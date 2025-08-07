CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: SPINELLI, «RIFORMA ICEF, VOGLIAMO CAPIRE CHI È DAVVERO POVERO»

11.37 - giovedì 7 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La riforma Icef in Quarta commissione. Spinelli: vogliamo capire chi è davvero povero

La Quarta commissione, presieduta da Maria Bosin (Patt), ha affrontato nella mattinata di oggi la riforma del sistema Icef (Indicatore della condizione economica delle famiglie). La commissione non ha espresso oggi il parere sulla delibera firmata dall’assessore Spinelli perché l’opposizione ha chiesto, vista l’importanza della materia, una serie di audizioni che si terranno il 21 agosto.

La riforma in sintesi: 4 macro aree e 4 indicatori

In sintesi gli interventi di welfare vengono raggruppati in quattro macro aree: quelli a sostegno al reddito; quelli a favore delle famiglie con figli; quelli nell’ambito delle edilizia sia pubblica che privata; infine i sostegni alla disabilità. Quattro sono anche gli indicatori previsti dalla nuova disciplina Icef: l’indicatore famiglia, cioè per i sostegni ai nuclei famigliari con figli; l’indicatore povertà, per gli interventi a sostegno del reddito; l’indicatore Casa per quelli che riguardano l’edilizia pubblica e privata e l’indicatore disabilità e non autosufficienza.

Una suddivisione in grandi campi di intervento, in sostituzione dell’indicatore unico attuale, che dovrebbe permettere una valutazione più precisa dei bisogni degli utenti e di conseguenza una maggiore efficienza degli interventi di sostegno. Inoltre, la scelta di catalogare gli indicatori in Famiglia, Povertà, Casa, Disabilità, contribuisce alla chiarezza. Soprattutto l’introduzione dei quattro indicatori dovrebbe permettere al cittadino che ha intenzione di chiedere un sostegno pubblico di sapere al momento della presentazione dell’Icef se è in possesso deiLa necessità di razionalizzare l’Icef, ha affermato, è emersa dall’analisi dei problemi causati dal sistema in vigore.

In particolare il fatto che, oltre quello che riguarda i redditi e i patrimoni delle famiglie, il calcolo prevede una serie di parametri che vengono definiti discrezionalmente dalle singole politiche di settore. Il che significa che ci sono differenze su parametri fondamentali come, ad esempio, l’importo indicato come franchigia per il patrimonio finanziario o immobiliare. Il risultato è quello di aver fatto proliferare un gran numero di varianti dell’indicatore Icef che hanno finito per creare disparità nella valutazione delle condizioni economiche delle famiglia anche nell’ambito di uno stesso intervento di welfare. requisiti economici per l’accesso alle agevolazioni.

Spinelli: Non vogliamo fare risparmi sulle difficoltà delle famiglie

In commissione i contenuti della delibera sulla nuova Icef sono stati presentati dall’assessore Achille Spinelli che ha fatto una premessa politica:

“Non abbiamo obiettivi di risparmio; – ha detto – non andiamo a fare tesoretti sulle difficoltà e le fragilità delle famiglie trentine. Forse ci sosterà anche un po’ di più, ma se questo “po’ di più” andrà nelle tasche giuste saremo felici”. Spinelli ha ricordato che per la riforma del calcolatore Icef, che venerdì scorso è stata pre adottata in Giunta, è stata presa in considerazione anche l’Isee nazionale, entrata in vigore dopo l’Icef che ha fatto da modello. Isee che però, ha detto, è una formula più grossolana rispetto allo strumento trentino.

Vogliamo capire chi è povero è chi è meno povero

Quindi, anche per valorizzare le competenze autonomiste, si è scelto di lavorare sull’Icef. E si è deciso di intervenire anche perché il calcolatore si è confuso con le politiche, al punto che si è arrivati a 36 indicatori. E in questo modo si è andati contro l’idea del prof. Cerea (padre dell’Icef negli anni ‘90) cioè di valutare la reale situazione patrimoniale del cittadini per l’accesso alle agevolazioni pubbliche. Negli anni, ha continuato, si sono create piccole sacche di interessi e comunque il sistema si è complicato al punto che non è più possibile equiparare una famiglia trentina con un altra. Si è fatta, insomma, quella che Spinelli ha definito una magia per la quale i dati finanziari e patrimoniali alla fine non valgono più di tanto. Per guardare la realtà in faccia così com’è, ha continuato, si è cercato di ricondurre il calcolatore all’equità: alla realtà, appunto.

“Insomma, – ha detto Spinelli – vogliamo sapere chi è povero e chi è meno povero. Chi è povero ha il diritto di avere gli aiuti pubblici, per chi è meno povero saranno le politiche a decidere se ne ha diritto o no. Oggi è la domanda di agevolazione che guida la possibilità di accedervi”.

Per le famiglie ci saranno meno passaggi burocratici

Da 36 indicatori si vuole passare a 4; perché avere 36 indicatori – ha detto ancora il vicepresidente della Giunta – significa che le famiglie si trovano a doversi recare ai Caf più volte all’anno per avere accesso alle politiche desiderate, tra l’altro scoprendo solo in quel momento se ne hanno diritto o no. I 4 indicatori, inoltre, saranno concentrati in unico centro di calcolo. Un fattore che semplificherà ulteriormente i passaggi burocratici per le famiglie. Fattore importante questo della semplificazione, per l’assessore, e uno degli obiettivi della riforma. Con la delibera si correggono anche gli effetti distorsivi dell’Icef attuali che sono particolarmente evidenti per ciò che riguarda il patrimonio edilizio. L’aiuto nazionale, cioè l’assegno unico, poi non diventerà reddito per il calcolo. Settembre 2025 sarà il mese d’inizio della fase 1 della nuova Icef.

Ci saranno vantaggi per i più bisognosi e svantaggi per chi ha meno bisogno

“Abbiamo garantito un percorso attento che verrà monitorato per un anno, – ha affermato Spinelli – lungo il quale saranno garantiti i vantaggi della nuova Icef evitando gli svantaggi. Ci saranno cambiamenti per chi, ad esempio, ha ampie entrate derivanti dagli affitti, per famiglie quindi che non hanno bisogno dei sostegni pubblici. In sintesi, ci saranno vantaggi percepibili per le famiglie che hanno più bisogno e situazioni che verranno percepite come svantaggi per quelle meno bisognose”.

Il dibattito: le perplessità e la replica di assessore e dirigenti

La presidente dell’organismo Maria Bosin (Patt) ha dato la parola ai commissari, informando preventivamente che alcuni membri della Commissione hanno chiesto vengano effettuate delle audizioni ed auspicando che, vista l’importanza dell’argomento, ci sia un’apertura all’ascolto almeno dei soggetti che hanno un ruolo strategico in questo contesto. Bosin ha aggiunto di apprezzare molto la riforma che prevede una razionalizzazione e la conseguente modifica/introduzione graduale delle politiche.

Il consigliere Paolo Zanella (PD) ha espresso delle perplessità su questa accelerazione della riforma, che poteva essere rinviata di poco per permettere un maggiore approfondimento. Detto questo, la semplificazione, con la riduzione da 36 a quattro degli indicatori, è importante ed ha aspetti indubbiamente positivi. Ci sono anche miglioramenti puntuali, come la valutazione dei redditi da locazione. Permangono però aspetti sui quai vale la pena mettere in campo una riflessione come il valore della franchigia delle deduzioni dei canoni di locazione o la deduzione per l’assegno unico provinciale. Ma gli aspetti che destano maggiori perplessità sono la mancata indicizzazione delle soglie Icef all’inflazione e il tema delle deduzioni forfettarie, che non andavano tolte, ma rimodulate, mantenendo ad esempio riduzioni ponderate per nuclei monogenitoriali e per reddito da lavoro femminile. Questi sono alcuni dei motivi per i quali chiediamo di ragionare su audizioni. Infine, una domanda politica: c’è l’intenzione di aumentare la quota degli stanziamenti o di rimodulare le soglie sui parametri della nuova riforma?

Michele Malfer (Campobase) ha condiviso le osservazioni del consigliere Zanella. Bene la semplificazione con l’obiettivo dichiarato della trasparenza. C’è un tema di tempistiche, visto che alcune misure andranno introdotte già da settembre, ma sarebbe tuttavia opportuno comprendere bene, statisticamente, l’impatto delle nuove politiche. Condivido la necessità di procedere all’ascolto dei soggetti che si occupano dell’argomento nella quotidianità, ha concluso.

Francesca Parolari (PD) ha riflettuto sulla storia dell’Icef fino ad oggi, rilevando un’eccessiva sovrapposizione in passato tra indicatori Icef e politiche. Tuttavia, va bene discutere l’indicatore e semplificarlo, ma poi tutto si riversa necessariamente sulle politiche e gli aspetti sono fortemente integrati. Il rimando alle politiche come se fossero distinte forse non è corretto, a suo avviso.

Eleonora Angeli (Lista Fugatti) ha chiesto se la riforma sia stata una scelta più tecnica o politica, ovvero quali erano gli svantaggi di andare nelle altre direzioni, come quella dell’Isee nazionale, ad esempio.

Spinelli ha replicato accogliendo positivamente gli apprezzamenti. Non ci sembra tuttavia, di aver introdotto revisioni che possano penalizzare, bensì misure che agevoleranno le famiglie, ha risposto a Zanella e colleghi, portando degli esempi delle deduzioni. L’indicatore casa tra l’altro è ancora in valutazione e la disabilità è giusto sia oggetto di valutazione a sé stante vista la delicatezza del tema. L’argomento dell’indicizzazione dell’indicatore non ci sembra un tema da cogliere, ma non si esclude che nell’ambito delle politiche non si possa sostanzialmente procedere ad un aggiornamento della formula: difficile in questa fase trovare una risposta credibile, esaustiva e soddisfacente.

Quanto al reddito femminile il focus sul quale stiamo lavorando è la famiglia e in questo senso abbiamo attivato tutte le cautele possibili. Due single che si mettono assieme non hanno motivo di un’agevolazione rispetto ad una famiglia con figli. Non abbiamo ragionato sul tema della borsa di studio. Rispondendo ad Angeli, l’Isee è una formula più automatica e più grezza, ha chiarito: l’impatto sul nostro sistema sarebbe devastante, perché il peso del patrimonio acquisito in maniera automatica varrebbe 5 volte quello della formula Icef attualmente in vigore. Abbiamo la necessità di conservare un’autonomia e tutelare il nostro sistema da quello nazionale e dobbiamo fare la differenza. L’Icef riformulato farà questa differenza nel sostegno alla povertà e questo è uno dei motivi per i quali andiamo a costruire questo percorso in maniera sartoriale sul nucleo famigliare trentino e ci interessa poco il confronto con le altre regioni. Non abbiamo assolutamente obiettivi di risparmio, ha replicato Spinelli alla precisa domanda di Zanella: l’elemento di stanziamento sarà modulato sulle politiche.

Stiamo rivedendo l’indicatore, poi capiremo, si è inserito il dirigente Walter Viola che ha annunciato, a titolo di esempio che è in corso di valutazione una delibera per calmierare l’impatto degli aumenti sui canoni Itea sopratutto per coloro che non hanno detrazioni. Viola ha precisato che sono state fatte tutte le simulazioni con il supporto di Irvapp (Istituto ricerca valutativa politiche pubbliche) per calcolare l’impatto della riforma, che sarà sostanzialmente pari a 0. Si farà così su tutte le politiche che saranno via via interessate dalla riforma e dal nuovo indicatore, per permettere l’attivazione al meglio di questo strumento di valutazione della situazione economico patrimoniale del nucleo richiedente il beneficio.

Da un anno lavoriamo per adattare la parte tecnologica così da limitare i possibili problemi applicativi, con l’obiettivo di consentire poi ai Comuni di informare il cittadino dei nuovi calcoli tariffari, ha spiegato la dirigente Nadia Rampin. Questo avviene già, ad esempio, per le mense della scuola dell’obbligo (in gestione alle Comunità di valle) alle quali sarà agganciato l’indicatore Icef in modo automatico. In settembre ci sarà il secondo step, che dal punto di vista operativo non produrrà particolari problemi data l’organizzazione già avanzata.

Deve essere chiaro che, finché il monitoraggio delle due fasi non sarà concluso, gli altri indicatori non entrano in vigore. Per un anno ci sarà un doppio regime e andremo a velocità differenziate finché non sarà completato tutto l’iter.

Dopo un breve confronto interno, l’organismo ha deciso di svolgere le audizioni nella mattina del 21 agosto.