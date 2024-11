CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: « MANOVRA DI BILANCIO, PARERE FAVOREVOLE SUGLI ARTICOLI DI COMPETENZA»

21.12 - giovedì 21 novembre 2024

Il bilancio in Quarta commissione via libera agli articoli di competenza. La Quarta commissione permanente, presieduta da Maria Bosin (Patt), ha espresso parere favorevole sugli articoli di competenza della manovra di bilancio. Il parere favorevole è arrivato con l’astensione della minoranza (Maule, Parolari e Zanella) sugli articoli 8, 15, 16, 17 della legge collegata (ddl 45) e all’unanimità sugli articoli 13 e 14 sempre della collegata. A seguire la commissione si è espressa favorevolmente anche su due proposte di delibere di Giunta, una di approvazione dei nuovi criteri attuativi della legge provinciale sullo sport del 2016, l’altra di approvazione del bando sulla concessione di contributi per la realizzazione di recupero e distribuzione alimentare.

Gli articoli della collegata

Articolo 8, ddl 45, Olimpiadi 2026

La vicepresidente Francesca Gerosa ha spiegato che l’articolo 8 si collega al tema olimpico: lo Stato ha previsto delle disposizioni di deroga, di semplificazione o accelerazione per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sergio Bettotti ha spiegato che per i Comuni e i luoghi olimpici si possano attuare forme derogatorie per necessità organizzative (quale l’occupazione temporanea di uno spazio o misure integrative per lo sgombero neve o segnaletica integrativa). Maria Bosin ha parlato di un articolo che non può che far piacere.

Articolo 13, ddl 45. Alloggi sociali a canone sostenibile

L’assessore Simone Marchiori ha detto che l’articolo 13 della collegata proroga fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei provvedimenti di revoca di locazione o di sfratto per chi ha un Icef inferiore allo 0,40. Visto che nel prossimo anno si intende rivedere la normativa di assegnazione sembrava giusto estendere la misura, visto che riguarda le famiglie più in difficoltà, ha precisato. Paolo Zanella (Pd) ha anticipato il voto favorevole del suo gruppo: si proroga un provvedimento che risale a due anni fa proposto dalla minoranza.

Ha affermato che ancora è mancante la parte relativa all’aumento degli affitti a cui si assiste per la questione di non indicizzazione dell’Icef. Una misura comunque insufficiente per Zanella rispetto all’emergenza casa complessiva. Chiara Maule (Campobase) ha chiesto i dettagli sui tempi della revisione della norma, per lei assolutamente necessaria. Ci si sta lavorando? ha chiesto. Marchiori ha risposto che sulla revisione dei criteri di assegnazione l’obiettivo è di arrivare alla prima applicazione a maggio-giugno del prossimo anno, in modo da velocizzare le procedure rispetto a ora. Sulla revisione complessiva della legge c’è la volontà di fare il lavoro nel prossimo anno, intervenendo intanto sulle parti più urgenti. Ha citato la riforma dello strumento Icef; si sta ragionando come rispondere e calmierare l’emergenza casa, ha detto.

Articolo 14. Alloggi a disposizione del terzo settore

L’articolo 14 del ddl 45, ha spiegato Luca Comper, presente assieme all’assessore Mario Tonina, proroga fino alla fine del 2025 la possibilità per la Provincia di mettere a disposizione di soggetti del terzo settore, a titolo gratuito, immobili e attrezzature per lo svolgimento delle attività. Si tratta della norma inserita lo scorso anno, ha ricordato.

Articolo 15. Sistema informativo delle politiche sociali

L’articolo 15, ha spiegato sempre Comper, è una misura che è dovuta al regolamento comunitario sui dati personali che vuole che ogni trattamento di dati abbia una base giuridica coerente. In questo senso la legge è stata concordata con il Garante della privacy per fare in modo che i dati che si immettono nel Sistema informativo delle politiche sociali possano essere gestiti in maniera conforme. Si rende insomma la dorsale dati compatibile con il regolamento comunitario sui dati personali, ha sintetizzato.

Articolo 16. Lavoro medico non in esclusiva, opzione annuale

L’articolo 16, ha dichiarato Comper, uniforma alla normativa nazionale la disciplina dell’opzione del rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari, prevedendo che tale opzione possa avvenire annualmente.

Articolo 17. Comunicazione dei dati da Apss a Inps

L’articolo 17, ha spiegato Luca Comper, crea la base giuridica perché la Apss possa trasmigrare i dati all’Inps per l’assolvimento dei compiti di sua competenza. Si crea una base giuridica anche in questo senso per la trattazione dei dati, ha ricordato.

Sì alla delibera sui nuovi criteri attuativi della lp sullo sport 2016

La delibera che approva i criteri di attuazione della legge provinciale sullo sport del 2016 è stata approvata con 4 sì della maggioranza e l’astensione dei consiglieri di minoranza. Presentandola in commissione prima del voto, la vicepresidente Francesca Gerosa ha ricordato che si è voluto fare un lavoro di approfondimento sui criteri e che sono state apportate diverse modifiche. Ha trattato il tema della riqualificazione degli impianti sportivi a opera delle società sportive: è rimasto l’impianto attuale con le società sportive che fanno la richiesta di contributo per la riqualificazione, ma si è aumentato il limite massimo di spesa ammissibile oneri inclusi a un milione di euro, si è quasi raddoppiato.

Rimane il limite della contribuzione della Provincia del 75%, ha precisato ricordando che l’intervento è stato pensato per andare incontro alle necessità reali. Le società, ha spiegato poi, possono avere oltre al contributo Pat, una quota di contributo del Comune proprietario dell’impianto e anche l’accesso a fondi privati. Gerosa ha poi indicato un tema collegato, quello degli approfondimenti legati al nuovo codice degli appalti: le società sportive, ha dichiarato, saranno vincolate a procedure di evidenza pubblica, non si è potuto ovviare, ma si è semplificata la documentazione preliminare da portare agli uffici per fare la richiesta per non appesantire le società sportive.

Ancora, si è inserito anche il riconoscimento tra le spese ammissibili delle società un massimo di 15.000 euro relativi al pagamento dei tecnici che seguono le procedure di evidenza pubblica, così non si pesa sulle amministrazioni comunali e si sostengono le società sportive. Sugli altri articoli, ha aggiunto, si è voluto dare un segnale di incoraggiamento della diffusione dei valori olimpici e paralimpici, si è cercato di lavorare all’aumento della tutela in ambito sportivo e dei diritti delle persone con disabilità. Attenzione è stata prestata anche alla fascia under 14 perché possano arrivare a conoscere il più discipline possibili per trovare poi l’attività più consona alle loro passioni. Chiara Maule ha chiesto, rispetto al tema della disabilità, cosa significa “proporzionamento tra le risorse disponibili”. Sergio Bettotti ha risposto che qualora le risorse destinate a bilancio a istituto non siano capienti, in forma proporzionale a ciascuna domanda si toglie un pezzettino per non agire escludendo in base alla cronologia di presentazione delle domande.

Bosin ha chiesto chiarimenti sull’elevazione della spesa ammessa e sul tetto del contributo provinciale. Gerosa ha ricordato che il massimale del 75% significa che la Provincia contribuisce al massimo con 500.000 euro; rimane, ha precisato, la consuetudine del dialogo delle società con i Comuni e si aggiunge per le società la possibilità di contribuzione di altri enti. Francesca Parolari (Pd) ha espresso la preoccupazione che di fatto, aumentando il limite a un milione ammissibile e rimanendo il contributo provinciale corrispondente a quello che già c’era, non si ammettano opere che non sarebbero state ammesse e poi i costi ricadano sui Comuni. Gerosa ha ricordato che gli impianti sono di proprietà dei Comuni e che la strada indicata dal provvedimento è una misura aggiuntiva rispetto alla strada che già i Comuni possono percorrere, quella degli altri canali legati agli enti locali. Nessun vincolo per i Comuni, ha assicurato.

Sì alla delibera sul bando per la concessione di contributi per recupero e distribuzione alimentare

Anche la delibera volta ad approvare il bando relativo alla concessione e all’erogazione di contributi (secondo la lp 10 del 2017) alle organizzazioni di volontariato e Aps per l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari ha ottenuto il parere favorevole della commissione (il sì è stato unanime). La dirigente Federica Sartori, su input dell’assessore Tonina, ha spiegato che il bando ripercorre la struttura del precedente, ha durata due anni, l’ordine di grandezza delle risorse è lo stesso e dietro al bando c’è un lavoro di squadra del Tavolo, molto attivo. Il bando, ha aggiunto poi, prevede che si possano erogare contributi, con ammontari diversi, a due tipi diversi di soggetti, quelli che fanno recupero e distribuzione e quelli che fanno solo redistribuzione degli alimenti.

Al voto si è arrivati dopo diverse domande e una sospensione per una verifica relativa a una nota di osservazioni di Trentino Solidale, portata all’attenzione della Commissione dalla presidente Bosin. Alle richieste di chiarimento avanzate da Bosin e Parolari (sui tipi di soggetti previsti), hanno risposto le dottoresse Sartori e Nicolodi, evidenziando che lo spirito del bando e delle misure è sostenere l’intero circuito con attenzione all’obiettivo finale, la riduzione degli sprechi, la messa in circolo delle eccedenze e la solidarietà alimentare, riservando un giusto spazio sia al recupero sia alla distribuzione degli alimenti. L’assessore Tonina si è impegnato ad approfondire la nota, vista solo ora, anticipando che qualcosa si proverà a introdurre. Ha ribadito quindi l’intento dell’intervento, di allargare la platea senza però togliere nulla a chi è già interessato.

Prima del voto Stefania Segnana (Lega) ha ricordato l’importanza del lavoro degli enti sul territorio. Daniele Biada (FdI) si è detto favorevole all’allargamento. L’esigenza è del recupero di alimenti che andrebbero persi, ha detto. Eleonora Angeli (Lista Fugatti) considerata l’intenzione di allargare, ha espresso parere positivo al voto. Paolo Zanella si è detto favorevole a un ampliamento alle associazioni che si occupano del tema. Ha ricordato che il tema è politico, dell’aumento della povertà: i dati Caritas dicono che la povertà non è mai stata a questi livelli e su ciò ci si dovrebbe interrogare. Ha indicato i pacchi alimentari come una extrema ratio perché non si è intervenuti altrove.