CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: «SÌ A CONTRIBUTO AFFITTO E ACCREDITAMENTO ENTI SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE»

15.42 - lunedì 3 giugno 2024

Contributo all’affitto e accreditamento enti del settore socio-assistenziale, sì della Quarta a due delibere di Giunta. Sì della Quarta commissione permanente a due proposte di deliberazione dell’esecutivo in materia di edilizia abitativa pubblica e di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale.

Sì all’adeguamento della disciplina sul contributo integrativo all’affitto all’assegno di inclusione (4 favorevoli 3 astenuti).

La prima delibera interviene sul regolamento che norma il contributo integrativo all’affitto per adeguare la disciplina provinciale alle nuove disposizioni statali che sostituiscono il reddito di cittadinanza con l’assegno di inclusione. Introduce poi ulteriori modifiche segnalate dagli enti locali e alcuni adeguamenti tecnici legati a esigenze di coordinamento normativo (tra cui la non cumulabilità di contributo integrativo e assegno di inclusione). L’assessore competente ha presentato la modifica: si rende necessaria, ha detto, in seguito al cambio della normativa nazionale. Un adeguamento di normativa, ha proseguito, a cui si sono aggiunte alcune modifiche tecniche per armonizzare meglio la normativa provinciale. Antonella Rovri ha spiegato che si è voluto alleggerire la parte degli adempimenti a carico degli utenti. Poi: il contributo integrativo all’affitto viene corrisposto a integrazione dell’Adi, se invece si perde l’assegno di inclusione la risorsa del contributo provinciale continua a essere corrisposta. Infine, ha dichiarato, si è ritenuto di regolare l’uso delle economie con un meccanismo che consente di intercettare altri bisogni sulla locazione e un’erogazione retroattiva. Sara Colaone ha ricordato che si è inoltre recepita la prassi nella disciplina del trasferimento di residenza e si è intervenuti per quanto riguarda il calcolo dell’Icef introducendo un rinvio dinamico per cui ogni modifica viene automaticamente recepita nella disciplina sulla casa.

Un consigliere di minoranza ha chiesto se il contributo copra la totalità delle domande e la ratio per cui il contributo è concesso per due anni e poi non più. Ancora, ha suggerito di valutare la questione dei contratti cointestati e ha ricordato che il tema è che le persone non lasciano gli appartamenti perché la casa non la trovano. Ha invitato poi a una decisione, come a Bolzano, pensando se ricondurre il contributo per l’affitto all’assegno unico provinciale come forma universalistica per chi non ha reddito sufficiente. L’assessore ha risposto dicendo che la richiesta è coperta interamente, la ratio dei due anni invece è per consentire a più persone di accedere alla misura ed evitare che qualcuno resti escluso nel tempo. Sui contratti cointestati ha detto che è un argomento che si sta valutando, così come è oggetto di studio il modo di favorire l’incontro tra domanda e offerta in termini abitativi. Rovri ha risposto che le misure sono di diverse competenza: il contributo all’affitto è erogato dagli enti locali, l’assegno unico è provinciale, una riforma dovrebbe passare per una revisione delle competenze. Il consigliere ha ribattuto che rimane incomprensibile la turnazione dei due anni, se non ci sono abbastanza risorse vanno aumentate, la fase storica è cambiata e il fabbisogno abitativo è diverso dal passato.

Sì alle modifiche del regolamento per autorizzazione e accreditamento di soggetti operanti in ambito socio-assistenziale (favorevole all’unanimità).

Il secondo intervento riguarda il regolamento esecutivo degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale. Federica Sartori ha spiegato che la proposta di modifica consente di completare un percorso di revisione dello strumento dell’accreditamento e dell’autorizzazione: è in corso una consultazione che sta dando buoni frutti e revisioni sono in corso sulle linee guida per gli affidamenti socio-assistenziali e del catalogo. La modifica proposta è dunque la proroga del termine (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024) per l’applicazione graduale prevista dalla Giunta dei requisiti indicati negli allegati 1 e 2 per consentire il completamento del processo di revisione.

Una consigliera di minoranza ha chiesto chiarimenti sull’intenzione di creare un elenco integrativo al Runts. Valeria Albertini ha risposto che bisognerà pensare a un collegamento: ad ora ci si è limitati a riportare nel regolamento ciò che c’è nella legge 13; quando in futuro ci si muoverà per creare l’elenco integrativo al Runts si cercherà di trovare un giusto collegamento. Sempre rispondendo a una domanda in merito della consigliera, Sartori ha ricordato che si vorrebbe armonizzare il più possibile l’accreditamento socio-assistenziale con quello socio-sanitario nell’ambito degli anziani: si è fatta un’analisi di comparazione dei requisiti dei modelli di accreditamento ed è emerso che i requisiti sono molto sovrapponibili.