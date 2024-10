CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: «VARIANTE AL PUP PER IL CORRIDOIO EST, VOTATI E RESPINTI 9 ODG»

20.13 - martedì 22 ottobre 2024

Variante al Pup per il corridoio est: votati e respinti 9 ordini del giorno. Consiglio provinciale, la situazione è ancora di stallo sul ddl 37 dell’assessore Mattia Gottardi di variante al Pup per l’introduzione del corridoio est. Prosegue l’ostruzionismo: dopo le 12 proposte esaminate tra la mattinata e la prima parte del pomeriggio, nella seconda parte del pomeriggio l’Aula ha votato e respinto altre 9 proposte di ordine del giorno. La conta delle podg finora affrontate sale dunque a 63 delle 1.914 presentate in totale dalle minoranze consiliari, da affrontare ne rimangono quindi 1.851.

In serata sono intervenuti Lucia Coppola (AVS), Michele Malfer (Campobase), Paolo Zanella (Pd), Paola Demagri (Casa Autonomia), Roberto Paccher (Lega), Francesco Valduga (Campobase), Francesca Parolari (Pd), Mariachiara Franzoia (Pd), Chiara Maule (Campobase), Lucia Maestri (Pd), Walter Kaswalder (Patt), Roberto Stanchina (Campobase), Luca Guglielmi (Fassa), Michela Calzà (Pd), Christian Girardi (FdI), Alessio Manica (Pd).

In riferimento alle dichiarazioni di Kaswalder della prima parte del pomeriggio (qui la notizia), Zanella, Parolari, Demagri, Franzoia hanno evidenziato come parlare di corridoio est significhi parlare di Valdastico. Maestri ha chiesto se qualcuno ha capito le posizioni del Patt: sarebbe bene che l’assessore segretario rapportasse all’Aula, ha detto. Un interrogativo che ha rivolto anche a Kaswalder.

Questi ha risposto che si vota il ddl 37 di variante al Pup relativa all’ambito di connessione est e ricordato il programma di coalizione sottoscritto con il presidente Fugatti. Kaswalder ha ripetuto quanto affermato a inizio pomeriggio, che attualmente, in virtù dell’accordo sottoscritto dalla Giunta Rossi, c’è la possibilità di un’opera con un tracciato su Caldonazzo che caricherebbe di traffico la Valsugana. Alle 19.30 il presidente Claudio Soini ha chiuso i lavori che riprenderanno domani mattina dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30. Si tornerà in emiciclo anche giovedì dalle 14.30 alle 19.30.