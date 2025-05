CONSIGLIO PAT * RENDICONTO 2024: «APPROVATO ALL’UNANIMITÀ CON 32 VOTI FAVOREVOLI, ORA LAVORI SOSPESI PER RIUNIONE DI MAGGIORANZA”»

12.08 - giovedì 8 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Sì unanime al rendiconto del Consiglio. Spostata in coda la designazione di un magistrato presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, i lavori della terza giornata d’Aula sono ripresi questa mattina dalla trattazione del punto relativo al rendiconto generale del Consiglio provinciale per l’esercizio finanziario 2024. È seguito un dibattito di cui di seguito si propone una sintesi. Il rendiconto è stato approvato all’unanimità con 32 voti favorevoli. I lavori attualmente sono sospesi per consentire una riunione di maggioranza.

Soini: ogni risorsa impiegata è stata finalizzata a servire meglio la comunità

Il rendiconto 2024 del bilancio del Consiglio provinciale restituisce l’immagine di un Consiglio che ha saputo coniugare autonomia e responsabilità, continuità e innovazione, ha affermato il presidente Claudio Soini, invitando i consiglieri ad approvarlo con convinzione, nella consapevolezza che ogni risorsa impiegata è stata finalizzata a rafforzare l’istituzione e a servire meglio la comunità trentina. Il presidente ha ricordato che si tratta del primo rendiconto della diciassettesima legislatura e ringraziato la struttura del Consiglio per il lavoro di squadra svolto.

Il rendiconto, ha affermato, racconta un anno di lavoro, è un indicatore della vitalità dell’istituzione consiliare e permette di verificare la qualità dell’azione: restituisce il quadro di un Consiglio che ha saputo esercitare in modo pieno la propria autonomia organizzativa e finanziaria, come previsto dallo Statuto speciale. Soini ha tratteggiato un quadro finanziario in equilibrio, che vede 10,3 milioni di entrate accertate. 11,3 milioni di euro in totale le risorse impegnate: un maggior impiego di risorse rispetto al 2023 garantito dal risultato di amministrazione positivo del 2023, che nel 2024 si attesta a 2,46 milioni di euro. Soini ha citato la diminuzione delle entrate dovuta alla diminuzione di 800.000 euro del trasferimento della Provincia deciso per maggior coerenza con le risorse effettivamente impiegate.

Un attivo dunque in calo rispetto al 2023 che esprime una scelta consapevole di investire sul presente per rafforzare il futuro, soprattutto in ambiti cruciali come il personale e l’innovazione. Il presidente ha quindi indicato la previsione per il 2025 di una minor restituzione di fondi grazie agli investimenti già realizzati. Ha sottolineato l’efficienza nella gestione dei pagamenti e presentato le linee strategiche. Le priorità individuate dall’Ufficio di presidenza: rafforzamento del ruolo istituzionale del Consiglio, sviluppo di una cultura organizzativa basata su innovazione e trasparenza e piena attuazione delle misure previste dal Piano anticorruzione e dal Piao 2024-2026.

Ancora, l’impegno a consolidare la struttura interna, aggiornare gli strumenti operativi, modernizzare gli spazi di lavoro e rafforzare la comunicazione istituzionale. Tre gli ambiti di maggiore investimento: personale (la voce più significativa, che occupa circa la metà della spesa del Consiglio, oltre 5,2 milioni investiti), il sistema informativo (con PAtti a regime e investimenti in tecnologia superiori a 600.000 euro per il miglioramento del sito), il patrimonio immobiliare (completati i lavori di ristrutturazione a Palazzo Nicolodi, di cui l’uso gratuito è confermato fino al 2029; rinnovo della concessione triennale degli spazi a Palazzo della Regione e risparmio di 25.000 euro con la disdetta di locali in via delle Orne).

Ha presentato quindi la sintesi dei principali canali di utilizzo delle risorse: personale e valorizzazione competenze interne (oltre 5,2 milioni), sostegno ai gruppi consiliari (circa 1,5 milioni di euro), servizi generali (circa 800.000 euro), digitalizzazione, software e infrastruttura informatica (oltre 500.000 euro), gestione immobili e locazioni (circa 456.000 euro), organismi consiliari (437.845 euro), comunicazione e informazione istituzionale (circa 300.000 euro), attività della Presidenza e Focus di Conosciamo Autonomia (82.510,63 euro), Conosciamo Autonomia (trasporto studenti – 70.000 euro). Il presidente Soini ha quindi espresso una precisazione sulle mostre (oltre 10 nel 2024), che sono state realizzate con grande attenzione alla sostenibilità economica e basate sulla collaborazione e sulla condivisione delle spese con altri enti pubblici e privati generando risparmi rispetto alle previsioni.

Lo stanziamento per il 2025 sarà dunque di 100.000 euro, di 20.000 euro inferiore rispetto al 2024 e alle ultime due legislature. Ha ringraziato i consiglieri che prendono parte a Conosciamo Autonomia, progetto per cui si prevede di superare i 10.000 studenti partecipanti entro fine anno scolastico (l’anno scorso la cifra era di 8.000). Anche per questo, ha detto, le spese di trasporto sono aumentate: ritengo che si tratti di un investimento pienamente giustificato e coerente con le finalità istituzionali. Il presidente ha infine ricordato la ripresa a regime dell’attività di informazione.

Franzoia: Ufficio di presidenza, lavoriamo per l’istituzione e per l’Autonomia

La vicepresidente Mariachiara Franzoia ha parlato di un passaggio significativo dell’Aula, il primo che appartiene veramente a questa legislatura. Il rendiconto dice se l’amministrazione funziona e a che punto si è rispetto agli obiettivi, ha affermato. Ha citato il lavoro dell’Ufficio di presidenza in questo senso: ha ringraziato, come il presidente, tutti i componenti per il clima di rispetto instaurato. Ha fatto poi cenno alle risorse umane: danno gambe e cuore all’istituzione, tra gli obiettivi che ci si erano dati c’era la volontà di lavorare per valorizzare e aumentare numericamente le risorse umane.

Ci stiamo riuscendo, pur nella complessità che tutte le pa affrontano nell’attrarre personale, e si continuerà su quest’attività anche negli anni a venire anche in vista dei prossimi pensionamenti previsti. L’avanzo del rendiconto: sarà investito in parte in risorse umane, ha sottolineato, in reparti strategici, quale è tra l’altro quello della comunicazione. Ha espresso un ringraziamento a tutta la struttura. Gli organismi di cui il Consiglio è casa: ha espresso agli organi di garanzia un ringraziamento citandone l’attività, da quella del Forum per la pace a quella dei garanti e del Corecom. Tra queste l’aumento della casistica trattata dal Consigliere di parità: del 10% dal 2022 sul 2023 e oltre il 14% dal 2023 al 2024.

Perciò si è prevista una modifica normativa per consentire alla vice-consigliera di dare una mano a trattare le pratiche. Ancora, ha ricordato gli obiettivi di trasparenza, ottimizzazione, investimento nelle nuove tecnologie, prevenzione della corruzione (un aspetto che talvolta si vive con pesantezza, perché si sa che implica una complessità di studio, ma non si può mai distogliere l’attenzione dai segnali che anche nel nostro Trentino ci sono. Ha citato la pagina vissuta ieri, segno che mai si devono chiudere gli occhi su questo tema). Bene sugli investimenti strutturali, in nuove tecnologie (tra cui i supporti tecnologici per le videoconferenze nei Gruppi), le nuove sedi e Conosciamo Autonomia. Il 2024 ha detto è stato un anno ricchissimo per il progetto che ha visto nuovo slancio: come il presidente ha ringraziato tutti i consiglieri che hanno preso parte alle attività. Sempre di più le nuove formule, ha sottolineato: dall’incontro nelle classi alla simulazione con i ragazzi dell’attività d’Aula.

Stanchina: 2024, ottimo anno, da definire alcune cose

Membro dell’Ufficio di presidenza, Roberto Stanchina (Campobase) ha iniziato il proprio intervento ringraziando la struttura. Il 2024 è stato un ottimo anno, ha detto, in termini di investimenti (anche per il welfare negli ambienti lavorativi, non ultima la tecnologia per le videoconferenze ai Gruppi). Ha espresso l’auspicio di continuare su questa rotta. Rimangono, ha affermato, ancora da definire le ultime cose per l’applicazione PAtti, ma siamo sulla buona strada. Un plauso per il progetto Conosciamo Autonomia che vede grande entusiasmo nelle scuole. Bene sulla parte comunicativa: non si nasconde l’idea (non una critica) che si debba cercare di dare ampio spazio alle comunicazioni di tutti i consiglieri oltre a quelle della Presidenza. Ha ringraziato il servizio legale e chiesto, in vista di eventuali cambiamenti, di mantenere un equilibrio di rappresentanza in Ufficio di presidenza.

Degasperi: maggiore leggibilità degli atti

Filippo Degasperi (Onda) ha parlato della fruibilità del sito auspicando una maggiore facilità di leggibilità degli atti. Bene Conosciamo Autonomia: chi ha partecipato ha potuto apprezzare l’impegno nell’aggiornamento nel modo di rapportarsi con l’esterno, era un impegno che ci si era assunti in precedenza e si è portato avanti migliorandolo. Dal punto di vista finanziario le risorse sono calate nel tempo, anche in virtù dei risparmi, ha detto di non condividere molto l’approccio del risparmio a prescindere, perché poi succede che non ci sono i soldi a disposizione.

Girardi: Conosciamo Autonomia, contrasto al sentimento di antipolitica

In Ufficio di presidenza si lavora bene, il presidente garantisce pieno coinvolgimento, ha dichiarato Christian Girardi. Ha citato Conosciamo Autonomia come investimento per il futuro e a contrasto del sentimento di antipolitica. Un’attività che nel medio e lungo periodo si spera possa portare i giovani a un nuovo impegno in politica e per la comunità. Ha elogiato gli incontri sul territorio, nelle scuole, dove i ragazzi si sentono più a loro agio a esprimere le loro idee.

Coppola: avvicinare i ragazzi alle istituzioni significa avvicinarli alla democrazia

Lucia Coppola (AVS) ha riconosciuto il lavoro del presidente e dell’Ufficio di presidenza ed elogiato il progetto Conosciamo Autonomia, ricordando come i ragazzi siano perfettamente sul pezzo, interessati a conoscere il lavoro istituzionale. Un investimento sul futuro, ha proseguito, anche in riferimento ai dati sconfortanti avuti sui Comuni. Avvicinare i bambini e i ragazzi alle istituzioni significa farli avvicinare ai grandi valori della democrazia istituzionale e di quella partecipativa, abituarli al fatto che le forme di adesione alla società sono fare politica. Ha citato l’incontro con i lavoratori della Residenza Fersina: ha ricordato l’importanza di intercettare come consiglieri le iniziative comunicative delle parti della società. Importante mantenere aperta questa possibilità di partecipazione.

Soini: grazie per la fiducia e il lavoro

Il presidente ha ringraziato per la fiducia e ricordato che il lavoro dell’Ufficio di presidenza è volto a trovare soluzioni condivise. Sulla comunicazione: l’Ufficio stampa lavora nel modo più trasparente e imparziale possibile, chiaro è che la comunicazione sulla Presidenza viene fatta anche dallo staff del presidente. Soini ha ringraziato il corpo docente e lo staff di Conosciamo Autonomia, un’esperienza da cui può nascere qualche amministratore del futuro. No a un risparmio a prescindere? Si sta cercando di razionalizzare e ottimizzare, ha detto il presidente, che ha ricordato le iniziative del reclutamento per il 2025.

La votazione: sì unanime

Il rendiconto è stato approvato all’unanimità con 32 voti favorevoli.