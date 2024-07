CONSIGLIO PAT * SESTA COMMISSIONE: FUGATTI, «AVANTI LE TRATTATIVE PER INNOVARE LO STATUTO»

11.37 - mercoledì 3 luglio 2024

Come previsto dalla risoluzione consiliare 1/XVII, il presidente della Provincia Autonoma riferisce periodicamente in VI Commissione consiliare permanente sull’andamento del confronto Stato-Pat attorno alla possibile modifica dello Statuto speciale di Autonomia. Stamane Maurizio Fugatti ha fatto quindi il punto all’organismo consiliare presieduto da Walter Kaswalder, a valle soprattutto del vertice di data 17 maggio tra Autonomie speciali e Dipartimento affari regionali dello Stato.

Il lavoro va avanti anche in queste settimane, ha fatto sapere il presidente Pat, attorno al testo che il Ministero ha elaborato, recante principi cui dovrebbe essere informata la parte di riforma comune a tutti gli Statuti speciali. Nel merito, si sta ad esempio lavorando sulla garanzia che le competenze primarie delle speciali siano competenze esclusive.

Altro tema, le norme di attuazione statutaria e le tempistiche di rinnovo delle Commissioni paritetiche (per noi Commissione dei Dodici). Lo scorso 20 giugno i presidenti delle Speciali sono stati ragguagliati anche sull’incontro che c’è stato tra il presidente altoatesino Kompatscher (quale rappresentante delle Speciali per la Conferenza delle Regioni), la professoressa Depretis e il ministro Calderoli, nel quale è stata ribadita la prospettiva di coinvolgere attivamente i Consigli regionali e provinciali, in una fase antecedente all’approvazione di quello che sarà il disegno di legge di riforma degli Statuti.

Stamane in VI Commissione Francesca Parolari (Pd) ha chiesto se sono buone le prospettive di addivenire alla cosiddetta Intesa come requisito costituzionale per ogni futura modifica degli Statuti. Fugatti ha detto che finora lo Stato ha dato segnali positivi, che si spera vengano confermati fino all’approvazione di questa clausola. Al proposito il presidente Kaswalder ha detto di fidarsi del ministro Calderoli. Francesco Valduga (Campobase) ha osservato che dobbiamo contare soprattutto sulla particolare peculiarità della nostra Autonomia speciale nel quadro costituzionale italiano. Eleonora Angeli ha fatto sapere che da presidente della III Commissione consiliare regionale ha già invitato il presidente Kompatscher (o la vice Zanotelli) a riferire in quella sede l’avanzamento delle trattative in corso.