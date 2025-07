CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «APPROVATA LA MODIFICA ALL’ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROVINCIA, CON SPOSTAMENTO DI COMPETENZE ALL’AGENZIA PER LA COESIONE SOCIALE»

11.44 - venerdì 18 luglio 2025

La Prima Commissione consiliare permanente, presieduta da Carlo Daldoss, ha espresso stamane un parere favorevole – con astensione dei quattro consiglieri di minoranza – sulla modifica che la Giunta provinciale si appresta a introdurre con delibera all’Atto organizzativo della Provincia Autonoma, il documento che stabilisce denominazione e competenze di tutte le strutture, semplici e complesse.

In considerazione della recente modifica della ripartizione delle competenze fra gli assessori provinciali (maggio 2025), si procede a un passaggio dal Dipartimento istruzione e cultura al Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro delle competenze in capo all’Agenzia per la coesione sociale. Non subiscono spostamenti di Dipartimento quelle riferite alle politiche per le pari opportunità.

Il consigliere Paolo Zanella (Pd) ha commentato che da tempo le competenze sulle politiche familiari e per le pari opportunità vengono sballottate tra diverse strutture, con una instabilità di sicuro non positiva.

La modifica dell’Atto organizzativo porta con sé anche un passaggio puramente tecnico riferito all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC): si sottraggono dalle competenze dell’Agenzia le attivita inerenti la gestione delle assicurazioni (con passaggio alla Direzione generale Pat), del registro delle Fondazioni e dei compiti di ufficiale rogante per contratti diversi dall’appalto e concessioni disciplinate dal Codice dei Contratti (in questo caso il passaggio è al Dipartimento organizzazione, personale e innovazione).