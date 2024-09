CONSIGLIO PAT * TERRAGNOLO – GRANDE GUERRA: SOINI, «IL VALORE SUPREMO È LA PACE, OGGI CALPESTATO IN MOLTI TEATRI DI GUERRA»

17.49 - domenica 22 settembre 2024

Ha voluto esserci, il presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini, per unirsi e unire l’assemblea legislativa trentina alla odierna commemorazione dei caduti sepolti presso il cimitero austro-ungarico a Geroli di Terragnolo. Lì si trova un pezzo della storia del nostro territorio, appartenuto per secoli all’Impero asburgico.

Durante la Grande Guerra in questo cimitero militare furono scavate 470 sepolture. Dopo la dismissione negli anni Settanta, in cui i caduti vennero trasportati nel sacrario roveretano di Castel Dante, il sito è stato restaurato esattamente dieci anni or sono ed oggi rappresenta un luogo carico di significato storico e di monito contro le guerre. Con spirito di pacificazione il presidente Soini si è unito alle altre autorità civili e militari nella cerimonia indetta dal Comune di Terragnolo. Erano presenti anche i consiglieri provinciali Walter Kaswalder e Francesco Valduga.

Soini ha elogiato l’opera di ripristino del cimitero e ha sottolineato come contribuisca a tenere viva e tangibile la memoria, soprattutto a beneficio delle nuove generazioni. Il valore supremo è quello della pace – ha detto – purtroppo oggi calpestato in molti teatri di guerra nel mondo.