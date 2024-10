CONSIGLIO PAT * RESIDENZA FERSINA – QUARTA COMMISSIONE IN VISITA: «274 LE PERSONE OSPITATE SU UNA CAPIENZA MASSIMA DI 290, ETÀ MEDIA 18-34 ANNI»

16.12 - giovedì 24 ottobre 2024



La quarta Commissione in visita alla Residenza Fersina. 274 persone, su una capienza massima di 290, per la maggior parte provenienti da Marocco e Pakistan, età media 18-34 anni. E’ questo l’identikit sommario degli ospiti attualmente accolti presso la Residenza per richiedenti asilo Fersina di via al Desert a Trento, dove su proposta del consigliere del PD Paolo Zanella, la Quarta Commissione permanente guidata da Maria Bosin si è recata stamane per un sopralluogo. Dopo un primo passaggio informativo, i consiglieri hanno potuto visitare la residenza e rendersi conto dei luoghi, dei servizi e delle criticità presenti nella struttura.

In chiusura, c’è stata l’occasione per incontrare alcuni ospiti che volontariamente si sono fatti avanti a raccontare la loro esperienza e ringraziare la Provincia per l’opportunità. Hanno preso parte alla visita i consiglieri Maria Bosin del Patt, Paolo Zanella, Andrea de Bertolini, Francesca Parolari e Mariachiara Franzoia del PD, tutti i consiglieri di Campobase Chiara Maule, Guglielmo Valduga, Michele Malfer, Roberto Stanchina, Daniele Biada di Fratelli d’Italia, Eleonora Angeli della Lista Fugatti e Paola Demagri di Casa Autonomia.

Nicola Serra coordinatore della residenza gestita dalla cooperativa Kaleidoscopio in convenzione con la Provincia, ha illustrato le modalità di svolgimento del servizio e rispondendo anche a numerose domande, ha fotografato la realtà della struttura, ricavata da una ex caserma e unica realtà trentina destinata all’accoglienza dei richiedenti asilo.

Gli operatori attivi sono 20 distribuiti su 3 turni, con una frequenza di 6-7 operatori nelle ore diurne e comunque con una copertura h24 per 365 giorni all’anno. Tra questi ci sono 2 mediatori culturali, un operatore legale, 1 assistente sociale e 3 psicologi. L’edificio si articola su due piani e su due sezioni, 20 stanze per ciascuna delle due sezioni, che possono accogliere da 2 fino a 5 persone. Gli operatori sono i primi interlocutori anche nell’impostare una progettualità: di fatto si applica quanto previsto dal protocollo costruendo poi le progettualità sulle esigenze emergenti, anche attingendo alle reti locali per ampliare e favorire specifiche proposte.

Qui arrivano persone spesso stremate da un viaggio faticoso o da una lunga permanenza in strada, ha riferito. La maggior parte sono persone in cerca di un’opportunità di inserimento che passa in primis attraverso l’apprendimento della lingua e la ricerca di un lavoro. Alcune sono persone con disabilità importanti oppure con disturbi psichiatrici, a volte dipendenti da alcool, da sostanze stupefacenti o da entrambi: in questi casi, la situazione diventa complicata da gestire, non solo per l’equipe, ma anche per gli altri ospiti. Tra l’altro, siamo in un contesto in cui c’è un dovere di accoglienza in virtù di una protezione internazionale, chiesta per motivi di persecuzione razziale, religiosa, politica ecc. e a seguito dell’introduzione della legge 50 del 2023 (il famoso decreto Cutro) non esistono strumenti sanzionatori a fronte di comportamenti disfunzionali o mancato rispetto del regolamento.

Sebbene gli ospiti siano liberi di andare e venire, c’è l’obbligo di firma con verifica in caso di assenze, sopratutto se prolungate. Il tempo medio di permanenza è sui 12 mesi, una media abbassata sopratutto dagli abbandoni in fase iniziale. Il nostro obiettivo primario, ha detto Serra ai consiglieri, è quello di rendere il periodo presso la residenza il migliore possibile e in tal senso, il primo, fondamentale passaggio, evidenziato anche dalle testimonianze degli ospiti, è quello dell’orientamento sul territorio. Documenti e lingua: sono questi i due elementi cardine per immaginare il futuro. Migliorare la propria vita e condurre un’esistenza normale: questi i desideri della maggior parte dei ragazzi ospiti alla Fersina.