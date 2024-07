CONSIGLIO PAT * PROGETTO LEGGE POPOLARE: «SCUOLE INFANZIA, C’È TEMPO FINO AL 30/9 PER DEPOSITARE 2.500 FIRME AUTENTICATE»

12.25 - martedì 2 luglio 2024

Avranno tempo da oggi e fino al 30 settembre, la prima proponente Michela Lupi e colleghi, per depositare a palazzo Trentini almeno 2.500 firme autenticate, a supporto del proprio progetto di legge provinciale d’iniziativa popolare. Il tema è quello delle scuole d’infanzia aperte anche nel mese di luglio: com’è noto la categoria degli educatori avversa questa estensione del calendario, ritenendo che sia funzionale non al progetto educativo quanto a diverse esigenze, di carattere assistenziale e conciliativo per le famiglie.

Si va dunque verso un disegno di legge popolare (il primo di questa XVII legislatura) scritto in un solo articolo per modificare la l.p. 13/1977. Si vuole stabilire che il calendario delle “scuole materne” ha una durata massima di 10 mesi, con apertura 5 giorni alla settimana e non meno di 7 ore al giorno. Il progetto di legge per cui si raccolgono adesioni richiama anche alla petizione popolare già esperita l’anno scorso, supportata dalle argomentazioni del garante per i diritti dei minori, Fabio Biasi, e del dottor Ianes di Edizione centro studi Erickson.