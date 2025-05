CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: «VIA ALL’ITER DDL MASÈ, SULL’ACCESSO ALLA CASA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA»

10.29 - mercoledì 7 maggio 2025

Quarta commissione, via all’iter del ddl Masè sull’accesso alla casa per le donne vittime di violenza.

In Quarta commissione, presieduta da Maria Bosin del Patt, sono stati affrontati due ddl di Vanessa Masè (La Civica),il 36​ che riguarda la prevenzione dei rischi ai quali sono esposti i ragazzi nell’uso dei telefonini e sistemi digitali e il 57​ che prevede norme per favorire l’accesso ad un alloggio alle donne vittima di violenza. Per quello sui rischi informatici sono stati decise una serie di audizioni di esperti, anche nazionali, e associazioni che si occupano di questi problemi che, ha detto Masè, ha raggiunto, non solo in Italia, un livello emergenziale. Il ddl che riguarda le donne vittime di violenza è stato aperto oggi in commissione e, come hanno deciso i capigruppo, ha una procedura di urgenza.

Un’urgenza, ha sottolineato la proponente, determinata dal fatto che il ddl rischia altrimenti di arrivare in Consiglio troppo in là, mentre le donne che escono da una vicenda di violenza hanno bisogno di risposte rapide, soprattutto per quanto riguarda la casa. Il ddl prevede misure organiche per le vittime di violenza e prevede, in sostanza, tre i tipi di intervento: per i casi straordinari di urgente necessità l’accesso a canone sostenibile; per le condizioni di particolare bisogno al canone concordato e, infine, al contributo per l’affitto sul libero mercato. Misure che saranno temporanee ma che, come ha ricordato la consigliera della Civica, intervengono sulla fase due del processo di emancipazione delle donne vittime di violenza, quella che accompagna la donna alla terza fase, cioè a quella della piena liberazione.

Il disegno di legge prevede, inoltre, di togliete l’obbligo della residenza triennale per accedere a questi aiuti, anche perché le situazioni sono, nella gran parte dei casi, note ai servizi sociali e comunque si tratta di interventi temporanei. Altro aspetto importante contenuto nel ddl, la proibizione per l’uomo che ha compiuto la violenza di coabitare con la sua vittima. Una scelta che deriva dal fatto che molte di queste donne si trovano in una situazione di debolezza che le rendono più esposte a continuare ad avere contatti pericolosi con mariti o compagni violenti.

Invece, ha detto Masè, questo obbligo può aiutare queste donne ad arrivare a una piena presa di coscienza e ad aiutarle nel processo di rinascita. Piena condivisione del ddl da parte dell’assessore Marchiori che ha presentato alcuni emendamenti tecnici. Paolo Zanella ha detto che il Pd non si opporrà a un ddl che, di fatto, riordina interventi già in vigore, le uniche novità sono la cancellazione dei tre anni di residenza e l’obbligo di non convivenza con l’autore dei maltr