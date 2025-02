CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «MODIFICHE ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROVINCIA, ASTENSIONE DELLE MINORANZE»

11.36 - mercoledì 12 febbraio 2025

Si è riunita stamane la I Commissione consiliare, presieduta da Carlo Daldoss. Favorevole il suo parere, con astensione delle minoranze, sulle modifiche all’Atto organizzativo della Provincia Autonoma, che definisce la denominazione e le competenze di ciascuna struttura complessa e semplice dell’ente.

“Tenuto conto dell’assenza del dirigente generale del Dipartimento enti locali, agricoltura, ambiente e cooperazione per un periodo superiore a 60 giorni”, si prevede il distacco di una serie di competenze, “assicurando una distribuzione equilibrata degli oneri derivanti dalle attività di sostituzione, evitando di concentrare tali responsabilità su un unico dirigente, in ragione della complessità organizzativa e funzionale del Dipartimento in esame”.

La cooperazione sarà dunque materia di competenza del Dipartimento organizzazione, personale e innovazione; di usi civici si occuperà il Dipartimento urbanistica e così dei temi legati a conservazione della natura, aree protette e parchi e rapporti istituzionali in materia di Dolomiti Unesco; i progetti strategici sulla mobilità ferroviaria e funiviaria e sulla viabilità individuati dalla Giunta provinciale, nonché la direzione delle procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche vanno in capo all’Unità di missione per le gestioni patrimoniali e i trasporti; le infrastrutture igienico – sanitarie, inclusa la gestione degli impianti di depurazione, di discarica e delle aree soggette a bonifica di competenza provinciale, sono attribuite al Dipartimento infrastrutture e trasporti.

La I Commissione oggi ha anche vagliato le candidature per un componente del consiglio d’amministrazione

del Conservatorio di musica “F. A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda, per un componente del consiglio direttivo del Centro per la Cooperazione internazionale – CCI, per un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Bruno Kessler e per un componente aggiuntivo dell’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRaN). I commissari della minoranza si sono astenuti, favorevole Francesco Valduga sul punto del CCI.