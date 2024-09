CONSIGLIO PAT * MOSTRA DE GASPERI: PRESIDENTE SOINI, «IMMAGINI DI UNA PERSONA SENZA MASCHERA, DI UN FILOSOFO ABITUATO A PENSARE»

17.09 - giovedì 5 settembre 2024

Palazzo Trentini, inaugurata la mostra “Alcide De Gasperi, album di famiglia”. Ritratti di un Alcide De Gasperi da album di famiglia, ma che parlano dell’uomo com’era in tutti i momenti della sua storia. Un uomo dal tratto severo che si concedeva (e concedeva) raramente qualche delicato sorriso, dallo sguardo profondo, indagatore. Il volto di un uomo che sapeva essere uomo sempre, come marito, come padre, come nonno, come politico, come statista e anche come malato nei suoi ultimi giorni di Sella Valsugana. Immagini di una persona senza maschera, di un filosofo abituato a pensare, a penetrare nei fatti e a progettare il futuro.

Questi i tratti del grande trentino che si possono cogliere visitando la mostra che è stata inaugurata oggi a Palazzo Trentini. Le immagini – ha sottolineato nel suo saluto il presidente del Consiglio Claudio Soini – del De Gasperi colto nel suo lato più umano. Una mostra – ha aggiunto il Presidente della Giunta, Maurizio Fugatti – che ci permette di conoscere un aspetto forse meno conosciuto, quello casalingo e intimo, dello statista trentino.

Un allestimento innovativo permette di cogliere i particolari delle 24 istantanee collocate su grandi pannelli illuminati dall’interno. Un effetto, curato dalla designfabrik di Rovereto, che aggiunge fascino alle fotografie in gran parte inedite e che riguardano la vita privata dello statista trentino scomparso a Sella Valsugana il 19 agosto 1954, settant’anni fa.

La mostra rappresenta il primo passo di un accordo, sottoscritto non a caso il 19 agosto scorso, tra il Consiglio provinciale, la Fondazione museo storico e la Fondazione De Gasperi, ed è stata curata per la ricerca iconografica da Paolo Magagnotti che è stato collaboratore di Maria Romana De Gasperi, da Marco Odorizzi della De Gasperi e Elena Tonezzer del Museo storico, con il coordinamento organizzativo di Chiara Bertolini, capo di gabinetto del Presidente Soini.

Immagini che si accompagnano alle parole di De Gasperi che si possono anche ascoltare scaricando l’audio con il Qr Code del telefono. Sempre con il qr code è possibile leggere il testo in tedesco e inglese. Mostra inaugurata oggi, 5 settembre Giornata dell’Autonomia, come tributo all’uomo che, con il famoso accordo del 1946, ha messo la prima pietra dell’edificio dell’Autonomia.

Paolo Catti De Gasperi: ricordo le caramelle di nonno Alcide

All’inaugurazione, alla quale ha partecipato un folto pubblico, parlamentari, consiglieri provinciali, studiosi e autorità, era presente anche Paolo Catti De Gasperi, figlio di Romana e quindi nipote di Alcide. In una delle fotografie è ritratto bambino accanto al nonno nella casa di Castel Gandolfo. “Qui avevo tre anni – ha affermato ieri osservando sorridendo l’immagine che lo ritrae bambino col nonno – e sinceramente non ho un ricordo preciso. Così come non ho ricordi della casa di Sella. Ho invece presente invece quella di Castel Gandolfo. Per quanto riguarda il nonno, invece, i ricordi si sono sempre sovrapposti ai racconti che ho sentito in casa. Ma c’è una cosa che non ho mai dimenticato: le caramelle tonde e colorate che mi dava quando ci incontravamo. Quelle si me le ricordo. E penso sia tipico dei bambini”.

La mostra è a cura di Marco Odorizzi e Elena Tonezzer. Ricerca iconografica, Paolo Magagnotti, Progetto di allestimento e progetto grafico: Designfabrick_Rovereto, Organizzazione e coordinamento, Chiara Bertolini, Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Provinciale.

Alcide de Gasperi, Album di famiglia. Palazzo Trentini dal 5 settembre al 4 ottobre tutti i giorni dalle ore 9 alle 18 con ingresso libero.