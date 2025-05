CONSIGLIO PAT * STATUTO DI AUTONOMIA: «GLI INTERVENTI IN AULA SUL TESTO CALDEROLI, GLI INTERVENTI DI MANICA – BOSIN – STANCHINA – CIA»

11.48 - mercoledì 7 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In allegato, la nota sugli ultimi interventi – questa mattina in aula – sul testo Calderoli di modifica dello Statuto di Autonomia. I lavori sono sospesi per la definizione dei testi di osservazione al ddl, che saranno votati dal Consiglio. Il presidente Soini ha annunciato una preventiva riunione dei capigruppo.

Manica

I giornali parlano pochissimo di riforma statutaria, un dato sintomatico. La partita invece è molto importante ed è grave che sia stata giocata tutta nel chiuso dei rapporti tra esecutivi, con esproprio delle prerogative dell’aula consiliare. Negativo anche il fatto che si è lasciata l’iniziativa e l’impulso riformatore al Governo. Per generare poi un testo che non è una vera riforma, ma solo manutenzione tecnica.

Un appunto sulla competenza per i grandi carnivori: non facciamo annunci fuorvianti sui social, perché cambia pochissimo.

In conclusione: voteremo a favore del testo, ma sappiate che questa è una grande occasione perduta per evolvere davvero l’Autonomia.

Bosin

Grazie ai presidenti Fugatti e Kompatscher per il percorso costruito, grazie ai presidenti di Commissione Kaswalder e Angeli per gli spazi di approfondimento aperti.

Il rafforzamento del ruolo rivestito dalle norme di attuazione statutaria è uno degli aspetti positivi, stiamo attenti però che quando dovrà “armonizzare” le norme provinciali a quelle statali non consenta che si tratti in realtà di “uniformazione”.

Un appunto sulla singolare disparità per cui si richiedono 2 anni di residenza per votare in Alto Adige e 1 per votare in Trentino.

La “clausola di maggior favore” introdotta nel 2001: molto importante che ne venga garantita l’applicabilità anche dopo il varo del testo Calderoli.

I Comuni già parte dell’Impero e rimasti fuori dalla nostra regione: ci sono stati i referendum e dopo tanti anni Roma non ha ancora dato corso all’atto di giustizia di consentire il passaggio al Trentino Alto Adige.

Stanchina

Sono mancati la centralità del Consiglio e il coinvolgimento dei trentini. Si rileva la scarsissima ambizione del testo elaborato da Roma. Sul tema dell’intesa resta una forte ambiguità, rischiamo che i contenziosi aumentino invece di sparire. Di Euregio ed Europa non si parla. Chiedo che le osservazioni adottate qui in aula vengano allegate al testo come condizione politica ineludibile. Spero infine che nel prossimo futuro si possa aprire un percorso di vera riforma per il futuro della nostra carta statutaria.

Cia

Abbiamo seminato più di quanto raccogliamo, ma bisogna essere realisti e prendere il buono che viene da un lavoro lungo e certosino. A differenza che nel 2018, oggi si ottiene un risultato comune per Trento e Bolzano. Non mi illudo che le osservazioni della nostra aula possano essere più che lette a Roma. L’esito rimane comunque apprezzabile.