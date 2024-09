CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: «ALLOGGI TURISTICI, SICUREZZA SUL LAVORO E REGOLAMENTO ESERCIZI ALBERGHIERI»

18.10 - mercoledì 4 settembre 2024

Seconda Commissione permanente. Alloggi turistici, sicurezza sul lavoro e regolamento esercizi alberghieri. La Seconda Commissione permanente di Antonella Brunet si è riunita nel pomeriggio di oggi per l’avvio dell’esame di tre disegni di legge. In particolare è stato aperto l’iter congiunto di due ddl in tema di locazioni brevi: la proposta 27 in materia di disciplina degli alloggi ad uso turistico del consigliere Filippo Degasperi (Onda) e il ddl 39 del consigliere Paolo Zanella e colleghi del PD, Paola Demagri di Casa autonomia e Lucia Coppola di AVS, che reca misure di contenimento delle locazioni brevi e turistiche in favore di quelle residenziali ordinarie.

A seguire è stato avviato l’esame del ddl 31 di Lucia Maestri (PD), che reca “Modificazioni della legge provinciale sul lavoro 1983 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, l’organismo ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale sul Regolamento che disciplina gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e la promozione della qualità della ricettività turistica.

Alloggi turistici: la proposta di Degasperi. Il consigliere Degasperi ha chiarito che il suo testo nasce dal confronto con numerosi soggetti con l’esigenza di rispondere ad un tema di sempre più emergente attualità. Partendo dalla convinzione che sull’argomento c’è stata un’assoluta latitanza a livello nazionale e che sono mancate misure regolative del fenomeno degli alloggi turistici, l’esponente di Onda si è detto convinto della necessità di un’attenzione della Provincia che si ponga come contromisura rispetto al far west che ha connotato il comparto. Nello specifico la proposta si fonda su tre pilastri: la revisione della legge sul turismo con l’introduzione di un nuovo concetto, passando dalla semplice comunicazione all’autorizzazione con trasferimento delle competenze ai comuni; un secondo aspetto introduce rettifiche della legge Gilmozzi sulle deroghe, al fine di arginare il conflitto fra residenziale e turistico e infine, da ultimo, si affronta il tema fiscale con l’attribuzione ai comuni di una maggiore quota della tassa di soggiorno i cui proventi saranno destinati ai controlli.

Nello specifico, la proposta prevede il recepimento della legge nazionale 191 dello scorso anno e l’introduzione di un attestato di idoneità degli appartamenti per vacanze, per gli alloggi a uso turistico e bed&breakfast. Il ddl chiarisce che i proprietari possono mettere sul mercato turistico al massimo tre abitazioni, mentre l’affitto della propria residenza dovrà essere considerato attività extra alberghiera a tutti gli effetti. Un altro articolo importante del disegno di legge riguarda i comuni e i Corpi della Polizia locale che sono chiamati al controllo del rispetto delle norme. Degasperi propone l’aumento della quota della tassa di soggiorno destinata ai comuni e l’incremento di quella sugli alloggi turistici allo scopo di aumentare gli organici della Polizia locale per rendere più efficienti i controlli.

Il consigliere di Onda prevede inoltre che le autorizzazioni per nuovi alloggi turistici vengano rilasciate dai comuni in base a criteri stabiliti dalla compatibilità urbanistica, dal rapporto tra posti letto e residenti e quelli alberghieri. Ancora, il ddl prevede che i comuni ad alta tensione abitativa possano sospendere a tempo determinato le autorizzazioni per gli alloggi turistici. Il disegno di legge, inoltre, intende intervenire sul regolamento edilizio provinciale per introdurre una maggiorazione del contributo di costruzione, in ragione del fatto che, per iniziative che portano guadagno solo ai privati e, per Degasperi, addirittura danno alla collettività, gli enti pubblici devono comunque sostenere spese per manutenzioni e opere di urbanizzazione. Altro obiettivo del ddl: introdurre la sottocategoria degli immobili per il tempo libero e turistici prevedendo così la necessità del cambio di destinazione e togliere ai comuni ad alta tensione abitativa la possibilità di autorizzare per un massimo di 6 anni la trasformazione delle abitazioni ordinarie in turistiche .

Zanella: l’esigenza di regolamentare il fenomeno viene dal basso. Zanella ha illustrato la proposta del suo gruppo che intende affrontare il tema della carenza (in certi casi assenza) di alloggi residenziali, molto sentito dai territori, particolarmente interessati dal fenomeno del turismo. Noi portiamo la nostra proposta perché riteniamo che il diritto alla casa sia da tutelare. Un conto è l’integrazione al reddito, altro il business che può addirittura comportare un disagio sociale. La proposta si concentra su alloggi turistici e case vacanze sono, mentre esclude la fattispecie del bed and breakfast, una forma che Zanella ha definito ricettività/turismo esperienziale da incoraggiare.

Il disegno di legge prevede per gli alloggi ad uso turistico affittati in forma non imprenditoriale, la riduzione a due -uno nei comuni ad alta pressione turistica e ad alta tensione abitativa- del numero di alloggi che è possibile destinare ad uso turistico ed è previsto l’obbligo della SCIA che certifichi requisiti minimi di qualità anche per alloggi per uso turistico gestiti in forma privata. Per tutelare gli affitti ordinari, il ddl prevede inoltre la possibilità per i comuni di determinare un limite massimo al numero di alloggi per uso turistico e delle case e appartamenti vacanze. I municipi, se il ddl dovesse diventare legge, potranno “staccare” autorizzazioni quinquennali.

La concorrenza, sempre secondo la proposta Zanella, verrebbe tutelata attraverso il principio di rotazione e di massima distribuzione delle autorizzazioni tra i richiedenti. Nelle norme contenute nel ddl, rivedendo la legge Gilmozzi, si trova anche la rivalutazione delle quote che i comuni possono destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze. Ancora, nei comuni ad alta pressione turistica il cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale diventerebbe possibile solo per residenze ordinarie.

Un altro capitolo riguarda la tassa di soggiorno degli ospiti degli alloggi per uso turistico che nel ddl si prevede di aumentare da due e tre euro, destinandola totalmente ai comuni che la dovrebbero utilizzare, per almeno il 70%, per i controlli sul rispetto della normativa su ricettività turistica e CIN, anche con controlli incrociati dei dati dei comuni, Provincia, gestori dei servizi, agenzia entrate, portali come Airbnb. Infine, è prevista la possibilità per i comuni di aumentare l’aliquota dell’IMIS sugli alloggi per uso turistico e sulle case e appartamenti per vacanze fino al 2 per cento. Accolta la proposta della Presidente Brunet di abbinarle, sono state stabilite le audizioni ad entrambi i disegni di legge, fissate per la mattina del 24 settembre.

Lucia Maestri (PD) ha chiesto conto della volontà della Giunta, appresa dalla stampa, di proporre un disegno di legge in materia e in ragione di ciò si è chiesta che senso possa avere discutere l’argomento in due diverse occasioni, avviando di fatto lo stesso procedimento sugli stessi contenuti.

L’assessore Roberto Failoni ha chiarito che il ddl in costruzione è molto più ampio e servirà ancora parecchio tempo per predisporlo, probabilmente almeno un anno. Si partirà in primis con un grosso lavoro di raccolta dei dati e verifica/valutazione del fenomeno sul territorio. Dopo un breve approfondimento, i proponenti hanno deciso di andare avanti con l’iter delle proposte, che potranno servire anche a raccogliere istanze dai territori e dalle associazioni coinvolte.

Luca Guglielmi (Lista Fassa) ha dichiarato che aprire all’approccio fiscale con l’abbattimento dell’Imis per i proprietari non risolverà il problema in val di Fassa. Rispondendo a Zanella, che aveva richiamato un’intervista al procurador Detomas che lamentava la mancanza di alloggi in affitto per i propri censiti e suggeriva di intervenire sull’Imis, Guglielmi ha chiarito che il problema in val di Fassa è dettato dal fatto che le case costano troppo. Comunque in affitto case se ne trovano, ha aggiunto, riportando la sua personale esperienza di inquilino di un appartamento a Canazei.Sostanzialmente i fassani vanno in val di Fiemme a comprare casa perché la trovano a prezzi inferiori.

Maestri: aperto il ddl in tema di sicurezza sul lavoro, dichiarato non accoglibile dalla Giunta

A seguire è stato avviato l’esame del ddl 31 di Lucia Maestri (PD) firmato da numerosi colleghi di minoranza, che reca modificazioni della legge provinciale sul lavoro 1983 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Due le ragioni alla base della proposta, ha premesso Maestri: la prima i dati sugli infortuni sul lavoro, in costante negativo aggiornamento che fa del Trentino maglia nera. La seconda sta dentro un deliberato assunto dal Consiglio, la risoluzione 76 del 2021, assunta all’unanimità dal Consiglio che impegnava la Giunta all’istituzione di un fondo in tema di formazione sugli infortuni del lavoro.

Composto da 4 articoli, il ddl interviene sulla legge provinciale sul lavoro del 1983 prevedendo l’impegno della Pat a realizzare programmi di alta formazione per promuovere la sicurezza sul lavoro e coinvolgendo il Consiglio perché la Giunta sarebbe chiamata a presentare alla Commissione consiliare competente ogni anno, una relazione sullo stato della sicurezza sul lavoro. Inoltre, se il disegno di legge dovesse diventare legge, verrebbe costituito un fondo per la prevenzione degli infortuni che verrebbe finanziato anche con il ricavato delle multe per la violazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il regolamento verrebbe stabilito dalla Giunta, previo il parere della commissione del Consiglio, e nel fondo verrebbe assicurata la presenza dei sindacati, delle organizzazioni di categoria e dei responsabili delle strutture pubbliche pubbliche che hanno competenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’assessore Achille Spinelli ha ricordato che lo scorso giugno si è discussa in Consiglio la mozione, ampia e puntuale, presentata dalla consigliera Maestri, alla quale la Giunta aveva replicato con una mediazione che andava nella direzione dell’implementazione della formazione e della valutazione di introdurre nuove figure dedite alla vigilanza e al controllo definendo un metodo e dei criteri oggettivi di rischi e criticità. Una proposta di mediazione giudicata allora non sufficiente da parte della proponente, che ha ritirato la mozione. Ho appreso poi del ddl con stupore, ha dichiarato Spinelli, anche perché è un documento limitato nei contenuti e privo di stravolgimenti, che perdipiù recepisce alcuni punti della proposta avanzata dalla Giunta in Consiglio in occasione di discussione della mozione.

In sintesi la proposta non è accoglibile.

Lucia Maestri ha detto di ricordare molto bene la mozione e anche la mediazione, respinta perché a suo avviso non dava risposte su diversi punti. Mi spiace che ancora una volta non si accolga il tema culturale di questo tipo di riflessione, ciò che sta alla base del ddl. Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è trasversale e quando si nega al Consiglio provinciale l’informazione su quanto succede si delegittima l’istituzione. Se lei ritiene debole questa proposta io ritengo debole la sua azione di governo su questo tema e non lo dico io, ma lo dicono le statistiche. O si ritiene di avere un rapporto costruttivo con le minoranze, oppure non si ritiene di attivare alcun confronto su alcuna proposta partendo dal presupposto che proviene dall’opposizione e allora possiamo chiudere il Consiglio, ha sbottato.

Spinelli ha replicato che il motivo per il quale si era fatta una controproposta alla mozione della consigliera Maestri risiedeva nel fatto che molte delle previsioni in essa contenute si stavano già attuando.

Paolo Zanella si è detto perplesso perché si sta parlando di una questione cruciale e di grave emergenza, con riferimento alla quale servirebbero soluzioni. Dire che già si sta facendo tutto è poco credibile dal momento che permangono numerose criticità. Onestamente liquidare l’argomento in questo modo è svilente rispetto alla sua importanza, ha concluso. L’organismo ha fissato le audizioni che si terranno nel pomeriggio del 29 ottobre.

Il dirigente generale del turismo Sergio Bertotti ha quindi illustrato la delibera che reca le modifiche di natura tecnica e di semplificazione da apportare al Regolamento che disciplina gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri. Il documento è stato approvato con due astensioni (Zanella e Stanchina).