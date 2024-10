CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «NOMINA PRESIDENTE CDA OPERA UNIVERSITARIA, PARERE FAVOREVOLE PER I NOMINATIVI CHE GARANTIVANO IL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI»

15.04 - giovedì 24 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Prima commissione, presieduta da Carlo Daldoss (FdI), si è riunita questo pomeriggio prima dell’inizio della seduta d’Aula per l’espressione di due pareri previsti dall’articolo 8 della legge provinciale 10 del 2010 in materia di designazioni di competenza della Provincia.

In particolare l’organo consiliare si è espresso in maniera favorevole (con 5 sì e 4 astensioni dei consiglieri di minoranza) per i candidati che garantivano il rispetto dei requisiti previsti per la candidatura per il posto di componente del Cda dell’Opera Universitaria. Per quanto riguarda la nomina del presidente del consiglio d’amministrazione dell’Università degli studi di Trento, la Prima commissione ha espresso unanime parere favorevole per i nominativi che garantivano il rispetto dei requisiti previsti.