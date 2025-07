CONSIGLIO PAT * ROMA: «IN PROGRAMMA UN INCONTRO SU ALCIDE DE GASPERI, IL PRESIDENTE SOINI SOSTIENE IL PROGETTO»

16.52 - giovedì 17 luglio 2025

La figura di Alcide De Gasperi sarà approfondita e indicata a modello in un evento dedicato che si sta preparando a Roma, per iniziativa della fondazione intitolata nella capitale al grande statista del Tesino. Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, si è confrontato su questa proposta stamane proprio a Roma, nell’ambito della periodica riunione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Soini ha condiviso in pieno gli intenti dell’evento degasperiano, assicurando al presidente della Conferenza – Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio – ogni utile raccordo con le iniziative da tempo in corso a palazzo Trentini e nella nostra provincia per dar modo soprattutto ai giovani di (ri)scoprire la freschezza e il valore della figura, del pensiero e dell’operato di De Gasperi.

La seduta plenaria di oggi ha anche annunciato che il prossimo 10 ottobre la Conferenza dei Presidenti si riunirà a Trento, in concomitanza con il Festival dello sport (9-12 ottobre), per impulso del presidente del nostro Consiglio regionale, Roberto Paccher. Anche questo impegno è stato salutato con favore dal presidente Soini, che ha poi affrontato assieme ai colleghi presidenti un tema tecnico di rilievo, ossia la prospettiva di un monitoraggio comparato su Statuti, Leggi elettorali e Regolamenti dei lavori dei Consigli di tutto il Paese.