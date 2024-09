CONSIGLIO PAT * SCUOLA: «CONOSCIAMO AUTONOMIA, DAL 16/9 AL VIA LE ISCRIZIONI DA PARTE DELLE CLASSI AI DIVERSI MODULI»

16.49 - lunedì 9 settembre 2024

Comincia la scuola per tutti i giovani trentini e scatta anche l’edizione 2024-2025 del progetto Conosciamo Autonomia, promosso dal Consiglio provinciale di Trento per fare formazione di base sul particolare assetto istituzionale della nostra terra.

Il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, stamane ha visitato la Scuola secondaria di primo grado Cesare Battisti di Ala e da lì ha espresso l’augurio di buon anno agli studenti, alle famiglie, ai docenti trentini, evidenziando che la scuola è una fabbrica di futuro e una palestra insostituibile di educazione allo stare insieme, al creare buoni rapporti interpersonali e anche amicizie durevoli.

Per Soini il primo giorno di scuola è anche l’occasione per far sapere a tutto il mondo della scuola – in primis ai docenti e ai dirigenti – che dal prossimo lunedì 16 settembre si aprono le iscrizioni da parte delle classi ai diversi moduli proposti dal progetto Conosciamo Autonomia.

Come da collaudato sistema, si può accedere direttamente al sito internet del Consiglio provinciale di Trento, che alla sezione Istituzione/Conosciamo Autonomia porta all’interfaccia in cui procedere alla scelta del programma formativo e all’iscrizione nelle date libere. Il 30 settembre inizierà concretamente l’attività promossa dalla Presidenza del Consiglio provinciale, con novità di rilievo: da quest’anno – in particolare – spazio anche alle II e III classi della Scuola primaria, con il modulo dedicato #discover.