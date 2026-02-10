CONSIGLIO PAT * SHORT TRACK: SOINI, “CONGRATULAZIONI AI TRENTINI PIETRO SIGHEL, THOMAS NADALINI E CHIARA BETTI PER L’ORO OLIMPICO”

15.12 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

**Short track, il Trentino sul tetto del mondo Soini: congratulazioni ai trentini Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Chiara Betti per l’oro olimpico**

“Un’impresa straordinaria che riempie di orgoglio l’intero Trentino”.

Con queste parole il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, si congratula con Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Chiara Betti, protagonisti dello storico oro olimpico conquistato nella staffetta mista di short track.

“Pietro Sighel, Chiara Betti e Thomas Nadalini entrano nella leggenda dello sport italiano e trentino – sottolinea Soini – contribuendo in modo determinante a un successo che è il frutto di talento, sacrificio, spirito di squadra e dedizione assoluta.

Un risultato che rappresenta un esempio straordinario per i giovani e per tutto il movimento sportivo del nostro territorio”.

Nella staffetta mista, insieme al pinetano Sighel, alla trentina Betti e al perginese Nadalini, hanno trionfato Arianna Fontana, ed Elisa Confortola.

“Il Trentino – aggiunge il presidente – continua in queste ore a vivere emozioni importanti ai Giochi olimpici.

Seguiamo con grande partecipazione anche la gara per la medaglia di bronzo nel curling, con Amos Mosaner e Stefania Costantini, impegnati proprio in questi momenti.

A loro, come a tutti gli atleti trentini in gara in questi giorni, va l’augurio più sincero di ottenere il miglior risultato possibile”.

“Questa medaglia d’oro – conclude Soini – è il simbolo di un territorio che sa esprimere eccellenze sportive ai massimi livelli internazionali.

Un motivo di orgoglio collettivo che unisce tutta la comunità trentina”.