CONSIGLIO PAT * RESIDENZA FERSINA: «DIBATTITO SU INFORMATIVA DEL PRESIDENTE FUGATTI, RESPINTA UNA RISOLUZIONE DELLE MINORANZE»

16.50 - mercoledì 5 giugno 2024

Residenza Fersina: dibattito sull’informativa del Presidente. Respinta una risoluzione delle minoranze. Nel pomeriggio, in apertura di seduta del Consiglio provinciale, è intervenuto il Presidente della Giunta per relazionare, come richiesto al mattino dalle minoranze, sul grave fatto di cronaca accaduto presso la residenza Fersina nella scorsa notte. Le minoranze hanno presentato una risoluzione che dopo un ampio dibattito che ha fatto emergere le profonde differenze politiche tra maggioranza e minoranza nell’affrontare la tematica, è stata respinta.

Relazione del Presidente e dibattito

La persona aggredita è stata soccorsa e non si conoscono le ragioni del litigio, ha detto il Presidente della Giunta. Con numerose ferite su varie parti del corpo, il giovane si trova al momento ricoverato presso l’ospedale e il responsabile dell’aggressione è stato fermato e condotto in carcere. L’aggressore si era già in passato reso responsabile di fatti simili, seppure di minore gravità.

Un consigliere di minoranza è intervenuto a sottolineare l’inadeguatezza dell’attuale modello di accoglienza e di trattamento dei flussi migratori, che comporta, tra gli altri, innegabili problemi di sicurezza. Ha rinnovato alla maggioranza la necessità di riconoscere i suoi errori e invertire la rotta. Il consigliere ha annunciato che tutti i componenti del gruppo presenteranno una richiesta di accesso alla struttura Fersina, indirizzata a più destinatari, al fine di verificare personalmente la situazione, posto che non è un luogo detentivo. Si è augurato che dei volontari della maggioranza vogliano unirsi alla delegazione al fine di verificare le condizioni della struttura, perché il sovraffollamento è inevitabile possa condurre a fatti di questa portata.

Sconcerto e dolore è stato espresso da una consigliera di minoranza che ha auspicato una pronta guarigione del ferito. Detto questo ha convenuto sull’opportunità di interrogarsi sul modello di accoglienza e ripensarlo: concentrare l’accoglienza in un solo luogo, anziché sull’accoglienza diffusa è un grave errore, ha aggiunto, su cui serve riflettere.

Un consigliere di minoranza ha chiarito che la sua firma della richiesta di informativa deriva della convinzione della necessità che il Presidente riferisca al Consiglio su fatti di questa portata. Non immaginavo poi si aprisse un dibattito sul sistema dell’accoglienza, ha aggiunto, che non sarebbe in effetti completo senza dati e considerazioni approfondite che vanno aldilà del fatto di cronaca. Proprio a tale fine ha definito importante la richiesta di accesso alla struttura e da questo punto di vista si è augurato che il sopralluogo si possa realizzare.

Un consigliere di maggioranza ha concordato sulla necessità di dibattere su dati e informazioni più precise. C’è senz’altro un problema di gestione, ma la narrativa dello smantellamento del sistema di assistenza diffusa non è accettabile. Per risolvere il problema serve ben altro che l’accoglienza diffusa, che è tutto fuorché integrazione, ha chiosato. Una consigliera di maggioranza ha concordato con l’opportunità di accedere alla struttura, magari investendo del tema la quarta Commissione permanente. Un’altra consigliera di minoranza ha osservato che una capillare diffusione dell’accoglienza in alternativa all’attuale concentrazione nel capoluogo, certamente alleggerirebbe le problematiche. Le visioni politiche sono opposte, ha aggiunto, ma serve trovare una strada, prendere in mano la situazione e cercare di migliorarla.

In replica, il Presidente della Giunta è intervenuto per dare ulteriori informazioni utili sopraggiunte nel corso del dibattito. Il soggetto aggredito, ha precisato, è un richiedente asilo già segnalato alla questura e al commissariato del governo a seguito di diversi episodi che hanno coinvolto un gruppo minoritario di persone. Nell’ultimo mese si sono susseguite a cadenza quotidiana le chiamate alle forze dell’ordine con le quali non è mai venuto meno il contatto con riferimento ad aggressioni e continui danneggiamenti alla struttura. Il 28 maggio si è svolta un’ispezione presso la residenza da parte del personale delle forze dell’ordine e del commissariato del governo per verificare il clima di tensione segnalato e i continui comportamenti inadeguati messi in atto anche da persone non autorizzate alla permanenza nella struttura. E’ stato chiesto l’allontanamento di una dozzina di soggetti, da alcuni mesi sono state attivate tre guardie notturne, e sono state messo in campo altre azioni per aumentare la vigilanza h24 per il tramite di addetti ai servizi di controllo.

Un consigliere di opposizione ha chiesto a questo punto una sospensione dei lavori di una ventina di minuti per attivare un confronto con le minoranze.

La sospensione e la risoluzione respinta

Al rientro in aula dopo la sospensione un consigliere di minoranza ha illustrato una risoluzione nella cui premessa si condanna l’attuale modello di accoglienza e la mancata volontà di investire nell’inclusione. Servono anche le persone che vigilano, ha ammesso ma sopratutto occorre investire sul lungo termine in un territorio come il nostro, abbandonando la logica contro le persone migranti. L’impegno per la Giunta è che si attivi un confronto con il Commissariato del Governo per ridefinire i numeri per l’accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale e che si velocizzi l’autorizzazione dei membri della Quarta Commissione e degli altri consiglieri e consigliere che volessero aggregarsi per accedere alla residenza Fersina per un sopralluogo di valutazione del modello di accoglienza. Il Presidente del Consiglio è poi impegnato a convocare entro un mese un Consiglio provinciale dedicato alla discussione del modello di accoglienza.

Un consigliere di minoranza ha riaffermato la necessità di fare un percorso di approfondimento, indipendentemente dall’evento drammatico della notte scorsa, finalizzato a riprendere un confronto con il Commissario del Governo e all’acquisizione di elementi utili per valutare e affrontare il tema in maniera compiuta.

Un consigliere di maggioranza ha definito la proposta di risoluzione irricevibile per il palese attacco alla politica che contiene e per la narrativa fuorviante che vuole fare passare, laddove parla di “strategia deliberata -sottinteso della Giunta- per alimentare avversione verso le persone migranti e alimentare una retorica securitaria e razzista nel capoluogo governato dal centrosinistra”. Lo abbiamo detto, c’è un problema, ha ammesso, che l’amministrazione provinciale, di concerto con il Commissariato del Governo e la Questura cerca di affrontare, ma non è certo questo il modo.

Si tratta di un tema politico, ha osservato una consigliera di minoranza e un richiedente asilo finché tale è regolare. Detto questo, la maggior parte dei sindaci che hanno accolto migranti, secondo l’indagine “Accogliere per crescere” promossa dalla pastorale dell’emigrazione dell’Arcidiocesi di Trento, ha rivelato dati del tutto edificanti, con gli amministratori a definire l’esperienza di accoglienza un arricchimento. Il documento di risoluzione presentato è duro perché dura è la realtà, purtroppo, ha concluso.

Una risoluzione molto provocatoria, scritta apposta per essere respinta, ha osservato un consigliere di maggioranza. Sembra che tutte le problematiche che stiamo riscontrando siano imputabili al governo dell’attuale amministrazione: vorrei però ricordare che piazza Dante era impraticabile ben prima dell’avvento dell’attuale maggioranza, ha aggiunto e i disagi sociali e di insicurezza che viviamo oggi vengono da molto lontano. Mi fa sorridere quando sento dire che a causa nostra ci sono persone che dormono sotto i ponti o che rovistano nella spazzatura e nel contempo ci si dimentica che tra questi ci sono anche dei nostri concittadini. L’accoglienza va fatta con criterio e senso di giustizia e non esibendola, non sfruttandola per fare propaganda, ha concluso.

Un consigliere di maggioranza ha detto che è un peccato che questa discussione nasca da un episodio drammatico come quello di stanotte: ci vorrebbe tempo per approfondire. Tuttavia la risoluzione rimarca una differenza di visione sostanziale e nel contempo una differenza di soluzioni proposte. Su questo tema non la pensiamo in maniera uguale ed è giusto che el differenze si evidenzino anche con il voto contrario alla risoluzione.

Il Presidente della Giunta ha osservato che il sopralluogo alla residenza Fersina va chiesto al Commissario del Governo. Quanto alla convocazione del Consiglio non ci sottrarremo, ha aggiunto.

La votazione ha dato questo esito: 18 contrari, 14 favorevoli.