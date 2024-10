CONSIGLIO PAT * VARIANTE AL PUP: «VALDASTICO, PROSEGUE L’OSTRUZIONISMO DELLE MINORANZE»

13.04 - martedì 22 ottobre 2024

Variante al PUP: prosegue l’ostruzionismo. Nulla è cambiato e nemmeno si intravede possa intervenire qualche novità. L’ostruzionismo delle minoranze sul ddl 37, la variante al Pup proposta dall’assessore Gottardi per allargare il corridoio est, è ripreso stamane nella prima giornata del Consiglio straordinario chiesto dalla maggioranza per fiaccare l’opposizione. Opposizione che, si ricorderà, ha alzato un muro di 1914 proposte di ordine del giorno per scongiurare l’ipotesi di realizzazione della Valdastico con uscita a Rovereto sud.

Nella mattinata sono state esaminate e respinte 9 proposte, che sommate alle 42 cassate nella scorsa sessione, fa scendere il totale dei documenti da affrontare a 1863. I documenti hanno suggerito riflessioni sulla viabilità e mobilità sostenibile, prendendo a spunto modelli già realizzati in altre città d’Italia e hanno offerto spunti sulle azioni di contrasto al cambiamento climatico e sull’opportunità di investire sui trasporti pubblici su ferro in alternativa alla gomma.

Ancora, si è discusso del traffico in Valsugana e ci si è interrogati sull’efficacia della Valdastico nel decongestionarlo, si è parlato di sviluppo più o meno sostenibile e di modelli turistici originali fondati su esperienze a ritmi lenti. Il Presidente Soini ha invitato a più riprese i consiglieri a rispettare il regolamento, rimanendo nell’argomento. I lavori sul tema, che impegneranno l’aula oltre che per l’intera giornata di oggi e di domani, anche nel pomeriggio di giovedì, sono convocati con orario anticipato al mattino alle 09.30 e prolungato nel pomeriggio fino alle 19.30.

I lavori riprendono alle 14.30.