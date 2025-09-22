CONSIGLIO PAT – TERZA COMMISSIONE: «AUDIZIONE DORFMANN, PREOCCUPAZIONI PER FONDI ED AUTONOMIA»

17.20 - lunedì 22 settembre 2025

DORFMANN IN TERZA COMMISSIONE: PREOCCUPAZIONI PER FONDI E AUTONOMIA.

Al centro della seduta il nuovo bilancio pluriennale Ue e le prospettive della Pac: preoccupazioni per la riduzione delle risorse, il rischio di centralizzazione negli Stati membri e l’impatto sull’agricoltura di montagna e sull’autonomia provinciale.

Nel pomeriggio si sono conclusi i lavori della Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale, presieduta da Vanessa Masè, con l’audizione dell’europarlamentare Herbert Dorfmann. Dopo la relazione dell’assessora Giulia Zanotelli sulla Pac e gli interventi delle associazioni agricole ascoltati in mattinata, la Commissione ha raccolto la prospettiva europea sulle politiche comunitarie che incidono sul comparto agricolo trentino.

In apertura di seduta, la presidente Masè (Civica) ha ricordato come la Commissione fosse stata programmata già a luglio, all’arrivo delle prime notizie da Bruxelles, e come rappresenti un passaggio importante per capire l’evoluzione della politica agricola alla luce di quanto sta accadendo nel parlamento europeo.

L’onorevole Dorfmann ha ricostruito l’attuale quadro del quadro finanziario pluriennale (Multiannual Financial Framework ) e i possibili scenari a partire dal 2028. Ha spiegato che l’attuale periodo si chiuderà nel 2027 e che da tempo si lavora al nuovo bilancio: “La proposta spetta alla Commissione europea – ha osservato – e la parte più rilevante del MFF riguarda l’accordo tra la Commissione stessa e gli Stati membri”.

Una volta definito, sarà il Parlamento europeo a doverlo approvare con maggioranza assoluta (360 voti più uno), condizione che, a differenza del passato, non appare scontata. Secondo l’europarlamentare, la Commissione ha già diffuso alcuni primi documenti preliminari che prevedono un bilancio articolato su tre grandi fondi: uno per la competizione, uno globale per difesa e politica estera, e un Single Fund che accorperebbe agricoltura, pesca, politiche di coesione e cooperazione transfrontaliera.

Una scelta contestata dal Parlamento, che teme un trasferimento diretto di competenze dall’Unione europea agli Stati membri, escludendo i territori ed in particolare le Regioni e, nel nostro caso, le Province autonome. “È un modello simile al PNRR – ha sottolineato Dorfmann – con la programmazione nazionale a prevalere su quella regionale. Per la nostra Autonomia è un approccio sbagliato”. Sul fronte agricolo, ha spiegato, la dotazione rischia di ridursi da 280 a 200 miliardi nei prossimi sette anni: “La nuova manovra prevede di fatto un aumento dei fondi da 1200 a 2000 miliardi di euro. A prima vista sembrerebbe un aumento consistente, ma l’inflazione e il rimborso del debito contratto con il Next Generation EU assorbono le nuove risorse. Di fatto si tratterebbe di destinare meno fondi per l’agricoltura”.

Dorfmann ha quindi avvertito: “Non vedo alcun miglioramento in questo accordo. Se i soldi diminuiscono, non possiamo mantenere tutte le misure attuali: o abbiamo le stesse risorse oppure dobbiamo scegliere nuove priorità”. Ha però ribadito che la discussione è ancora nella fase iniziale: “Ci sono due anni di tempo per lavorare. È meglio prendersi lo spazio necessario e costruire un’architettura che funzioni, piuttosto che farsi prendere dalla fretta”. Ha comunque evidenziato le difficoltà del parlamento di fronte a un esecutivo che non ha recepito le indicazioni espresse in aula.

Alle domande dei commissari Michela Calzà (Pd) e Lucia Coppola (AVS), che hanno manifestato preoccupazione per lo spostamento di competenze agli Stati e per i rischi sul fronte ambientale e della biodiversità, Dorfmann ha risposto che la spinta in questa direzione nasce anche dalla volontà di semplificare i processi decisionali a Bruxelles. Un elemento chiave, ha aggiunto, potrebbe essere l’ingresso di nuovi Stati membri, in particolare l’Ucraina, che diverrebbe il più grande Paese agricolo dell’Unione: “Qualora questo accadesse, dovremo confrontarci con aziende da 30,40,50 mila ettari e anche più, realtà completamente diverse dalle nostre”.

Sul fronte del Green Deal, l’europarlamentare ha detto che alcuni ecoschemi non hanno portato i risultati sperati, ribadendo però l’importanza di strumenti specifici per la montagna e per la gestione del rischio: “Sono misure fondamentali per territori come il nostro e vanno mantenute con limiti e criteri chiari”.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle molecole fitosanitarie, sollevato dall’assessora Giulia Zanotelli, intervenuta nel dibattito. Dorfmann ha riferito che il Parlamento europeo sta lavorando a un regolamento per accelerare l’approvazione di nuove sostanze meno impattanti: “Non è accettabile che oggi si debbano attendere cinque anni per introdurre elementi che possono avere un impatto positivo immediato. Abbiamo bisogno di innovazione più rapida”.

L’assessora ha espresso anche preoccupazione per la perdita di autonomia decisionale dei territori, ribadendo le priorità della ricerca e del sostegno all’agricoltura di montagna. Ha inoltre chiesto la possibilità di prorogare l’entrata in vigore dei nuovi Quaderni di campagna: su questo punto Dorfmann ha aperto alla possibilità di un rinvio nell’ambito di un pacchetto normativo più ampio sulla semplificazione.