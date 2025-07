CONSIGLIO PAT * STAVA – COMMEMORAZIONE CON PRESIDENTE MATTARELLA: FRANZOIA, “TRAGEDIA SIMBOLO DI UN MODO SBAGLIATO DI CONCEPIRE IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE”

16.38 - sabato 19 luglio 2025

Non poteva non esserci il Consiglio provinciale di Trento, parlamento dell’Autonomia, all’annuale evento di Stava, che quest’anno si è caricato di importanza particolare per la coincidenza con i 40 anni dal peggior disastro industriale della nostra storia.

Alle celebrazioni indette dalla Fondazione Stava 1985 e dal Comune di Tesero, assieme a Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 e Fondazione Alexander Langer, ha preso parte com’è noto il presidente Sergio Mattarella.

Per il Consiglio, ad accogliere il Capo dello Stato a Tesero c’erano la vicepresidente Annamaria Franzoia, ma anche i consiglieri provinciali fiemmesi, Maria Bosin e Michele Malfer, e i colleghi Chiara Maule, Lucia Maestri, Antonella Brunet, il consigliere ladino fassano Luca Guglielmi, nonché gli assessori Simone Marchiori e Mario Tonina con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Molti consiglieri sono stati poi in visita al Centro di documentazione di Stava.

“Il presidente Mattarella – afferma Franzoia – è venuto a ricordare una volta di più che di fronte ai fatti di Stava deve valere soprattutto la parola dovere, dovere di fare memoria, dovere di coscienza e dovere di responsabilità.

Stava è simbolo di un modo gravemente sbagliato di concepire il rapporto con l’ambiente; è stata una tragedia nazionale e nel dirlo il presidente ha fatto un omaggio prezioso al Trentino, che nella cura del territorio e dell’ambiente deve continuare a investire in modo deciso e lungimirante”.