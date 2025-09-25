CONSIGLIO PAT * SPORT: PRESIDENTE SOINI, «IL TRENTINO SCELTO PER IL SUPERMONDIALE DI CICLISMO 2031, NUOVA SFIDA DOPO LE OLIMPIADI INVERNALI»

20.54 - giovedì 25 settembre 2025

“Un nuovo grande evento sportivo mondiale prende residenza in Trentino, ancora una volta la nostra Autonomia viene scelta per le sue capacità organizzative e per l’ecosistema complessivo che può offrire e che sempre garantisce risultati organizzativi di assoluto livello.

“Mi unisco dunque alla gioia di quanti hanno lavorato per l’assegnazione del SuperMondiale di ciclismo 2031. Confidavo nella riuscita di questa candidatura, che ora ci pone un altro traguardo straordinario e sfidante, dopo quelli ormai imminenti dei Giochi Olimpici invernali. Alla Festa dello Sport 2025 che si sta per mettere in scena a Trento, potremo con orgoglio presentarci anche come prossima capitale internazionale delle due ruote e come territorio di grande dinamismo economico e sociale”.