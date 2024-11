CONSIGLIO PAT * VARIANTE AL PUP: «CONCLUSA LA 14MA GIORNATA, OGGI VOTATI 16 DOCUMENTI (NE RIMANGONO 1.776)»

18.13 - giovedì 7 novembre 2024

Variante al Pup, conclusa la quattordicesima giornata Oggi votati 16 documenti, ne rimangono 1776.

Si è conclusa alle 18 la quattordicesima giornata d’aula dedicata al ddl 37 di variante al Piano urbanistico provinciale per l’introduzione del corridoio est. Dopo che in mattinata sono state affrontate 8 proposte di ordine del giorno, altre 8 ne sono state votate e respinte nel pomeriggio, facendo scendere a 1776 la conta di quelle rimanenti; 138 i documenti già votati complessivamente.

Nel corso dei lavori pomeridiani i consiglieri di minoranza hanno riportato e commentato documenti in tema di innovazione e futuro, sostenibilità ambientale, buone pratiche, politiche democratiche, economia circolare evidenziando posizioni critiche rispetto alla Valdastico, opera alla realizzazione della quale indicano come propedeutico il ddl 37, testo invece convintamente sostenuto dalla maggioranza.

Nel corso della seduta a più riprese, come negli scorsi giorni, sono intervenute Lucia Coppola (AVS) e Paola Demagri (Casa Autonomia), che hanno preso la parola assieme ai colleghi di minoranza Andrea de Bertolini (Pd), Chiara Maule (Campobase), Michela Calzà (Pd), Francesco Valduga (Campobase), Paolo Zanella (Pd).

Demagri ha chiesto a Gottardi se si sente la responsabilità del ddl 37, che viene chiamato nelle note della stampa “ddl Gottardi”. Sono tanti i no che l’assessore si deve portare sulle spalle, un peso non indifferente, ha notato la consigliera. Coppola, riprendendo le dichiarazioni di Maule sul futuro desiderabile, ha voluto ricordare le riflessioni di Alex Langer ai colloqui di Dobbiaco in tema di desiderabilità di ciò che si propone per poterlo rendere attuale e attuabile. Valduga ha poi descritto queste parole come profetiche. Zanella e Valduga sono intervenuti in dissenso rispetto alla dichiarazione di voto del loro gruppo.

Il prossimo appuntamento in emiciclo è per il 19 novembre con la seduta congiunta tra Consiglio e Autorità per le minoranze linguistiche.

Seguirà la convocazione del 28 novembre, per la quale sono previste le nomine delle figure di garanzia incardinate presso il Consiglio provinciale (Difensore civico, Garante dei detenuti e Garante dei minori).