CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: «IL PUNTO SU GAP SALARIALE / LAVORO FEMMINILE / ASSEGNO UNICO»

14.11 - mercoledì 5 giugno 2024

Si è svolto stamane in II Commissione consiliare permanente l’incontro programmato con l’assessore allo sviluppo economico e lavoro sulle linee programmatiche e sulle politiche provinciali in materia di lavoro. Accompagnato e affiancato dalla dirigente di Dipartimento, l’assessore ha tratteggiato soprattutto due fronti di azione in cui si sta impegnando in questi mesi, in serrato confronto con le parti sociali: retribuzioni in Trentino e lavoro femminile. Il primo è un tema ormai conclamato e l’assessore ha confermato l’esistenza reale di un gap salariale nei confronti sia dell’Alto Adige sia di regioni come Lombardia e Veneto, caratterizzate da maggiore competitività delle aziende. E’ stato condotto uno studio storico e statistico, che evidenzia come siano soprattutto le alte professionalità ad essere penalizzate nella nostra provincia. Per far fronte al problema – ha detto l’assessore – occorre alzare l’asticella della redditività delle nostre aziende e stimolarne la crescita dimensionale, un’azione strategica anche per evitare un grave deficit di attrattività del Trentino rispetto ai lavoratori con profilo elevato.

Altra tematica è quella della conciliazione casa/lavoro, che oggi in Trentino frena di molto il lavoro della donna. L’assessore ha spiegato che si sta progettando – nel confronto con i sindacati – una revisione dello strumento dell’assegno unico provinciale, per renderlo più incentivante al lavoro e più mirato a chi davvero ne abbia bisogno. Sicuramente si agirà nel senso di sostituire un assegno puramente monetario con uno più articolato, che offra ad esempio alla donna con carichi di cura in casa la possibilità di fruire di servizi (con voucher), tali da consentirle di non spezzare il rapporto con la propria occupazione/professione. La relazione dell’assessore, molto apprezzata dai commissari, sarà seguita probabilmente il mese prossimo da un secondo focus in Commissione, ancora più dettagliato e operativo.