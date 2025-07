CONSIGLIO PAT * ROVERETO – 100MO ANNIVERSARIO CAMPANA DEI CADUTI: SOINI, «ONORATO PER LA STRETTA DI MANO CON MATTARELLA, ABBIAMO CONDIVISO UN MOMENTO DI GRANDE VALORE SIMBOLICO»

16.11 - sabato 19 luglio 2025

Il presidente Soini ha condiviso il messaggio di pace partito da Rovereto. La Campana dei Caduti potente monito per la pace, ma anche incoraggiante segno di speranza, proprio mentre nel mondo si stanno superando in modo drammatico le soglie dell’umanità, anche nella meccanica dei conflitti. L’ha detto stamane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una volta giunto al cospetto di Maria Dolens, dove l’attendevano pressoché tutte le autorità civili, militari e religiose della nostra terra. Il capo dello Stato ha reso omaggio alla Campana nella ricorrenza “rotonda”, i 100 anni appunto dei solenni rintocchi per la concordia universale.

Il presidente Claudio Soini è salito sul Colle di Miravalle a rappresentare il Consiglio provinciale di Trento, presenti anche i consiglieri Eleonora Angeli, Andrea de Bertolini, Michela Calzà, Alessio Manica, Francesca Parolari, Francesco Valduga, Roberto Stanchina, Paolo Zanella oltre agli assessori Mattia Gottardi e Achille Spinelli con il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

“Sono onorato della stretta di mano con il presidente Mattarella – afferma il presidente Soini – e di aver potuto condividere questo momento di grande carica simbolica. Ho potuto esprimere il massimo apprezzamento al reggente Marco Marsilli per questo evento, un apprezzamento non formale, confermato credo dal patrocinio già riconosciuto dal Consiglio provinciale a tutto il programma del centenario, in cui s’inquadra anche la specialissima seduta consiliare programmata per il 21 ottobre prossimo proprio al cospetto della Campana più grande del mondo tra quelle che suonano a distesa. La Campana è un simbolo fortissimo e riconoscibile e noi vogliamo contribuire a un messaggio di pace e non violenza altrettanto forte e chiaro in un momento tragico in molti teatri di guerra nel mondo”.