CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «APPROVATA LA MANOVRA FINANZIARIA, I LAVORI CONCLUSI CON UN GIORNO DI ANTICIPO»

Prima Commissione: approvata la manovra finanziaria della Provincia. Lavori conclusi con un giorno di anticipo. Nel pomeriggio, la prima Commissione permanente presieduta da Carlo Daldoss, ha concluso con un giorno di anticipo, con l’approvazione, l’esame della manovra finanziaria della Provincia che impegnerà l’aula a partire dal 10 dicembre prossimo. Completata la replica dell’assessore Achille Spinelli ai disegni di legge 45, 46 e 47, si è affrontato l’esame dell’articolato (e relativi emendamenti) arrivando al voto con l’astensione di quattro consiglieri (Zanella, Maestri, Valduga e Demagri) sul ddl 45 (collegata) e successivamente approvando il ddl 46 (stabilità) e il ddl 47 (bilancio di previsione) con 4 voti contrari (Zanella, Maestri, Valduga e Demagri). Diverse le norme passate all’unanimità. Di seguito una sintesi del dibattito emerso.

La replica di Spinelli

Concludendo la replica (avviata al mattino), l’assessore Achille Spinelli ha specificato che la parte che riguarda la tabella finanziaria riferita all’articolo 23 prevede una modifica di revisione dell’assegno unico provinciale a sostegno delle persone fragili, nella fattispecie un assegno ai pensionati minimi, 15 milioni a partire da luglio 2025 e per i due anni a seguire. Per quanto riguarda la casa ha citato le due iniziative RiUrb e RiVal che possono andare incontro a criticità di alloggio sopratutto per ambiti sociali che cominciano a perdere presenze. Il tema degli alloggi turistici entra nella discussione e c’è la volontà di lavorarci da parte dell’assessore Failoni, ha chiarito. Agli spazi di valutazione assieme non ci sottrarremo, ha replicato Spinelli rivolto alla consigliera Demagri: avremo il tempo e troveremo il luogo per aprire diversi ragionamenti.

Per l’interlocuzione con i comuni è stato trovato uno spazio soddisfacente, mentre sulla partita dell’autonomia, seppure occorra ragionare con il governo statale con l’apertura di tavoli e confronti, serve al contempo ragionare sulla capacità di fare con le nostre forze. In tema sanità, l’ospedale rappresenta il baricentro della nostra offerta e dei servizi di sviluppo delle competenze e della capacità di fare formazione e ricerca, in un’azienda sanitaria che sarà nuova non solo nel nome, ma anche in un approccio verso il futuro del nostro territorio, in cui i territori periferici di valle saranno protagonisti con ruoli e spazi di specializzazione.

Massima l’attenzione e la valorizzazione di sport, istruzione e cultura, ambiti in cui ognuno ha idee diverse sulle linee di sviluppo: non mi sembra ci sia un calo di attenzione e le idee ci sono, si tratta solo di metterle alla prova, ha osservato l’assessore. Tornando ai temi tributari (Irap e addizionale regionale), Spinelli ha definito confortante la disposizione a sostegno del lavoro di qualità e meglio pagato nelle imprese, con l’introduzione dell’agevolazione generalizzata non soggetta a de minimis e l’introduzione di una norma di tutela che aumenti l’aliquota qualora i soggetti beneficiari non applichino i contratti collettivi. Un atteggiamento e un percorso serio che tengo a ribadire e valorizzare, ha detto: abbiamo avvantaggiato tutti penalizzando chi si comporta male. Spinelli ha poi ripercorso le misure di tassazione Irpef: per i soli contribuenti senza figli a carico l’esenzione totale si abbassa dal reddito massimo di 30.000 euro a 27.000 euro; si introduce invece una nuova detrazione di 246 euro per ogni figlio a carico (per i redditi fino a 50.000 euro). Per le quote di reddito sopra i 50 mila euro, resta l’aliquota base (1,23%) maggiorata dello 0,5%.

Il presidente Carlo Daldoss ha sottolineato l’importanza di mettere in campo politiche di conciliazione della mobilità sul territorio: su questo tanto si è fatto anche negli ultimi cinque anni e con la manovra in discussione si completa questo tipo di visione. Sul tema dello sport, istruzione e cultura molto è stato fatto e anche aldilà degli appuntamenti più rilevanti, possiamo oggettivamente definirci una Provincia che ha sempre riservato molta attenzione alle realtà associative. Sul tema degli psicologi/compiti a casa, se l’ingerenza della politica in quel contesto dovesse essere troppo spinta non significa psicologizzare la scuola. Con riferimento alla casa i progetti RiUrb e RiVal possono avvantaggiare non banalmente l’economia, mentre non investiamo molto in ricerca e sviluppo. Il giudizio complessivo sulla proposta è di ampia condivisione anche se tutto si può perfezionare.

Valutazione favorevole con possibilità di miglioramento anche da Maria Bosin (Patt): a partire dalla soddisfazione dei comuni per le garanzie su misure importanti che saranno introdotte, in termini di risorse e di personale. Bene che si sia aperto il tema dell’idroelettrico e anche quello delle piccole concessioni, importanti per i bilanci pubblici. Le Olimpiadi sono un argomento enorme, non nego che ci sono stati dei momenti di difficoltà e mi auguro che ci sarà un ritorno in termini sportivi, di immagine del territorio e di diffusione dei valori olimpici: tante risorse impegnate nell’organizzazione, ma la Pat ha anche avuto dei trasferimenti dallo Stato utilizzati per infrastrutture.

In questo momento il settore del turismo è in buona salute, ma è anche questo il momento in cui le imprese e l’industria vanno sostenute. Bene la possibilità di riduzione dell’Imis, un aiuto per le categorie economiche, oltre alla semplificazione delle procedure e alle misure sulla casa con il progetto RiVal contro lo spopolamento che vale solo se affiancato dall’introduzione o il sostegno ai servizi. Infine, in tema di lavoro, importante a suo avviso trovare modalità per accedere in modo ordinato ai flussi migratori, un argomento delicato che deve essere affrontato senza atteggiamenti ideologici perché anche da questo dipenderà il futuro dei nostri territori.

Collegata: approvata con 4 astensioni

Si è dunque passati all’esame dell’articolato del ddl 45 (collegata) con l’assessore e i suoi funzionari a chiarire eventuali dubbi più o meno tecnici posti dai consiglieri.

All’articolo 4 (che riduce il quorum per l’elezione del comitato degli usi civici) è intervenuta la consigliera Vanessa Masè (Civica) che ha posto il tema di non banalizzare la cultura degli usi civici. Francesco Valduga (Campobase) ha osservato che gli usi civici hanno una grande adesione laddove il tema è vicino ai bisogni della popolazione (ad es. legna). Chiaro che nei comuni più grandi questa connessione un po’ si è persa, ma in quei livelli dimensionali e a maggior ragione in quelli più piccoli, non bisogna cedere dal punto di vista culturale e non si deve inseguire la non partecipazione, ma stimolarla attraverso altre vie.

Rispondendo ad una sollecitazione del consigliere Paolo Zanella (PD), all’articolo 5 di modifica della legge sul commercio, Spinelli ha chiarito che il ragionamento sui marchi è un argomento molto serio che ha a che fare con il mondo del lavoro e della gestione di aspetti legati al benessere delle persone, con la salute e le attività sportive. Un concetto integrato che stiamo portando avanti puntando ad un’alta certificazione, ha spiegato. All’articolo 9 (interventi a favore dell’economia), Zanella si è chiesto il perché della contrarietà delle categorie datoriali verso norme che migliorano le condizioni dei lavoratori.

Il conflitto positivo, ha argomentato Spinelli, sta nel fatto che l’eventuale dispositivo di verifica messo in campo dalla Provincia possa rendere difficile il mantenimento del contributo nel caso in cui un subfornitore non sia ligio con i propri collaboratori. Per questo la verifica è limitata alle unità presenti sul territorio. Zanella ha condiviso la preoccupazione raccomandando la massima semplificazione degli accertamenti: voteremo a favore della norma con l’impegno da parte della Provincia di farlo rispettare in accordo con le parti, ha dichiarato il consigliere del PD. La preoccupazione sul peso burocratico e le possibilità di incorrere in qualche disattenzione sono stati evidenziati anche da Carlo Daldoss (FdI): ingiusto sovraccaricare il lavoro delle imprese, ha aggiunto.

Su impulso del consigliere Zanella, un ragguaglio sulla norma 12 che rivede il sistema del Progettone: esistono fattispecie che la norma non consentirà più, come la messa a disposizione di addetti nel settore della gestione dei Crm per l’aumento dei costi di gestione di queste strutture. In conseguenza della carenza di personale, alcuni territori hanno valutato anche la revisione degli orari di apertura che forse offrivano eccessiva flessibilità ai propri utenti.

Approvato all’unanimità l’articolo 13 di modifica della legge che reca misure straordinarie per gli alloggi sociali e gli alloggi a canone sostenibile e l’articolo 14 che interviene sulla legge di stabilità 2022 prorogando fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per la Pat di mettere a disposizione di soggetti privi di finalità lucrative, a titolo gratuito, immobili e relative attrezzature per lo svolgimento delle proprie attività. Il ddl 45 è stato approvato con l’astensione dei consiglieri Zanella, Demagri, Maestri e Valduga. Favorevoli i consiglieri Daldoss, Paccher, Segnana, Brunet e Masè.

Stabilità: approvata con 4 voti contrari

A parte che la norma è scritta in modo poco chiaro, ha osservato Zanella con riferimento all’articolo 1 del ddl 46, riferito all’imposta Irap, ci riserviamo per l’aula la presentazione di correttivi perché ci appare poco equa. Stessa cosa vale per la norma 2 in materia di addizionale Irpef: bene aver dato attuazione all’articolo inserito nell’assestamento, ma vanno comunque fatti alcuni ragionamenti e approfondimenti di qui alla discussione in Consiglio. L’articolo 3, in materia di tassa automobilistica, è stato votato all’unanimità: Demagri ha ricordato che l’articolo interpreta una mozione presentata in primavera e testimonia il mantenimento dell’impegno presosi dall’assessore Gottadi di portare un correttivo in finanziaria. “Basta marchette sull’autonomia”, ha osservato Zanella con riferimento all’articolo 4 che integra la legge di istituzione della giornata dell’autonomia con la realizzazione di progetti e iniziative per la sua valorizzazione: le minoranze si sono espresse con voto contrario. All’articolo 6 sull’incremento degli oneri per la contrattazione collettiva Zanella ha osservato che va bene l’intervento a sostegno della contrattazione collettiva, ma l’aumento è comunque insufficiente e non allineato al costo della vita: il voto all’articolo è stato comunque favorevole all’unanimità.

Lucia Maestri (PD) è intervenuta dichiarando l’apprezzamento per il passo avanti della Giunta sull’articolo 12 sul congedo parentale: ha però suggerito di valutare anche l’estensione all’ambito autonomo e l’ampliamento temporale. Ci asterremo su questa norma e recupereremo il contenuto di un nostro ddl sull’argomento attivando un confronto con la Giunta sulla possibilità di integrazione, ha chiarito. Voto unanime all’articolo 13 che modifica la legge sull’edilizia abitativa, ha precisato Zanella, con l’osservazione che questo è solo un pezzetto delle politiche abitative e manca assolutamente incisività politica sull’argomento. Il consigliere ha annunciato la presentazione di proposte emendative da discutere in aula.

Sulla norma 14 in materia di diritto allo studio astensione delle minoranze motivata da Zanella con la presentazione di correttivi per l’aula. Approvazione unanime, anticipato della condivisione da parte di Valduga per le minoranze, sulle disposizioni per la diffusione di stili di vita salutari di cui all’articolo 15: siamo d’accordo sul principio e sulla filosofia, anche se vorremmo saperne di più sulle modalità applicative. Si poteva osare di più, ha obiettato Paola Demagri (Casa Autonomia), magari attribuendo a questa iniziativa più dei 500.000 euro previsti: avremo modo di approfondire meglio la materia, ha concluso.

Anche Zanella ha posto la questione delle poche risorse messe in campo: si tratta di un euro a cittadino in prevenzione, mi pare poco, ha detto, a meno che non sia semplicemente un messaggio politico. Valduga ha chiesto delucidazioni sui mondiali di ciclismo 2031 (articolo 16): se si impegnano risorse con tanto anticipo sarebbe bello capire qualcosina di più sui tempi e modalità di partecipazione, ha obiettato. Il dirigente Sergio Bettotti, intervenuto da remoto, ha chiarito che il Trentino si sta candidando per il 2031 per le 19 discipline ciclistiche. Succederà che ci sarà una distribuzione delle competizioni che toccheranno bene o male tutte le valli, con sviluppo di gare sull’intero territorio interpretando una pluralità di discipline ed esperienze. L’assegnazione del 2031 si dovrebbe definire nei primi mesi del 2025 per poter dare con tempo garanzie sugli aspetti organizzativi e logistici. La norma è stata approvata all’unanimità.

Voto di astensione sulla norma 18 (realizzazione impianti sportivi di rilevanza provinciale). Sono intervenuti sia Valduga che Zanella: che la Provincia diventi imprenditrice dello sport e realizzi direttamente le opere mi sembra un’eccessiva ipertropfia della macchina provinciale, ha osservato quest’ultimo, fermi restando l’importanza dello sport e delle attività musicali.Il ddl è stato approvato con 4 voti contrari (Zanella, Maestri, Valduga e Demagri). Favorevoli i consiglieri Daldoss, Paccher, Segnana, Brunet e Masè.

Bilancio di previsione: approvato con 4 contrari

Con i voti contrari di Zanella, Maestri, Demagri e Valduga e i 5 voti favorevoli della maggioranza, sono poi stati approvati anche i 3 articoli del ddl 47 (bilancio di previsione). Zanella ha chiesto chiarimenti in merito ai 400 milioni di indebitamento, ovvero se si tratti della realizzazione del nuovo ospedale del Trentino. La risposta è stata affermativa.

Le dichiarazioni di voto

Valduga ha chiarito il voto contrario sui ddl 46 e 47: si tratta quasi di un assestamento dell’assestamento, come ho già avuto modo di chiarire stamattina nella discussione generale. Zanella ha ribadito che il voto contrario è significativo dell’evidenza di voci di bilancio che non rispecchiano le esigenze del territorio. Non credo che in questa manovra, ha dichiarato, differentemente da quanto dice l’assessore Spinelli, non ci possano essere piccole iniziative di riforma strutturale, inserendo alcuni correttivi. Demagri ha motivato il voto contrario con la presa d’atto che questa è una finanziaria della maggioranza che non si prende in carico argomenti per noi emergenziali: non si riesce a generare input economico per aree che andavano presidiate.

Daldoss ha concluso lanciando una proposta di prospettiva per la prima Commissione permanente da lui presieduta: che con il 2025 si possa attivare al suo interno un dibattito/confronto costruttivo e informativo, con il coinvolgimento di enti ed istituzioni provinciali, su specifici temi economici, al fine di approfondire il contesto in continua evoluzione e nel contempo valorizzare il ruolo della Commissione, non solo come organismo decisionale su proposte legislative, ma anche come luogo di approfondimento su tematiche cruciali.

Nomine

Infine, la Commissione si è espressa con l’indicazione da parte delle minoranze di un componente nel cda dell’Opera universitaria e sulle candidature relative alla nomina di un componente del cda della Fondazione Ai caduti dell’Adamello onlus.