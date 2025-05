CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: «CONCLUSE LE AUDIZIONI “ZEROSEI“, ESAME FINALE IL 27/5»

16.21 - lunedì 5 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Quinta Commissione. Concluse le audizioni allo Zerosei, esame finale il 27 maggio. La Quinta Commissione permanente guidata da Christian Girardi ha concluso nel pomeriggio con l’ascolto di due docenti universitarie della Bicocca di Milano e dell’Università di Trento, le consultazioni ai disegni di legge sullo Zerosei dei consiglieri Vanessa Masè, Francesca Parolari, Filippo Degasperi e del ddl d’iniziativa, prima firmataria Michela Lupi. Le osservazioni si sono in particolare concentrate sui ddl 20 e 40, rispettivamente di Masè e di Parolari. L’esame finale della riforma è stato aggiornato al 27 maggio prossimo.

Zaninelli: da un lato la sperimentazione, dall’altro la revisione dell’intero sistema

La docente dell’Università degli studi di Milano-Bicocca Linda Zaninelli ha espresso una serie di puntuali osservazioni sui due disegni di legge orientati all’istituzione del sistema Zerosei, in particolare il ddl 20 “Istituzione del sistema integrato dei servizi zerosei di educazione e di istruzione per l’infanzia” (proponente consigliera Masè), che a suo avviso intende attuare il sistema in maniera progressiva all’interno delle norme vigenti e il 40 “Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni” di Francesca Parolari, che ha definito “più trasformativo e che prevede una revisione dell’intero sistema”.

Il ddl 20 intende anche attuare un collegamento in base al principio di continuità del progetto pedagogico tra nidi e scuole per l’infanzia che fin qui avevano avuto storie differenti. In più, l’ottica di sperimentazione, centrale in questo ddl, mira ad attuare le collaborazioni necessarie in termini di progettualità, coordinamento e formazione per poi prevedere, dopo la sperimentazione, l’implementazione di esperienze e progetti da inserire stabilmente sul territorio e arrivare a trarre linee di indirizzo. Un aspetto, questo, che la docente ha molto apprezzato.

Un altro passaggio sottolineato da Zaninelli, quello che riguarda le pratiche di continuità, più volte richiamate nel ddl: un tema forse incoerente con la continuità educativa, ha detto, suggerendo di meglio definirle “raccordi”. Il ddl 40, che revisiona tutto il sistema (anche abrogando una serie di norme) vuole introdurre un cambio in un processo di attuazione interessante di cui però non sono chiari i tempi di elaborazione o se ci sia un tavolo deputato all’elaborazione stessa. Significativo l’accento sul tema dell’accessibilità dei servizi, ad avviso della docente centrale nella istituzione del sistema integrato. Altri due aspetti di interesse quello del coordinamento territoriale, sviluppato in maniera verticale, ma anche la continuità orizzontale, la qualificazione di tutte le azioni e la creazione di reti sul territorio. Il 17 e 18 sono gli articoli “cuore” del ddl 40, che sceglie di parlare di “poli per l’infanzia” più che di servizi integrati e questa è una scelta che fa chiarezza nel quadro del percorso educativo. Interessante anche la sottolineatura dell’ambito territoriale del coordinamento pedagogico, così come il fatto che ci sia un articolo dedicato al personale del sistema integrato e a coinvolgimenti con l’università. L’aspetto della ricerca e della sperimentazione non è tuttavia centrale come nel ddl 20.

Quanto al ddl 32 “Integrazioni della legge provinciale sugli asili nido 2002 e della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977: principi generali per le sperimentazioni e le progettualità dei percorsi zerosei” (proponente consigliere Degasperi), Zaninelli subordinare la sperimentazione all’approvazione dei collegi benché letta comprensibilmente come la risposta ad un’esigenza di partecipazione dal basso, significherebbe limitare le sperimentazioni che il gestore ha il diritto di avviare e probabilmente impedirne alcune. Il ddl 41 d’iniziativa popolare “Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977” (proponente signora Lupi), che modifica l’articolo 5 introducendo il massimo di apertura della scuola per l’infanzia di 10 mesi all’anno, come pedagogista non mi trova concorde, ha concluso Zaninelli, perché se l’orientamento è quello dell’apertura estiva è preferibile che l’attività proposta sia educativa, piuttosto che ludico ricreativa.

Venuti: due progetti integrabili e complementari

Paola Venuti intervenuta per l’Università degli studi di Trento si è espressa sui disegni di legge 20 e 40, definendo i due progetti “integrabili e complementari”. Nel ddl 40 c’è un aspetto normativo e strutturale che tende ad una legge generale, ampia e solida che è a suo avviso un suo difetto. La proposta, inoltre, definisce in maniera precisa e accurata le finalità dello Zerosei e un quadro pedagogico importante di cui si dovrebbe tenere conto eventualmente anche nella sperimentazione. Nel testo, sotto forma di regolamento, è inoltre molto chiaro il discorso dell’inclusione, con l’attenzione alle minoranze, quelle linguistiche e quelle di soggetti con bisogni educativi speciali (quest’ultimo aspetto appare meno strutturato nel ddl 20).

Un altro aspetto apprezzabile, è quello della definizione chiara delle competenze e delle funzionalità delle persone coinvolte negli asili nido e dei membri che partecipano al collegio docenti, una definizione utile per individuare i compiti. Ottima anche l’individuazione di poli integrati per inserire momenti educativi e sociali fuori dal tempo degli asili, momenti sicuramente utili per i bambini. lI ddl 20 ha un aspetto di sperimentazione che a parere di Venuti è un pregio e va considerato perché permette di intervenire senza necessariamente cambiare tutto.

La sperimentazione è dunque il punto di forza di questo documento che permette, in alcuni contesti, di attuare dei progetti e verificarne la bontà prima di estenderla ad altri ambiti. Forse un punto carente del ddl è la definizione degli indicatori sistematici di qualità, impatto e valutazione degli esiti della sperimentazione. Entrambe le proposte legislative sottolineano l’obiettivo della gratuità, importante da perseguire, anche se non so quanto realizzabile, ha aggiunto la docente. Opportunamente evidenziati da entrambi i ddl aspetti come la formazione degli insegnanti, il contatto con la famiglia e il ruolo del coordinatore pedagogico. In sintesi, Venuti ha ribadito di non vedere una grande differenza tra le due proposte, se non nella riformulazione di tutto il sistema in un testo e nella sperimentazione nell’altro: i due progetti presentano entrambi aspetti apprezzabili e integrabili.

Discussione finale aggiornata al 27 maggio

Per dare modo ai commissari di approfondire ulteriormente gli argomenti, il Presidente Girardi ha comunicato che l’esame finale della riforma previsto oggi, è aggiornato alla seduta del 27 maggio prossimo.