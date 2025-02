CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: «LE AUDIZIONI SULLA RIFORMA SCUOLA E SERVIZI INFANZIA 0-6 ANNI, PARERI DISCORDANTI AI DDL MASÈ E PAROLARI / IL NO DEGLI INSEGNANTI»

18.59 - mercoledì 26 febbraio 2025

Continuano le audizioni sulla riforma della scuola e dei servizi all’infanzia 0-6 anni. Pareri discordanti ai ddl Masè e Parolari. Il no degli insegnanti

Posizioni diverse, oggi, nelle audizioni in Quinta Commissione, presieduta da Christian Girardi e Michele Malfer, in merito ai disegni di legge sulla riforma della scuola e dei servizi all’infanzia 0-6 anni (qui il comunicato della precedente riunione). Nella seduta odierna sono intervenuti: il Consiglio del sistema educativo provinciale; la Federazione provinciale scuole materne; l’Associazione Comunità educative scuola infanzia; i Comuni di Trento e Rovereto.

Ben quattro le proposte sotto esame: il ddl n. 41 di iniziativa popolare (proponente signora Lupi) sulla cancellazione dell’apertura a luglio delle scuole dell’infanzia; il ddl 20 della consigliera Vanessa Masè; il ddl 40 (proponenti consiglieri Parolari, Manica, Maestri, Zanella, Franzoia, Calzà, Demagri, Maule, Malfer, Stanchina e Valduga); il ddl 32 del consigliere Filippo Degasperi.

A dare parere favorevole alla cancellazione dell’apertura a luglio delle scuole dell’infanzia e parere negativo ai ddl di riforma Masè e Parolari, il Consiglio del sistema educativo provinciale, ovvero la rappresentanza degli insegnanti. Presente in Commissione anche Lupi che ha comunicato l’intenzione di chiedere un’audizione pubblica a supporto della richiesta del ddl.

Consiglio del sistema educativo provinciale / Sì al ddl Lupi e Degasperi, non ai ddl Masè e Parolari

Ad intervenire sono state la presidente Giulia Bortolotti e Saida Rossetto. Le rappresentanti del Consiglio hanno dato parere favorevole al ddl Lupi e al ddl Degasperi, ritenuto migliorativo delle leggi esistenti. Negativo invece, il giudizio per i ddl Masè e Parolari. “Non si può pensare di estendere la fascia 0-6 perché non ci sono posti nei nidi sul territorio – è stato detto -. Non si può destrutturare la scuola dell’infanzia. La fascia 0-3 ha bisogno di tempi, spazi, materiali diversi. La fascia 3-6 è proiettata alla scuola ‘dei grandi’, non indietro verso i bambini più piccoli. Cosi i bambini della fascia 3-6 sono costretti a una regressione”.

Via libera unanime, invece, alla cancellazione della scuola dell’infanzia a luglio. “Per i bambini cosi piccoli sono troppi 11 mesi. Non si deve guardare al bisogno dei genitori – ha rilevato Bortolotti – va ripristinata un’alternativa”. “Siamo insegnanti non baby sitter” , ha aggiunto Rossetto. Parere negativo unanime è stato dato al ddl Masè su cui sono state riscontrate diverse perplessità dal punto di vista pedagogico. “Se adesso le fasce sono distinte, una ragione c’è. Con questo ddl c’è una commistione più che una continuità. Si vanno a comprimere le esigenze dei più piccoli”.

Quanto alla formazione e ai titoli degli insegnanti: “il rischio è di abbassare il livello per reperire personale”. Non unanime, ma comunque a maggioranza, è stato il parere negativo per il ddl Parolari che prevede una modifica dell’impianto normativo e quindi delle due leggi del sistema 0-3 e 3-6 (legge provinciale 4/2002 e legge provinciale 13/1977). Le perplessità si sono concentrate sul “Progetto primavera” che mescola “pur in modo più lieve” e le età dei bambini. La richiesta è stata quella di ragionare per un avvicinamento della fascia 3-6 agli istituti comprensivi quindi alla fascia elementare.

Ad intervenire la consigliera Lucia Maestri “Dobbiamo sperimentare e dare corpo a una legge 0-6 che a livello nazionale ha trovato una sua declinazione legislativa più o meno robusta. Le considerazioni sentite ci portano a ritenere la staticità la soluzione migliore. Si possono dire dei no, ma si deve prendere atto che una forma di evoluzione è in atto che se non vogliamo subirla va governata”.

Associazione Co.E.S.I. – Comunità educative scuola infanzia / Parere positivo per i ddl Masè e Parolari. Ddl Lupi “anacronistico”, ddl Degasperi “non sufficientemente approfondito”.

Ad intervenire il direttore Alessandro Laghi che ha esposto un apprezzamento generale. per il ddl Masè e quindi per una riforma che non va a stravolgere l’impianto normativo esistente. “Il ddl – ha detto Laghi – tende a un miglioramento complessivo del settore. Bene anche la razionalizzazione delle risorse strutturali. Il ddl attribuisce alla Provincia una regia per gli anni sperimentali di passaggio e questo dà maggiori garanzie di tenuta”. Aspetti positivi sono stati individuati anche nel ddl Parolari: bene la sollecitazione all’introduzione di nuove documentazioni pedagogiche; bene anche il ruolo dei Coordinamenti. Alcuni appunti tecnici sono stati sollevati in merito alle abrogazione delle leggi vigenti. Quanto al ddl Lupi è stato definito “anacronistico”; il ddl Degasperi “non sufficientemente approfondito il tema così complesso”.

Federazione provinciale scuole materne – FPSM / Pareri positivi. Sul ddl Lupi: “Serve più attenzione alla situazione generale”.

Ad intervenire il presidente Giuseppe Grisenti e Lorenza Ferrai, responsabile servizi pedagogici. Grisenti si è soffermato sull’importanza di trovare un equilibrio con i dipendenti e considerare le diverse esigenze di nidi e scuole materne. Ad entrare nei dettagli dei ddl Ferrai. In generale la Federazione ha osservato che nella riforma non deve essere perso il riferimento alle leggi 13 e 5, trovando lineare la logica di attenzione complessiva 0-18. Sul ddl Masè ha riscontrato positiva la cornice di sperimentazione; il ddl Parolari prevedendo l’abrogazione delle due leggi è sicuramente più complesso e necessita di un forte investimento. Il ddl Degasperi è stato ritenuto di “visione parziale” mentre sul ddl Lupi “andrebbe attenzionata la situazione in generale. Senza ridurre il dibattito alla scuola aperta 10 o 11 mesi”.

Positivo il giudizio di Eleonora Angeli che ha apprezzato gli stimoli arrivati per migliorare il lavoro della Commissione. Francesca Parolari è quindi intervenuta, in riferimento al ddl 40, puntualizzando che “superare le due leggi non significa il sovvertimento di un modello educativo che resta importante”. A seguire sono stati chiariti alcuni aspetti in merito alla legge 5. Nel ddl 40, ha specificato Parolari, “non creiamo un altro modello di scuole per l’infanzia, alla base della proposta resta l’identità dei servizi”. Alcune note tecniche sono arrivate anche dal consigliere Filippo Degasperi che, in particolare, ha specificato che nel ddl 32 non c’è la soppressione del coordinamento pedagogico e i servizi delle scuole dell’infanzia vengono incardinati negli istittuti comprensivi. In merito alla visione parziale, Degasperi ha specificato che il ddl tratta solo alcuni aspetti che sono meritevoli di attenzione, come la disparità dei trattamenti del personale 0-3 e 3-6. La consigliera Vanessa Masè ha quindi apprezzato che la Federazione abbia colto lo spirito e la volontà di considerare la fascia 0-3 di diritto appartenente al ruolo educativo.

Comune di Trento e Comune di Rovereto / “0-6 è opportunità sociale”. I nodi della sperimentazione

Nell’intervento è stato dato il parere unico dei due Comuni. Ad intervenire la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli; la dirigente del servizio infanzia e istruzione, Marcella Seppi; Rosanna Vit, funzionaria pedagogista del servizio. Bozzarelli ha sottolineato l’opportunità di investimento educativo e pedagogico per ogni bambino fin dalla sua nascita. “Il nido non è un servizio a richiesta e in base alla disponibilità, ma deve essere assicurato a tutti. Lo 0-6 è opportunità sociale” E ancora: “I servizi 0-3 e 3-6 devono mantenere una loro identità per le diverse età dello sviluppo.

Non si deve guardare all’omogeneità della proposta, ma alla specificità dei territori e alle loro peculiarità”. Ad entrare nei dettagli Marcella Seppi che ha ripercorso modalità e servizi erogati dalle scuole dell’infanzia e dei nidi anche sulla base di sperimentazioni già in essere. La richiesta, guardando al ddl Masè, è stata quella di attenzionare una omogeneità di norme e di integrazione dei diversi sistemi nel modello 0-6, per rendere meno complesso il quadro gestionale tra Provincia e Comune ed evitare corti circuiti. Sotto la lente anche l’accreditamento delle scuole equiparate che stanno ragionando sul modello 0-6. Sugli aspetti pedagogici è intervenuta Vit.

Il ddl Masè è ritenuto coerente con le linee nazionali per cura, istruzione, educazione, va però integrato con specifiche funzioni e collaborazioni. Il ddl Parolari è stato ritenuto ambizioso e coerente con il modello nazionale. Nella previsione del regolamento attuativo sono state rilevate alcune incoerenze sulle competenze dei servizi e della loro gestione operativa. In merito all’aspetto pedagogico, come per il ddl 20, anche per questo ddl vanno chiarite le funzioni dei Comuni, a chi è in capo il coordinamento pedagogico e le modalità di collaborazione con i servizi del territorio. Note tecniche di attuazione sono state evidenziate anche per il ddl 32 di Degasperi, mentre per ddl Lupi è stato osservato che riportare ai 10 mesi il calendario scolastico andrebbe a determinare notevoli disagi.

