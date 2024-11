CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «DISCUSSIONE SU MANOVRA FINANZIARIA 2025 / CAL, PARERE POSITIVO DEI COMUNI»

15.48 - lunedì 25 novembre 2024

Nel corso della mattinata in Prima commissione si è affrontata la discussione generale sulla manovra finanziaria 2025. La Giunta ha presentato una decina di emendamenti alla collegata (in allegato). Si sono infine concluse le audizioni con l’intervento del presidente del Cal Paride Gianmoena che ha espresso il parere positivo dei comuni.

Zanella: una manovra di norme tecniche senza spessore politiche

In discussione generale, Paolo Zanella (Pd) ha sottolineato la pochezza della manovra caratterizzata da norme tecniche senza spessore politico. Si parla di casa e di stipendi da migliorare ma poi non si mettono in atto misure che diano risposte vere. Ci si ferma alle scelte palliative. Zanella ha anche toccato il tema della produttività e dell’occupazione femminile e giovanile che la Giunta affronta, ha commentato, senza dire nulla sulla qualità del lavoro. Lo stesso presidente del Cnel, Brunetta ha messo in evidenza il problema degli stipendi bassi e su questo si apre la questione del turismo, un settore costantemente finanziato dalla Pat.

Quando, invece, ha detto ancora, si dovrebbe investire sui settori industriali. E quindi si dovrebbero usare gli sgravi Irap per migliorare il tessuto industriale e per disincentivare il lavoro povero. Sull’Icef si dovrebbe procedere con maggiore celerità e non c’è ancora nulla di chiaro sull’assegno unico. Non solo, andrebbero potenziati i centri per l’impiego per i quai si sono investite risorse scarse. L’assegno di cura è fermo da anni. Zanella ha affrontato anche la questione della carenza di lavoratori. Servirebbe inserire gli stranieri, ha affermato, ma ci si scontra con il problema della casa frutto amaro di una politica che ha demonizzato i migranti. Invece, i territori che si apriranno all’immigrazione saranno più competitivi e anche l’idea di rivolgersi all’Argentina sarà fallimentare vista la carenza di alloggi.

Sull’inverno demografico la politica dei bonus è fallita ma se si vuole invertire il trend bisogna puntare sui servizi, in primo luogo la gratuità dei nidi. Misure costose senza dubbio, ma se si pensa che la natalità sia un obiettivo questa è una strada. Critico l’esponente del Pd sull’iniziativa Faber. Sul nodo casa Paolo Zanella ha ricordato che non avere un alloggio è devastante ed è per questo che la Pat deve farsene carico. Marchiori, ha aggiunto, sta facendo una politica a spizzichi e bocconi e ha ricordato che l’housing sociale sarà a regime tra due anni mentre le fasce sociali più deboli non sono in grado di affrontare il libero mercato. Quindi, Zanella ha chiesto il blocco degli sfratti e della crescita degli affitti. Manca, sempre secondo l’esponente dem, una pianificazione di edilizia popolare.

Sugli affitti turistici brevi, va bene il blocco dell’assessore Gottardi ma non risolve un problema che nelle zone ad alta intensità turistica è drammatico. In realtà nessuno vuole andare contro gli interessi consolidati, ma la Pat deve difendere chi non trova casa. Failoni dovrebbe poi portare in Consiglio una proposta per affrontare il tema degli sfitti.

Sul tema della sanità il consigliere Pd ha condannato l’attacco di Fugatti contro il ricorso degli ordini sull’appalto per il nuovo ospedale affermando che gli errori gli ha fatti la Pat e che i professionisti hanno diritto ha chiedere il rispetto delle norme. In generale, la mancanza di medici, soprattutto quelli di base, è ormai drammatica ma non si è fatto nulla per trattenere i professionisti sul nostro territorio. Il rischio, ha concluso, è quello di creare una sanità privata di serie A e una pubblica di serie B.

Demagri: tante risorse per le aziende poche per le persone

Prendo atto, ha detto Paola Demagri di Casa autonomia, che le categorie hanno condiviso la manovra anche perché hanno partecipato alla sua formazione. Ci sono, ha aggiunto, dei vuoti voluti in particolare sui temi della sanità e della casa che rivelano la politica della Giunta. Questa finanziaria contiene un’ampia distribuzione di risorse, ma si è pensato poco alle persone. Tutto si è concentrato sulle categorie economiche e alle imprese. Dubbi ha sollevato sulle dichiarazioni di Fugatti che ha attribuito la crescita del Pil esclusivamente alle grandi opere che alla prova dei fatti sono poche.

Valduga: sulla sanità è finito il tempo dell’ascolto. Si deve passare all’azione

Francesco Valduga (Campobase) ha sottolineato che oggi conta più la narrazione che la realtà dei fatti. Infatti, Fugatti ha attribuito alla grandi opere il miglioramento del Pil anche se queste appartengono più al mondo degli annunci roboanti che a quello della realtà. L’unica in esecuzione è la Loppio – Busa e per la variante di Torbole c’è il rischio che si ripeta la storia di quella di Rovereto. Sul previsto nuovo stadio di Trento, ha aggiunto, andrebbe cercato il coinvolgimento dei privati. Sul nuovo polo della Protezione civile di Ravina ha ricordato che a Rovereto c’è un protocollo d’intesa per il nuovo polo che si sarebbe dovuto realizzare in tre anni, ma fino ad ora il problema non è stato risolto. Inoltre, sul piano generale, ha commentato Valduga, c’è la questione della partita finanziaria con lo Stato che deve essere gestita nel quadro di un regime costantemente pattizio.

Il capogruppo di Campobase ha detto che si aspetta che una Giunta in continuità, in inizio di legislatura, spinga sulle riforme a partire delle Comunità di valle. Sulla sanità è finito il tempo dell’ascolto e si deve passare all’azione con una riforma radicale della governance sanitaria. Sul ricorso sul nuovo ospedale ci si trova di fronte a qualcosa di diverso rispetto al passato perché ha a che fare col dialogo di un’amministrazione con i professionisti. Per ciò che riguarda l’Itea ha detto che va instaurato un nuovo rapporto con i comuni.

Insomma, secondo Valduga, all’inizio di legislatura vanno messe in campo le riforme a partire dalla mobilità. In realtà, ha continuato, si punta a scelte spot per ammaliare i cittadini. E questo lo si vede nei capitoli sport e cultura. Bene la proposta dei mondiali di ciclismo, ma il tema è quello della pratica sportiva di base. Critico Valduga anche sulle iniziative presentate dall’assessora all’istruzione, in particolare Faber. Si dovrebbe invece coinvolgere gli insegnanti, lasciando da parte le iniziative di facciata. Anche perché di Faber nella scuola ce ne sono già tanti. Anche su compiti sì compiti no, si evidenzia che l’interesse della Giunta è più che altro rivolto al numero. Insomma, c’è più attenzione all’immagine che ai contenuti e per questo ha concluso la valutazione di Campobase è negativa.

Masè: bene la possibilità data ai comuni di programmare gli interventi

Vanessa Masè (La Civica) ha affermato che il lavoro della Giunta è quello della sintesi e ciò significa che non tutte le proposte vengano accolte. Le varie manovre hanno dimostrato che non tutte le scelte possono venire introdotte immediatamente ma, e evidente che nelle manovre c’è sempre un filo rosso. Non solo, ma si deve avere anche il tempo di valutare il tiraggio delle norme e quindi appare ingeneroso l’atteggiamento della minoranza. Sull’Irap la strada è giusta e anche sull’addizionale Irpef la scelta di privilegiare le famiglia con figli è giusta anche se ci vuole tempo per capire quali possono essere i risultati. Masè ha anche citato il percorso di Medicina che, nata tra le polemiche, è comunque partita e sa sta andando avanti con successo anche se con l’inevitabile progressività. Masè poi si è soffermata sui 98 milioni per la difesa idrogeologica, interventi che dimostrano l’attenzione della Giunta sulla difesa del territorio. Molto bene anche l’introduzione della possibilità di finanziamenti ai comuni con un arco sui tre anni così come l’iniziativa sul bostrico.

Segnana: una manovra di continuità

Stefania Segnana (Lega), dichiarando il convinto parere positivo del suo gruppo, ha ringraziato Fugatti e la Giunta perché nei giorni scorsi è stata presentata una panoramica completa della manovra. Si sta affrontando, ha aggiunto, una legislatura in continuità, ma quella che si è conclusa lo scorso anno è stata una legislatura difficile caratterizzata da continue emergenze (Covid, tragedia della Marmolada, la Guerra Russo – Ucraina). Una manovra in continuità con l’assestamento e che ha cercato di andare incontro anche alle richieste della minoranza, dai salari, al nuovo ospedale, alla casa.

Spinelli: la crescita del Pil non dipende dalle grandi opere ma dagli investimenti privati

L’assessore Spinelli, nella sua replica, si è concentrato sul Pil, le grandi opere pubbliche, il coinvolgimento dei privati, la carenza dei lavoratori. Non ho mai affermato .- ha aggiunto – che il Pil deriva dalle opere pubbliche, ma dalla crescita del settore privato. La crescita degli investimenti privati hanno raggiunto il miliardo e 700 stimolati da investimenti pubblici della Pat di 300 milioni. Negli anni del Covid è stato fatto un lavoro serio con la Pat che ha fatto passi con giudizio che hanno spinto la nostra comunità economicoa a fare investimenti. Il Pil è cresciuto più di quello nazionale ed ha portato maggiori risorse nelle casse di piazza Dante. Per ciò che riguarda le piccole e medie opere si è riusciti ad avviare una maggiore attività per ciò che riguarda le gare e questo ha sostenuto in Pil ma non è stato un fattore decisivo. Sul ricorso al Tar Spinelli ha detto di essere allineato con il Presidente e ha ricordato che i passi della Pat sono stati attenti.

D’accordo all’integrazione con il privato soprattutto sulle cosiddette opere “calde” che possono garantire un reddito alle aziende. Sul problema casa ha negato che questo sia stato causato dalle politiche della Giunta ma la Pat non può intervenire sulle scelte degli affittuari speso sfiduciati dall’atteggiamento degli inquilini. Anche la garanzia da parte della Pat nei confronti dei proprietari, ha aggiunto l’assessore, si presenta giuridicamente difficile. Sull’Icef il sistema attuale sta mostrando i suoi limiti ma c’è bisogno di una riflessione più ampia. Infine, ha affermato che non si possono affrontare nelle finanziarie riforme a spizzichi e bocconi e sul piano dell’innovazione ha riconosciuto che in Trentino troppe aziende non investono in ricerca e sviluppo. Riguardo le audizioni ha detto che si è dimostrato che non tutto va male. Certo la situazione sul mercato del lavoro sta cambiando, ma il Trentino deve attrezzarsi per affrontare le difficoltà. La manovra, con i suoi limiti, ha concluso, è aperta a considerazioni e proposte per migliolarla.

Il Cal: una manovra che contiene importanti novità

La Prima commissione si è aperta con l’audizione del Consiglio dell’autonomie sulla manovra di bilancio i ddl n. 45 ; n. 46 ; n. 47​ Il presidente Paride Gianmoema ha affermato che nel protocollo di finanza locale ci sono importanti novità, prima di tutto la durata pluriennale del budget. Importanti le risorse destinate agli acquedotti e per l’edilizia scolastica. Sulla parte del sociale ci sono degli aumenti, ma con l’assessora Zanotelli, nel Consiglio delle Autonomie, si è discusso sui criteri dei trasferimenti sulla parte corrente. Nel corso dell’anno, ha detto ancora Gianmoema, si rivedranno i criteri per i trasferimenti dei 20 milioni stabiliti. Tra gli obiettivi del protocollo, ha aggiunto, c’è la revisione del progetto della Polizia locale che dovrà essere ultimata entro aprile.

Sull’articolato Gianmoena ha evidenziato il tema delle piccole medie derivazioni cioè la proroga delle concessioni figlia del ricorso a Bruxelles. Il tema è quello dell’applicabilità della concorrenza in questo settore, ma, secondo il presidente, le scadenze previste dalla legge provinciale vanno portate avanti. Maria Bosin (Patt) ha chiesto a Gianmoena di chiarire meglio la situazione del progetto della Polizia locale. Mentre, Francesco Valduga ha chiesto il parere del Cal sul tema Asuc. Il presidente del Cal ha detto che i criteri varati 20 anni fa per La Polizia locale non sono più idonei, perché il progetto non rispecchia le richieste attuali. No del Cal, all’abbassamento del quorum dal 30 al 15% nelle Asuc.