CONSIGLIO PAT * SESTA COMMISSIONE: «APPROVATA LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE UE, UNANIMITÀ SUL DOCUMENTO CHE SARÀ DISCUSSO DALL’AULA CONSILIARE»

16.30 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Unanimità sul documento che sarà ora discusso dall’aula consiliare, con focus su competitività, competenze e risorse idriche.

La Sesta Commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento ha approvato oggi all’unanimità la proposta di risoluzione relativa alla Comunicazione COM(2025) 45 final della Commissione europea, intitolata “Avanti insieme: un’Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida”. Il documento sarà ora trasmesso all’aula per l’esame e la discussione.

Il programma europeo delinea le priorità per il 2025, con particolare attenzione a competitività, sostenibilità, transizioni verde e digitale, educazione, coesione sociale, resilienza istituzionale e sicurezza. Si tratta di temi che rivestono un rilievo specifico anche per la Provincia autonoma di Trento, chiamata a confrontarsi con sfide concrete in materia di agricoltura, montagna, energia e gestione delle risorse naturali.

Il presidente della Commissione, Walter Kaswalder (PATT), ha ripercorso il lavoro svolto, ricordando come uno dei principali nodi emersi sia stato quello della tutela dell’acqua, centrale tanto per l’agricoltura quanto per la produzione idroelettrica. Kaswalder ha inoltre sottolineato la scadenza delle concessioni idriche prevista per il 2029 e ha ringraziato gli uffici provinciali e del Consiglio per il supporto garantito. Ha quindi richiamato l’anniversario dei trent’anni dell’Ufficio di rappresentanza del Trentino a Bruxelles, che cadrà nel 2026 e che costituisce un canale diretto con le istituzioni europee.

La consigliera Francesca Parolari (PD) ha evidenziato come l’integrazione della risoluzione con il tema della resilienza idrica renda il testo equilibrato e funzionale, permettendo agli uffici di sviluppare approfondimenti mirati. «Queste sono occasioni – ha affermato – per avviare analisi tematiche che, più che produrre atti immediatamente vincolanti, aprono piste di lavoro e accrescono la consapevolezza del ruolo della legislazione europea nella vita quotidiana dei cittadini».

Soddisfazione anche da parte del consigliere Francesco Valduga (Campobase), che ha sottolineato come la proposta abbia recepito i contributi emersi nelle precedenti sedute e abbia dato spazio al tema della gestione sostenibile delle risorse idriche.

La proposta di risoluzione approvata oggi prevede che la Sesta Commissione approfondisca tre iniziative non legislative contenute nel programma di lavoro della Commissione europea: la “Bussola per la competitività”, l’“Unione delle competenze” e la “Strategia europea sulla resilienza idrica”. La Giunta provinciale sarà inoltre impegnata a garantire alla Commissione il supporto documentale e informativo necessario, in un’ottica di condivisione e di leale collaborazione, per la definizione di una posizione unitaria che consenta alla Provincia autonoma di partecipare attivamente alla fase ascendente del diritto europeo.