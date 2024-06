CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: «VIGILI DEL FUOCO, IL DDL 28 È LEGGE / SÌ ANCHE A 3 MOZIONI»

19.00 - martedì 4 giugno 2024

Vigili del fuoco, il ddl 28 è legge. Sì anche a 3 mozioni. I lavori del Consiglio provinciale hanno visto nel pomeriggio la trattazione di tre proposte di mozione rimaste inevase dalla tornata d’Aula di maggio (la trattazione della prima era iniziata poco prima della pausa pranzo). Di queste una è stata approvata, una respinta e una sospesa dal proponente. Votato poi all’unanimità il ddl 28 di iniziativa giuntale, emendato dall’esecutivo (respinto invece un emendamento di minoranza) volto a snellire le gare di approvvigionamento dei vigili del fuoco volontari. Rinviata la trattazione del ddl 3 sul ricambio generazionale, fino a sera si è proseguito con le proposte di mozione: sono state approvate due mozioni di minoranza, sulla sperimentazione di un progetto di affido culturale per i bambini meno fortunati (emendata in accordo con la Giunta) e sull’estensione dell’esenzione dal bollo auto anche per le vetture elettriche immatricolate all’estero. Sospesa per un’interlocuzione tra minoranza e il consigliere di maggioranza proponente la proposta di mozione sul finanziamento del secondo lotto della funivia Trento-Monte Bondone. I lavori d’Aula domani mattina riprenderanno alle 10.00.

Le mozioni della scorsa tornata: sì a una mostra su Schweizer, no alla revisione della normativa sull’edilizia. Sospesa la mozione su Hde

Distanze sopraelevazioni e competenza esclusiva provinciale (respinta, 13 sì e 18 no)

Il documento di un consigliere di minoranza impegnava la Giunta a risolvere le criticità della controversa normativa provinciale in materia edilizia, sulle distanze in tema di sopraelevazioni e recupero sottotetti. In particolare ad affrontare il tema delle distanze perché si operi un rigoroso allineamento della disciplina provinciale a quella contenuta nel Testo unico nazionale dell’edilizia, perché la competenza esclusiva è dello Stato; a specificare che il recupero abitativo dei sottotetti rientra tra gli incentivi volumetrici; a verificare la possibilità di intervenire, promuovendone l’iter, a che siano inserite nella normativa provinciale delle disposizioni che facciano riferimento a specifiche aree territoriali per favorire la rigenerazione urbana ed evitare il consumo del suolo attualmente inedificato. La mozione impegnava inoltre l’esecutivo ad avvalersi di una bozza di testo normativo predisposto da un gruppo di lavoro dedicato alla materia, organizzato nel 2022 dal Servizio urbanistica della Provincia e a cui parteciparono delegati degli Ordini professionali di Avvocati, Ingegneri e Architetti, di Consorzi di comuni e i funzionari del Servizio.

L’assessore competente ha definito questo un tema molto delicato che coinvolge l’impianto normativo e che ha generato anche importanti discussioni all’interno del Dipartimento urbanistica. La predisposizione di un ddl ad hoc su un tema assolutamente rilevante ed urgente non è distante, ha annunciato, con tempistiche che arriveranno ragionevolmente a settembre ottobre. Tuttavia, non perché non ci sia l’urgenza, ma così come è formulato il dispositivo non è accoglibile. La disponibilità della Giunta potrebbe limitarsi ad un dispositivo di impegno generico con voto contrario sulla premessa. Il consigliere proponente ha chiesto una sospensione in vista di un’interlocuzione, al rientro dalla pausa pranzo ha chiesto di procedere comunque lasciando inalterato il testo. L’assessore ha espresso parere negativo. Un consigliere di minoranza ha ribadito il sostegno del gruppo del proponente su uno dei temi su cui c’è bisogno di accelerare la risposta. Si è proposto una via per uscire da un cul-de-sac amministrativo che potrebbe essere problematico per i territori, ha aggiunto. Un consigliere di maggioranza ha parlato di un tema importante che necessita di essere preso in mano il più presto possibile, si è detto soddisfatto delle parole dell’assessore: non si sottovaluta la tematica, c’è la volontà di procedere in tempi stretti e collegare la partita al decreto salva-casa, potrebbe essere una soluzione vincente. Ha affermato di non capire il perché della scelta del proponente di non accettare la proposta della Giunta. La proposta di mozione è stata respinta.

Centenario della nascita di Riccardo Schweizer, nel 2025 una mostra celebrativa (emendata e approvata con 29 voti favorevoli, un non partecipante)

Una mozione di una consigliera di maggioranza, emendata, impegna la Giunta a sensibilizzare gli organi del Mart, tenuto conto del supporto scientifico che l’ente può fornire nell’organizzazione di iniziative territoriali, affinché programmi nel 2025 un evento commemorativo per celebrare nel centenario della nascita il pittore, scultore, fotografo, designer e progettista Riccardo Schweizer, mettendo in luce il suo percorso artistico internazionale e lo spessore delle sue opere presenti sul territorio trentino.

Una consigliera d’opposizione ha ricordato l’importanza della figura e del fatto che il Trentino la conosca di più. Ha detto di non capire il dispositivo emendato della mozione: essendo il presidente del Mart di diretta nomina della Pat viene da ridere quando si dice “proviamo a sensibilizzarlo”; ha aggiunto poi di presumere che la relazione tra nominato e nominatore sia forte e che il presidente non avrà nessuna remora a agire su indicazione di chi lo ha nominato. Un altro consigliere di minoranza ha detto di capire che la competenza non è esercitabile in maniera diretta dalla Pat, bene avvalersi della collaborazione del Mart come è stato nel 2011, ma ha detto di non aver capito se il dispositivo emendato sia coerente, ha chiesto una rilettura dell’emendamento anticipando comunque voto favorevole.

Un consigliere di maggioranza ha parlato della valorizzazione dei cittadini illustri come un mandato della Giunta. Ha sottolineato che si conferma sempre l’indipendenza assoluta dei musei e della loro programmazione, ma si è detto convinto che, grazie alla sensibilità artistica del presidente, nel dialogo con l’assessorato e con la comunità del Primiero si farà qualcosa di grande. La proponente ha detto di aver recepito l’emendamento con felicità, parlato della mostra organizzata in passato in Primiero e ricordato come la famiglia abbia sempre avuto un rammarico perché un artista di tale calibro è sempre stato celebrato solo sul suo territorio. Meriterebbe un archivio, una mostra centrale per far conoscere l’artista da tutti i trentini, ha detto. La vicepresidente ha ricordato che non ci sarà nessuna imposizione, ma che c’è l’abitudine di cercare di collaborare con i musei.

Hde, acquisire il 40% delle azioni ora in capo al fondo Macquarie Hyd (sospesa dal proponente)

Un consigliere di maggioranza ha anzitutto anticipato la volontà di sospendere la mozione per portarla al prossimo Consiglio, visto il momento delicato. Ha parlato della rilevanza storica delle centrali trentine, citando tra l’altro una del 1947 con cui l’Asar chiedeva alla politica di intervenire per recuperare il patrimonio dell’idroelettrico. Nel 2015, ha dichiarato, così non è stato, ora c’è la possibilità di riacquistare la quota di Hde rimessa sul mercato dal fondo australiano, un’occasione per portare a casa questo patrimonio, perché abbia una ricaduta sui Comuni, sui Bim e sui cittadini tramite un azionariato diffuso. Ha aperto anche a una visione aperta in termini di Euregio. La mozione, sospesa, prendeva le mosse dalla premessa che il fondo Macquarie ha reso nota l’intenzione di cedere la propria partecipazione pari al 40% della proprietà di Hydro Dolomiti Energia (Hde) per un valore approssimativo di 400 milioni di Euro e invitava la Giunta a valutare, e se ritenuto strategico, ad adottare ogni intervento utile ad acquisire la partecipazione del fondo Macquarie, garantendo una presenza pubblica determinante nella composizione societaria di Hde, nonché di coinvolgere la stessa Provincia con i Comuni e i Consorzi Bim che intendano eventualmente acquistare le azioni e nel caso estendendo anche la possibilità di coinvolgere i privati attraverso la proposta di un azionariato diffuso.

I

l garante delle minoranze è intervenuto chiedendo come è possibile che una mozione che non viene discussa possa essere presentata. Ha parlato di una ricostruzione che risponde in parte a ciò che stato e in parte meno. Si è detto convinto che il tempo sia delicato e del fatto che la mozione non doveva essere discussa perché esistono condizioni per cui è giusto che ci sia la riservatezza. Ha detto che avrebbe tante cose da dire sull’azienda, ma dentro le sedi in cui maniera riservata si possono fare le considerazioni che si ritengono più opportune si porta avanti il dibattito, e solo a trattativa conclusa si possono fare le considerazioni apertis verbis: solo così si garantisce un’azienda pubblica che non deve andare a raccontare le sue vicende sui giornali. Il presidente del Consiglio ha affermato di capire le perplessità, ma che è nella disponibilità del proponente esporre la mozione, nella tutela di tutti. Un altro consigliere di minoranza ha parlato di un aspetto singolare: il consigliere sospende la mozione, ma la mozione è attualissima per il Consiglio, se è ora che si deve decidere, poi sarà inutile discutere la mozione se non per un dibattito accademico, speculativo.

Vigili del fuoco volontari: emendato e approvato il ddl 28

Si è passati quindi al ddl 28 del presidente della Giunta che reca modificazioni delle norme in materia di servizi antincendi e attività di protezione civile in provincia di Trento. Il presidente ha presentato il ddl: il ddl cerca di semplificare per i vigili del fuoco volontari le tematiche relative alla gestione degli appalti, del Cig, di Contracta, si tratta di interventi concordati con gli interessati, con la Federazione e con un passaggio al Cal, ha ricordato.

Il ddl, uscito con sì unanime dalla Commissione, è arrivato in Aula con la proposta di tre emendamenti all’articolo 1, il primo di minoranza (che prevedeva che la Provincia adotti – e non possa adottare – linee guida sull’attività contrattuale) , il secondo e il terzo di Giunta (testi in allegato sul sito del Consiglio). In discussione una consigliera di maggioranza ha parlato dei corpi dei vigili del fuoco volontari come una delle realtà più importanti del Trentino, degli altissimi standard di intervento, del grande senso di solidarietà che muove l’attività dei volontari. Un servizio strategico al servizio dei cittadini che implica un dispendio di risorse e tempo importante, compito della politica è rendere l’iter funzionante. Una consigliera di opposizione ha detto che le modifiche proposte muovono nel senso di uno sgravio delle incombenze, citato le difficoltà che le amministrazioni hanno nel reperire personale e ricordato che la norma porta con sé un risparmio di tempo nell’attività quotidiana.

Le attività amministrative che svolgono si sono complicate, ha affermato la consigliera, nonostante la semplificazione rimane l’obbligo di rispettare la normativa in termini di contratti pubblici, è opportuno che la Giunta adotti linee guida per declinare con puntualità le prescrizioni. Ha sottolineato la necessità che i beni di un certo valore siano immatricolati sui corpi e non in capo ai Comuni. Ha ricordato il parere favorevole in Commissione, rimane però ha aggiunto un dubbio sulla questione del Cig, oggetto di un emendamento che non rischi successivamente di essere impugnato.

Un altro consigliere di minoranza ha detto che quando si parla di vigili del fuoco e protezione civile è il momento di smettere di fare retorica: si parla di persone dall’alta formazione che prestano una disponibilità h24. Ha detto che è un ossimoro parlare di volontariato e sommergere queste persone di regole burocrazia e responsabilità: bene quindi spostare questo tema negli enti e uffici preposti. Ancora: alla protezione civile serve concretezza, un sostegno non solo economico. Quindi ha fatto due appelli: uno sull’invecchiamento del sistema, si dovrà essere laboratorio per provare ad essere precursori e garantire un forte ricambio generazionale (non si sta parlando di servizio di leva, ha precisato). Il secondo è stato per il Comune di Trento: ci sono alcuni corpi, come quelli di Cadine e di Villazzano, che hanno l’autorimessa in immobili Itea, situazioni non più sostenibili con problemi enormi e limitazioni forti. Un consigliere di maggioranza ha parlato di un corpo con una storia importante e 1.230 volontari allievi, che si sta rinnovando e merita la modifica legislativa e la semplificazione amministrativa. Bene ha fatto la Commissione a votare il ddl all’unanimità, ha continuato e ha ricordato che comprando assieme i mezzi si potrebbe magari avere magari mezzi più performanti e sgravare i corpi di aggravi. Una consigliera di opposizione ha detto di credere che il ddl forse avrebbe necessitato di un’attenzione più approfondita e di una declinazione degli articoli in riferimento all’emendamento successivo all’approvazione della Commissione che ha messo un po’ in crisi sul tema del Cig. Sulle immatricolazioni a nome dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione dei corpi dei volontari la consigliera ha raccomandato sulla parte burocratica un particolare sostegno ai Comuni: nella situazione attuale con assenza preoccupante di personale è evidente che deve esserci un supporto dalla Provincia per la parte.

Il voto: il Consiglio ha approvato all’unanimità il ddl dopo aver approvato il secondo e il terzo emendamento al primo articolo, sottoscritti dal presidente della Giunta (rispettivamente: 28 sì; 18 sì e 12 astensioni), respinto il primo (13 sì, 16 no) di minoranza.

Le altre mozioni

Sperimentare in un distretto famiglia un progetto di affido culturale per colmare la povertà educativa di bambini meno fortunati (emendata e approvata con 28 sì)

La mozione di una consigliera di minoranza impegnava la Giunta a valutare la possibilità di organizzare, di concerto con i Comuni e le associazioni ed enti interessati, un progetto di affido culturale in modo da colmare la povertà educativa di quei bambini che non hanno la fortuna di avere una famiglia o dei genitori in grado (economicamente, ma non solo) di accompagnarli in un museo, a teatro, al cinema, o a fare un giro in una libreria. Il testo è stato emendato: quello poi votato impegna la Giunta a valutare una sperimentazione all’interno di un distretto famiglia dell’avvio di un progetto di affido culturale come definito in premessa.

Prima dell’emendamento, la vicepresidente ha detto di aver colto un intento propositivo nel documento che è comunque di difficile applicazione: il progetto comporterebbe la creazione di una rete molto articolata e complessa di stakeholder che dovrebbero essere coinvolti con un coordinamento logistico importante in termini di impegno e complicato da mettere a terra. Per far fronte alle difficoltà delle famiglie, ha precisato, c’è lo strumento dei voucher culturali che possono essere estesi anche ai nonni e che si stanno cercando di implementare per renderli più fruibili. Se si parla di famiglie con disagi, ha concluso, difficilmente aderirebbero a una rete che li metterebbe a confronto con famiglie più agiate. Una consigliera di minoranza ha ricordato il progetto “Una famiglia per una famiglia” realizzato in passato con Paideia: ha parlato della proposta come di un progetto interessante da studiare e implementare perché sollecita le comunità a prendersi cura delle questioni che le riguardano. Ha detto che si devono provare a percorrere strade nuove, che non sarebbe male una sperimentazione in ambito ristretto. Un progetto che costa poco e che è in grado di attivare una serie di risorse, ha concluso ricordando analoghe esperienze altoatesine e il progetto Pippi di presa in carico sociale. Un’altra consigliera di minoranza ha parlato di una proposta che va oltre l’aspetto culturale, che tocca quello sociale. Si continua a dire che si vorrebbe fare del Trentino un laboratorio, questa è un’occasione per farlo, ha dichiarato. Un Trentino che ha una rete e un tessuto sociale pregiato, ha rimarcato e ha chiesto all’assessora se le associazioni sono state sentite. Un altro consigliere di minoranza si è rivolto alla vicepresidente chiedendole di rivedere la sua posizione e si è detto stupito dalla sua risposta. Ha parlato con la sensibilità del figlio e ricordato la sete di scoperta dei bambini: la mozione va in questo senso, non serviranno chissà quali fondi che invece si sono spesi per cose discutibili. Un altro consigliere di opposizione ha fatto riferimento al concetto di “comunità educante”, un concetto che si sta perdendo sostituito dall’individualismo: qui ci sono associazioni, Comuni, famiglie che potrebbero disponibili volontariamente ad aderire alla proposta.

La vicepresidente ha parlato di strumentalizzazione dei bambini e ha ribadito di aver apprezzato la proposta e di aver capito la finalità della mozione, per come era stata formulata l’organizzazione era troppo impegnativa. Ha dato piena disponibilità ad eventualmente valutare una sperimentazione in un contesto più piccolo. La proponente ha detto di non aver trovato gli interventi strumentalizzanti dei bambini, di estrema attenzione invece nella situazione di diversi bambini che soffrono di un deficit culturale. Ha detto di aver avuto modo di verificare che la rete di vicinanza e sostegno già c’è, il dispositivo poi andava già nella direzione di valutare le modalità per intercettare le potenzialità che ci sono nella società trentina. Si è detta disponibile a un emendamento. L’accordo è stato trovato nel corso di una breve sospensione e il testo è stato interamente riscritto e approvato con 28 voti favorevoli. Dopo il voto si è verificato un botta e risposta sul metodo tra un consigliere di minoranza e la vicepresidente.

Estensione dell’esenzione dal bollo auto anche per le vetture elettriche immatricolate all’estero (approvata all’unanimità)

Una consigliera di minoranza ha presentato una proposta di mozione che impegna l’esecutivo a verificare le condizioni perché sia possibile procedere all’ammissione al beneficio dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) per cinque anni dalla data di prima immatricolazione anche i veicoli con motore elettrico con prima immatricolazione estera, entrati successivamente nella competenza della provincia autonoma di Trento, per il periodo residuale di esenzione fino al termine dei 5 anni dalla data di prima immatricolazione estera. L’assessore competente ha ricordato che non risulta alcuna lacuna, la Provincia non è mai intervenuta con una norma in materia di agevolazioni sulle auto a esclusiva alimentazione elettrica visto che è prevista un’esenzione a livello nazionale e ha ricordato che è possibile valutare l’introduzione come disposizione provinciale che va ad aggiungersi a quella nazionale: ragionevolmente si potrà dare corso alla richiesta in assestamento di bilancio e introdurlo dall’1 gennaio 2025 per il periodo residuo dall’1 gennaio 2025 al termine delle agevolazioni nazionali. Proponente e assessore hanno concordato di votare questo testo senza emendamenti su queste basi.

Trovare le risorse per il secondo lotto della funivia Trento-Monte Bondone (sospesa)

Un consigliere di maggioranza ha presentato una mozione che impegna la Giunta, ove non pervengano manifestazioni di interesse soddisfacenti da parte di investitori nell’ambito della procedura di partenariato pubblico-privato, a individuare le risorse necessarie per la realizzazione del secondo lotto (Sardagna-Vason) dell’impianto funiviario Trento-Monte Bondone. L’assessora competente ha espresso parere della Giunta favorevole. Una consigliera di minoranza ha detto di comprendere il fascino che l’impianto ha sui trentini, ma la questione ha detto non è solo economica ma inevitabilmente fa i conti con i cambiamenti climatici. Ha raccontato di come i luoghi parlino e della necessità di interpretarli. Si parla di un’opera da 70 milioni, ha detto, e circa 33 dovevano arrivare dai privati: una proposta affascinante, su cui il privato finora era considerato come partner indispensabile e adesso non più. Pensare che si accolli sola tutti gli oneri fa paura, ha dichiarato. Se la proposta fosse arrivata da un’altra parte si sarebbe parlato degli oneri, ha aggiunto, invece ora l’investimento deve farlo la Provincia nonostante i costi non tornino. La vicepresidente del Consiglio ha parlato di un tema che da tempo interessa la città. Ha citato il patto del monte Bondone, l’adesione alla Rete delle riserve, gli studi fatti, il dibattito sul far divenire la zona parco naturale e sul rilancio delle ex caserme, il ruolo del Muse con le visite in quota. L’impianto, ha detto, si inserisce in questo dibattito sulla montagna e ha proposto degli emendamenti. Il primo per uno studio di impatto paesaggistico sul sorvolo dell’abitato di Sardagna, un altro su un disegno di mobilità davvero alternativa per il Bondone che arrivi a Viote, Vaneze, Candriai tenendo conto di una tariffazione ridotta per gli abitanti. Un consigliere di minoranza ha ricordato che il Bondone potrebbe essere di collegamento tra Trento, Busa e valle dei Laghi: ciò servirebbe a destagionalizzare e la montagna che potrebbe davvero divenire family. Certo, la questione economica è impegnativa, ha proseguito, ma il progetto riguarda tutto il Trentino. Anche il consigliere ha anticipato di aderire alla proposta emendativa della collega. Il proponente ha aperto agli emendamenti e risposto al primo intervento ricordando che è l’opera più ecologista che possa esserci: investe sugli impianti a fune ed evita che le macchine salgano sul Bondone, porta con sé un turismo su tutto l’anno. I lavori riprenderanno domani dopo l’interlocuzione del proponente con i consiglieri autori della proposta emendativa.