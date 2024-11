CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «MANOVRA FINANZIARIA, PRESENTATE LE LINEE DI BILANCIO 2025-2027»

13.36 - venerdì 15 novembre 2024

Prima commissione, partita la “maratona” del bilancio Pat. ​È partita questa mattina in Prima commissione, presieduta da Carlo Daldoss (FdI), la “maratona” sul bilancio provinciale. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, assieme all’assessore Achille Spinelli, ha presentato le linee generali della manovra finanziaria per il bilancio di previsione 2025 e relativa al triennio 2025-2027, formata dai ddl 45 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025”, 46 “Legge di stabilità provinciale 2025” e 47 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025-2027”. L’esame vedrà impegnata la Prima commissione per tutta la prossima settimana e parte della successiva.

Manovra legata all’assestamento di luglio. Continuità sui contratti pa

I lavori sulla manovra finanziaria, che movimenta risorse per circa 6 miliardi di euro sul 2025, hanno dunque preso il via con l’illustrazione del presidente Fugatti e dell’assessore Spinelli. Si tratta, ha ricordato il presidente della Giunta, di fatto del primo bilancio della legislatura dopo quello tecnico dell’anno scorso e deve essere letto nel suo contesto insieme all’assestamento di bilancio di luglio. A inizio legislatura, ha ricordato, si erano poste come tematiche più urgenti da affrontare nel breve periodo quelle della casa, del potere d’acquisto dei salari, della natalità e delle risorse per il nuovo ospedale. Per il percorso di medio-lungo periodo ha invece fatto riferimento alla strategia di legislatura già approvata. Nella lettura di bilancio di previsione e assestamento, ha dichiarato Fugatti, iniziano a esserci le prime risposte rispetto a interventi di breve periodo. Ha fatto riferimento al tema salari e alla scelta che ha sottolineato essere innovativa rispetto agli altri territori di sottoscrivere il contratto 2025-2027 della pubblica amministrazione. Fugatti ha ricordato che le risorse necessarie per ciò sono state trovate in assestamento, ma che questo bilancio ne prevede per garantire la continuità. Sul privato ha ricordato l’interlocuzione con la parte sindacale e datoriale e sottolineato, relativamente ai progetti di finanziamento del settore privato, che per la prima volta vi è il vincolo che oltre 700.000 euro di investimento scatta l’obbligo per le imprese che percepiscono il contributo pubblico, di avere degli obblighi legati al mondo del lavoro. Criteri che valgono anche per i fornitori delle imprese private.

Casa, al via i progetti RiUrb e RiVal. Famiglia, si mantiene l’impegno

Fugatti ha citato le risorse messe nella legge di assestamento per il settore pubblico, Itea, e spiegato che nel bilancio di previsione si introducono due tipi di bandi di cui si è già parlato, il RiUrb e il RiVal, il primo di continuità rispetto a progetti precedenti di altre legislature rispetto a immobili abitativi dei grandi centri urbani. Il RiVal è un’innovazione e ha lo scopo di intervenire in aree che hanno subito spopolamento e zone turistiche dove non si trovano alloggi per residenti e lavoratori. Al tema casa ha poi collegato quello famiglia per cui ha assicurato il mantenimento degli investimenti precedentemente impostati.

Sanità: risorse sulla facoltà di Medicina

Parlando di sanità Fugatti ha ricordato la partita immobiliare che in assestamento vedeva 400 milioni di euro “cash” più 300 milioni a debito: il percorso del nuovo ospedale sta andando avanti dal punto di vista progettuale e tecnico e in questa manovra non servono risorse su quel fronte. Vengono messe risorse invece per la facoltà di Medicina che sarà costruita a fianco del nuovo ospedale, ha raccontato.

Stadio e campi sportivi a San Vincenzo, 45 milioni

Il presidente ha poi proposto una disamina delle slide riportate in allegato (a cui si rimanda per i contenuti). Parlando della destinazione delle risorse a bilancio (pagina 21) ha ricordato che di fronte alla crescita economica del bilancio trentino, si continua a credere nell’importanza degli investimenti a breve e medio termine. Si individuano, ha illustrato, ulteriori 450 milioni di euro di opere pubbliche oltre agli altri due 2 miliardi già finanziati sul bilancio pluriennale. Tra le nuove opere ha citato la variante di Torbole e la nuova sede per la protezione civile di Ravina per la quale, ha affermato, si è individuata l’area ex Arcese. Ancora: 45 milioni saranno la prima tranche di risorse per lo sviluppo di infrastrutture sportive di valenza provinciale. Il presidente Fugatti ha citato i risultati della pallavolo (con la femminile in A2), del calcio (con una presenza consolidata in serie C) e le solidità delle società di basket e pallavolo. Si individuano, ha affermato, 45 milioni per l’area San Vincenzo, un utilizzo a interesse pubblico dell’area a cielo aperto per campi sportivi, lo stadio e per l’obiettivo calcistico in accordo con il Comune. Sul palazzetto ha ricordato le interlocuzioni che ha precisato non ancora definite con le società sportive e con il Comune con l’ipotesi di destra Adige.

Eventi sportivi, Olimpiadi, Giovanili e Mondiali di ciclismo

Fugatti ha parlato poi dei 15 milioni di euro previsti per far fronte alle spese legate allo svolgimento delle Olimpiadi 2026 (pagina 28) dichiarando che si vedrà poi se su questo tipo di risorse interverrà l’ambito nazionale. Sulle Olimpiadi giovanili 2028 ha parlato dell’inclusione di Baselga, qualora si fosse assegnatari. Per i Mondiali di ciclismo 2031 si autorizzano 21,3 milioni come garanzia per l’organizzazione, in parte cifra sarebbe garantita anche dallo Stato.

L’assessore: retribuzioni, congedi parentali, assegno unico

L’assessore Achille Spinelli ha parlato degli investimenti come un tema del domani per il territorio e ricordato l’importanza di investimenti pubblici e privati per stimolare la crescita. Ha toccato il tema della retribuzione parlando della questione delle differenze salariali: ambito che vede il Trentino non in una posizione eccellente, ma soprattutto perché la retribuzione viene messa a confronto con il costo della vita. Un elemento abbastanza comune ai territori italiani, ha continuato, quel che risulta importante è che il Trentino vive una differenza e un gap retributivo molto più legato alla mancanza di posizioni lavorative medio-alte (quadri, dirigenziali, manager), cosa che altri territori riescono a permettersi in modo più consistente. Per invertire la tendenza si deve lavorare su ciò, non dimenticando il sostegno alle posizioni meno retribuite.

Sempre Spinelli ha sottolineato le performance della ricerca trentina e parlato di turismo: la paura che il Covid ha generato nei cittadini assieme a una campagna particolarmente efficace di marketing (il riferimento è al respiro) ha avuto effetti positivi. Rimanendo in tema ha stigmatizzato le polemiche con tifo da stadio tra sostenitori del mondo industriale e del mondo turistico ed espresso l’auspicio di uscire dalla dicotomia incredibile di mondi perché l’economia è una.

L’assessore ha inoltre indicato la volontà di muovere verso una parificazione dei congedi parentali in ambito privato rispetto al mondo pubblico: si è voluto ridurre il gap esistente con la possibilità di usufruire dello strumento per i primi 11 mesi di vita del bambino. Sull’assegno unico Spinelli ha ricordato che il lavoro non è particolarmente facile o rapido. Ha assicurato che la discussione è ampia e sarà garantita, non ci saranno sacche di opacità. In tema di sanità ha ricordato che gli incrementi del finanziamento derivano da dotazioni di personale.

Il dibattito. Il fondo di riserva

Al termine della relazione di presidente e assessore, il dibattito. Paolo Zanella (Pd) ha chiesto chiarimenti sul fondo di riserva dicendo che è dirimente capire il perché dell’accantonamento. Una cifra spropositata della quale non ci si capacita, ha detto: si tratta di risorse accantonate per arrivare in aula con un elemento show o perché si vogliono tenere lì fino a marzo? ha chiesto. Fugatti ha risposto che nella costruzione di un bilancio così importante il fondo di riserva può servire ad accantonare risorse che si sa che si dovranno spendere. Non sono finalizzati alle Comunali, ha rassicurato, sono finiti i tempi delle questioni clientelari, a cui non siamo abituati. Quindi il dettaglio: 217 milioni fanno parte dell’accordo di finanza locale con i Comuni, a 212 ammonta il capitolo entrate/uscite relativo alle garanzie rilasciate dalla Provincia. 90 milioni riguardano gli accantonamenti per il rinnovo contrattuale 2025-2027 e la coda del precedente, 16 milioni sono relativi alla governance europea, 50 milioni perché è ignoto l’impatto della manovra e il rimborso dello Stato e una cinquantina di milioni sono le risorse vincolate sui contenziosi, tra cui la questione aperta con Trentino Trasporti.

Francesco Valduga (Campobase) ha affermato che si deve invertire la tendenza di commentare le presentazioni della manovra fatte ad altri e si è augurato ci possa essere un dibattito fatto in maniera diversa, più approfondita. Riprendendo l’intervento di Zanella ha ricordato che Andreotti ha insegnato che a pensare male si fa peccato ma ci si prende spesso.

Carlo Daldoss ha ricordato che nelle prossime giornate ci sarà il tempo di puntualizzare ed approfondire e ha stigmatizzato il fare a gara tra settori economici. Si chiede un contributo corale per sentirsi più squadra come territorio, ha concluso.