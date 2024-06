CONSIGLIO PAT * REPLICA PRESIDENTE SOINI A COMITATO “INSIEME PER ANDREA PAPI”: «COMMISSIONE SPECIALE, HO PROVVEDUTO A INOLTRARE LA LETTERA AI CONSIGLIERI»

17.29 - giovedì 27 giugno 2024

In calce segue la risposta del presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, alle dichiarazioni a mezzo stampa del Comitato Insieme per Andrea Papi.

Mi dispiace dello sfogo del Comitato Insieme per Andrea Papi, diffuso oggi da più di un sito d’informazione. Mi si attribuisce di non aver dato corso alla richiesta, formulata dal Comitato stesso il 22 maggio scorso, per la costituzione di una Commissione consiliare speciale. Se ne deduce in modo francamente ingeneroso una mia supposta insensibilità al tema, quasi una precisa volontà di non dare corso all’istanza.

E’ vero l’esatto contrario: ricevuto l’auspicio del Comitato che ricorda la giovane vittima solandra dell’orso, ho provveduto pochi giorni dopo a inoltrare la lettera a tutti i consiglieri provinciali. Ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento interno consiliare, compete ai consiglieri e alla Giunta rivolgere al presidente del Consiglio provinciale la richiesta di nominare una Commissione speciale, d’indagine o di studio. A valle di questo sono poi necessari una condivisione della Conferenza dei capigruppo e un voto del Consiglio provinciale.

Qui mi sono fermato esclusivamente per rispetto delle procedure e dei limiti delle mie prerogative di presidente dell’assemblea legislativa. Mi scuso, questo sì, per non aver risposto alla lettera, ma ritenevo di aver esaurito il mio compito avendo inoltrato la nota come richiesto.

Ribadisco la mia massima attenzione a una tematica, quella della gestione dei grandi carnivori, di cui conosco bene l’importanza e l’urgenza.

