti di questo tipo. Andrea de Bertolini (PD) ha definito il tema di grande attualità: ho trascorso anni a difendere rei e vittime di reati tra i più efferati, ha detto e sono convinto che la politica deve generare cinture di protezione nei confronti di vittime e soggetti deboli con iniziative come questa e, ha aggiunto, con una riflessione sulla necessità di percorsi di prevenzione e di sostegno, oltre che alle vittime, anche nei confronti di soggetti maltrattanti. Chiara Maule (Campobase) ha detto che per fortuna questi fatti ancora ci scandalizzano. Grazie alle colleghe per avere portato alla nostra attenzione queste proposte, entrambe sostenibili e condivisibili. Arrivare a una volontà corale rispetto a questi temi, come sembra di intravedere, non può che fare piacere.

Vero che c’è una rete sul territorio che lavora con impegno sull’argomento, ma questa rete può e deve essere implementata perché il tema grosso è quello della prevenzione, con un lavoro dentro la scuola sul rispetto della diversità, sul diritto alla vita, con percorsi che concorrano a sensibilizzare su questi fenomeni e ne scongiurino il ripetersi. Occorre essere tempestivi superando il tema dell’assistenzialismo e rendendo autonome le donne vittime di violenza, ha concluso, ribadendo il voto favorevole con l’auspicio di un accoglimento delle istanze di entrambe le proposte. Due ddl apprezzabili a potenziamento degli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza fisica e psicologica, ha esordito Daniele Biada (FDI) che ha sottolineato l’aumento costante dal 2003 ad oggi dei casi di violenza di genere. Casi dietro i quali c’è sempre una famiglia e spesso dei minori ai quali è importante assicurare il supporto e il sostegno previsti da queste proposte. Convinto apprezzamento e voto favorevole ai ddl, dunque.

Maria Bosin (Patt) ha ringraziato proponenti e componenti di Commissione che hanno svolto un attento lavoro di approfondimento e di esame delle proposte. La consigliera del Patt ha sottolineato la necessità di una maggiore sensibilizzazione sulla diffusione di una consapevolezza sociale sulle violenze perché spesso le stesse vittime non ne sono consapevoli. Ci sono molti aspetti che entrano in causa, sensi di colpa, scarsa autostima, insicurezze, atteggiamenti che spesso concorrono a rendere fragili e più attaccabili le vittime, ha osservato. Anche su questi aspetti, a suo parere, occorre lavorare. L’augurio è di riuscire a trovare formule davvero efficaci, anche di comunicazione, per affrontare questi temi così delicati.

Antonella Brunet (Lista Fugatti) ha richiamato lo scandalo rispetto ai fatti terribili alla base di questi provvedimenti. Ha apprezzato il coinvolgimento dei bambini nei ddl e ha auspicato che non solo le donne, ma anche gli uomini si facciano sentire nella difesa delle donne contro il ripetersi, quasi quotidiano, di questi crimini.

L’assessore Mario Tonina, dopo l’espressione del plauso alle proponenti dei ddl, ha dichiarato soddisfazione per la condivisione trasversale su un tema molto sentito e che chiama in causa ciascuno. Ha confermato che il lavoro su questa materia è iniziato molti anni fa, già con la legge 6/2010 ed è proseguito nella scorsa legislatura, con l’impegno rispetto ad iniziative e la messa in campo di nuove risorse. Anche in questo avvio di legislatura si prosegue su quella strada, ha confermato, non solo a sostegno delle donne vittime di violenza, ma anche nei confronti del recupero dei soggetti maltrattanti. Il tema della formazione è sicuramente importante, ha aggiunto, come è altrettanto strategico il lavoro di prevenzione perché su questi temi è necessario fare cultura e tenere alta l’attenzione. Un’attenzione confermata recentemente anche con il rinnovo di accordo tra Azienda sanitaria e procure di Trento e Rovereto sul codice rosso, ha detto. La sensibilità c’è ed è trasversale, ha concluso.

Gli ordini del giorno e l‘articolato

La consigliera Franzoia ha illustrato l’odg condiviso con la Giunta al ddl 12. Auspicavo che la donna uscita dalla violenza fosse considerata nucleo a sé stante ai fini dell’Icef, ha premesso. L’assessore mi ha spiegato che è in corso una revisione complessiva di questo strumento ed è difficile dunque arrivare oggi all’introduzione di questa specifica casistica. L’odg prevede dunque l’impegno politico di valutare quella fattispecie nella futura, complessiva revisione. Franzoia ha annunciato anche il ritiro di altri documenti di modifica e ha chiesto e ottenuto dal presidente del Consiglio Soini l’impegno a vigilare sull’attuazione della legge 5/2013 sul controllo dell’attuazione delle leggi provinciali e valutazione delle politiche pubbliche.

Una legge che si rivelerebbe utile anche in questo frangente. La consigliera Masè ha ringraziato i colleghi intervenuti ed ha illustrato un odg al suo ddl che impegna la Giunta a proseguire con l’attività di completamento dell’organico del codice rosso, risorse umane dedicate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza domestica e di genere per la parte afferente l’attività di sostegno, anche a carattere psicologico, delle vittime di violenza in tutte le sue manifestazioni.

Si è quindi passati alla discussione dei due ordini del giorno illustrati al ddl 12, entrambi approvati all’unanimità.

Gli articoli sono anch’essi stati approvati tutti all’unanimità senza interventi in dichiarazione di voto, così come unanime è stata la votazione finale. Stesso esito per il disegno di legge 14 della consigliera Franzoia, ad eccezione della soppressione dell’articolo 2.