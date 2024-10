CONSIGLIO PAT * MAESTRI DEL LAVORO: «RICONOSCIMENTI, LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE A PALAZZO TRENTINI» (LISTA NOMI)

14.46 - giovedì 31 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Maestri sul lavoro: la cerimonia di premiazione a Palazzo Trentini. Soini: occasione per riflettere sul tema cruciale del lavoro. Il Presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha ospitato poco fa a Palazzo Trentini la consueta cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti ai Maestri del lavoro affiliati alla Federazione nazionale. La splendida cornice di Sala dell’Aurora ha fatto da sfondo all’evento che ha visto la partecipazione, accanto ai decani, testimoni di belle e lunghe esperienze di impegno professionale, anche di alcuni dei figli e nipoti che si sono distinti nel raggiungimento di brillanti obiettivi scolastici.

Soini ha espresso le sue congratulazioni ai premiati e ha svolto una breve riflessione sul tema lavoro, attualmente all’attenzione del Consiglio provinciale dove si sta discutendo un disegno di legge in materia di sicurezza: un tema cruciale e, purtroppo, di stringente attualità, l’ha definito. Accanto a questo c’è un altro aspetto da non trascurare, ha ricordato, quello della carenza di manodopera che sta mettendo in seria difficoltà numerose attività. Il Presidente ha quindi espresso l’auspicio che la politica sappia farsi carico di queste criticità elaborando politiche capaci di coniugare le esigenze del mondo del lavoro con le aspirazioni degli giovani, partendo da un’attenzione speciale al mondo della scuola.

Nel rivolgere il suo ringraziamento a Soini per l’ospitalità, il console Renzo Sevignani ha riconosciuto l’importanza della testimonianza dei maestri del lavoro non solo nell’ambito lavorativo, ma anche sociale e familiare. Questa è una giornata particolare, ha aggiunto, nella quale viene anche assegnato un premio scuola, a testimonianza del nostro impegno nel trasmettere i veri valori della vita anche ai nostri figli e nipoti. L’augurio che vi faccio, ha detto rivolto alle giovani premiate, è che possiate far emergere i vostri talenti e trovare un posto di lavoro consono alla vostra preparazione scolastica. Il lavoro sta cambiando ad un ritmo più veloce del passato, ha osservato, ma voi giovani siete la chiave di volta per raggiungere livelli più alti di competitività e produttività, perché la persona sarà sempre al centro del progresso e determinate competenze non potranno mai essere sostituite dall’intelligenza artificiale.

Ecco il dettaglio dei premiati:

DECANI 2024 CON 25 ANNI DI APPARTENENZA AL CONSOLATO

Andreaus Vittorio

Caceffo Mauro

Casagranda Remo

Frizzi Wanda

Gabrielli Eduino

Targher Giuliano

CON 30 ANNI DI APPARTENENZA AL CONSOLATO

Chierzi Cesare

Gasperi Gabriele

DECANI CON 35 ANNI DI APPARTENENZA AL CONSOLATO

Bertoldi Giuseppe

Casagranda Vittorio

Ghisi Gianfranco

ELENCO STUDENTI PREMIATI ANNO 2024

Carrera Veronica, diploma Istituto tecnico settore economico, indirizzo Turismo San Martino di Castrozza, votazione 92/100, figlia di Daniele Carrera

Ceola Anna, diploma Liceo scientifico Rosmini Rovereto, votazione 96/100, nipote Franco Grazioli

Laura Pelizzari, laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Brescia, 110 e lode su 110, figlia di Raffaella Marini