CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: «TUTTI APPROVATI I 34 ODG DELLA MAGGIORANZA, CONTINUANO LE TRATTATIVE SULLA MANOVRA DI ASSESTAMENTO 2025»

La Capigruppo detta la tabella di marcia: in aula domani e sabato fino a notte fonda. Tutti approvati i 34 ordini del giorno della maggioranza. Continuano le trattative tra le forze politiche sulla manovra di assestamento 2025. Domani gli odg di minoranza.

Dopo la replica di questa mattina del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti , che ha chiuso la discussione generale sulla manovra di assestamento 2025 (qui l’articolo), il Consiglio Provinciale ha ripreso i lavori nel pomeriggio con la discussione degli ordini del giorno della maggioranza.

Fugatti ha informato l’Aula che è stato trovato accordo tra Giunta provinciale, categorie economiche e sindacati sul patto di lavoro e salariale. Sono 34 gli odg della maggioranza approvati oggi, nella prossima seduta si proseguirà con gli odg della minoranza. Conclusa la trattazione degli ordini del giorno, la Capigruppo, riunitasi ai margini dei lavori del Consiglio provinciale, ha deciso di interrompere la seduta per dare corso alle trattative. Si proseguirà domani e sabato dalle 09.00 alle 13.00, dalle 14.30 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 24.00.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Daniele Biada (FdI) – Migliorare il servizio trasporto disabili

L’odg del consigliere di FdI impegna la Giunta a mettere in campo subito azioni per il miglioramento del servizio di trasporto per i disabili che frequentano i centri diurni e semiresidenziali e a valutare la possibilità di assegnare direttamente il servizio agli enti gestori. L’assessora Giulia Zanotelli ha dato parere favorevole della Giunta.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Antonella Brunet (Lista Fugatti) – Viabilità centrale per ripopolare Canal S.Bovo e Sagron Mis

L’odg dell’esponente della Lista Fugatti impegna la Giunta a riconoscere la viabilità come centrale per il progetto di ripopolamento di Canal S.Bovo e Sagron Mis e ad avviare azioni di miglioramento della viabilità tra il Primiero il Vanoi e Sagron Mis mediante l’integrazione delle corse dei bus anche per consentire l’accesso alla rete sociale e sanitario del Primiero. L’assessora Giulia Zanotelli ha dato parere favorevole della Giunta.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Vanessa Masè (La Civica)- Sostegni per l’acquisto di macchine per lo sfalcio

L’odg dell’esponente de La Civica impegna la Giunta a valutare l’attivazione di una nuova misura finanziaria per il sostegno dell’agricoltura di montagna attraverso l’acquisto di macchinari per lo sfascio. L’assessora Giulia Zanotelli ha dato parere favorevole della Giunta.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Claudio Cia (Gruppo Misto)- Insonorizzare le scuole d’infanzia

L’odg di Cia. emendato e sottoscritto da Zanotelli, impegna la Giunta a fare una ricognizione sullo stato acustico delle scuole dell’infanzia situati in zone rumorose; a promuovere, un piano per il miglioramento della qualità acustica degli edifici; a favorire, interventi di insonorizzazione degli ambienti scolastici per il benessere dei bambini. L’assessora Giulia Zanotelli ha dato parere favorevole della Giunta.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Claudio Cia (Gruppo Misto) – Progettone, garantire l’accompagnamento dei disabili visivi

L’odg di Cia, emendato, impegna la Giunta a valutare la possibilità di garantire la continuità del servizio di accompagnamento delle persone con disabilità visive nell’ambito del Progettone; a promuovere, nel rispetto dei criteri di equità e coerenza con quanto già previsto per altri soggetti del privato sociale, l’individuazione di una soluzione normativa o amministrativa che consenta, dal 1° gennaio 2026, la prosecuzione delle attività a favore delle persone con disabilità visiva, senza interruzioni o riduzioni del servizio. Cia in Aula ha voluto precisare che il servizio dal 2026 non avrà più il supporto del personale del Progettone. “Un servizio unico nel suo genere a livello nazione – ha detto il consigliere – . Si faccia in modo di trovare un’alternativa. Mi affido all’assessore Spinelli per competenza”. L’assessore Achille Spinelli ha dato parere favorevole della Giunta, come da emendamento concordato.

​APPROVATO Claudio Cia (Gruppo Misto) – Sostenere la concessione delle seconde case ai figli

L’odg, emendato, impegna la Giunta a valutare l’opportunità di estendere le misure provinciali di sostegno alla ristrutturazione edilizia anche a favore dei proprietari non residenti che concedano un immobile di proprietà familiare a figli che vi stabiliscano la propria abitazione principale, con residenza anagrafica e dimora abituale nel territorio provinciale. Per la Giunta l’assessore Simone Marchiori ha dato parere favorevole come da emendamento concordato. Il consigliere Alessio Manica (Pd), pur ritenendo l’emendamento migliorativo, ha espresso diverse perplessità.

​APPROVATO Walter Kaswalder (Patt)- Più risorse per i collaboratori dei medici

L’odg del consigliere Patt impegna la Giunta a valutare, in sede di rinnovo dell’Accordo provinciale per i medici di medicina generale, la possibilità di destinare parte delle risorse al potenziamento delle attività dei collaboratori dei medici. Per la Giunta l’assessore Achille Spinelli ha dato parere favorevole. Il consigliere Paolo Zanella ha chiesto il ritiro. “Stiamo votando una cosa che c’è già, ieri è stato trovato l’accordo tra i medici”. L’assessore Tonina ha quindi confermato l’esito positivo di una lunga trattativa. Il consigliere Kaswalder – ha detto Tonina -lo aveva presentato quando ancora non si sapeva che la partita si sarebbe chiusa”.

​​APPROVATO Walter Kaswalder (Patt) – Valutare l’esproprio del crossodromo Ciclamino

L’odg di Kaswalder, emendato, impegna la Giunta ad avviare un tavolo di confronto con il Comune di Dro e il Moto Club Arco, per chiarire la destinazione urbanistica e conseguentemente la possibilità di azionare lo strumento espropriativo per l’area sportiva del crossodromo Ciclamino di Pietramurata. Chiariti questi aspetti il tavolo può procedere a identificare anche attraverso confronto con le Federazioni sportive interessate, possibili percorsi evolutivi dell’impianto e strumenti per sostenerli concretamente. L’odg ha spiegato Kaswalder chiede quindi più spazi per fare dei parcheggi per rendere più fruibile l’area in vista di importanti manifestazioni. Per la Giunta l’assessora Giulia Zanotelli ha dato parere favorevole. Ad intervenire Eleonora Angeli: “Bene l’odg e l’emendamento della Giunta che chiede di aprire un tavolo di confronto. E’ una grande opportunità provinciale”.

​APPROVATO UNANIMITÀ Mirko Bisesti (Lega) – Più risorse ai musei per spazi per bimbi e famiglie

L’odg di Bisesti, emendato, impegna la Giunta a prevedere ove possibile un incremento delle risorse da destinare ai musei provinciali per spazi destinati a bambini e famiglie; a promuovere una progettualità tra il Muse, il Mart, il Castello del Buonconsiglio e il Mets valorizzando ciascun museo e creando una rete museale accessibile all’infanzia; a proseguire la collaborazione tra i musei provinciali e Trentino Marketing per rafforzare la comunicazione e la promozione dell’offerta museale per famiglie. Per la Giunta l’assessora Francesca Gerosa ha dato parere favorevole.

APPROVATO Mirko Bisesti (Lega) – Agricoltura, fondo Ue per migliorare l’irrigazione

L’odg del consigliere leghista impegna la Giunta ad esprimere ferma contrarietà alle ipotesi di riforma della PAC proposte dalla Commissione europea, che rischia di minare la competitività dell’agricoltura; a promuovere una revisione della PAC che valorizzi il ruolo dell’agricoltura difendendo la competitività della filiera agroalimentare trentina e italiana, promuovendo l’introduzione di clausole di reciprocità nelle relazioni commerciali ed opponendosi a politiche dannose; a rafforzare l’impegno già in atto da parte della Provincia finalizzato all’elaborazione di proposte per la valorizzazione dell’agricoltura di montagna, quale elemento distintivo e strategico per lo sviluppo dei territori dell’arco alpino; a richiedere l’attivazione di un fondo specifico per l’irrigazione, attraverso un sistema di efficientamento delle infrastrutture irrigue con l’utilizzo di tecnologie ed innovazione. Parere favorevole della Giunta. Zanotelli ha quindi specificato che la creazione di un Fondo Unico andrebbe a danneggiare l’agricoltura di montagna. “La Provincia è impegnata a fianco degli agricoltori”.

A prendere parola il consigliere Filippo Degasperi (Onda): “Mi sorprende. Abbiamo Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Si bocciano dunque le scelte della Commissione Europea il cui vicepresidente è di Fratelli d’Italia e dunque della maggioranza?”. A rispondere lo stesso Bisesti: “La prossima proposta UE prevede un taglio del 20% della Pac che significa meno risorse sul nostro territorio. Ricordo che la Lega non fa parte della maggioranza della Commissione che sostiene Ursula Von Der Leyen. A livello europeo stiamo contestando questo tipo di Commissione e non da ieri. Questa è una critica molto forte e la confermo”. Ad intervenire anche il consigliere Pd, Alessio Manica. “Anche da parte nostra c’è preoccupazione e sottolineiamo divisioni della maggioranza su questo punto. C’è ipocrisia, potete anche chiedere le dimissioni di Fitto”. Manica chiama in causa anche gli incontri già fatti sul tema con Dorfamann e annuncia l’astensione in attesa di approfondimenti.

APPROVATO Christian Girardi (La Civica) – Pensionati, evitare che l’una tantum impatti sulle tasse

L’odg del consigliere de La Civica impegna la Giunta a individuare modalità di erogazione della misura straordinaria – l’una tantum di 3600 euro – a favore dei pensionati di età superiore a 65 anni, anche tra coloro che beneficiano dell’assegno unico provinciale, idonee a evitare impatti negativi sulla tassazione sull’assegno pensionistico. Per la Giunta il presidente Maurizio Fugatti ha dato parere favorevole. Ad intervenire la consigliera Francesca Parolari rilevando problemi di applicazione pratica del dispositivo.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Eleonora Angeli (Lista Fugatti) – Un progetto per l’inclusione delle persone neurodivergenti

L’odg impegna la Giunta a finanziare un progetto pluriennale di inclusione a sostegno della quotidianità delle persone neurodivergenti per sensibilizzare e dare sostegno ai comuni nella realizzazione di misure in favore delle persone con bisogni comunicativi complessi, finanziando i progetti comunali riguardanti l’integrazione della segnaletica urbana e indicazioni di sicurezza con strumenti di comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o nuove metodologie individuate in collaborazione con istituti di ricerca; inoltre, finanziamenti di zone di decompressione sensoriale, silenziose, recintate e allestite in particolare con altalene a cesti, casette e angolo morbido all’interno delle aree giochi dei parchi pubblici. Per la Giunta, l’assessora Zanotelli ha dato parere favorevole.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Eleonora Angeli (Lista Fugatti) – Più sostegni per la sicurezza dei negozi

L’odg di Angeli impegna la Giunta a attivare misure, aggiuntive rispetto ai bonus nazionali, per sostenere l’acquisto, l’installazione e l’eventuale adeguamento degli impianti di sicurezza, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese nei settori del commercio e della ristorazione troppo spesso vittime delle incursioni ladresche. Per la Giunta, l’assessora Zanotelli ha dato parere favorevole.

APPROVATO Christian Girardi (La Civica) – Garantire l’accesso ai finanziamenti delle imprese artigiane

L’odg, emendato, di Girardi impegna la Giunta a definire strategie e interventi per consentire alle imprese artigiane trentine l’accesso a finanziamenti e agevolazioni che permettano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Pat e dall’Unione europea, attraverso la riqualificazione dei locali per favorire l’innovazione tecnologica, la cybersicurezza e la transizione ecologica; l’acquisto di mezzi e attrezzature valutando il coinvolgimento di Trentino sviluppo e di Istituti di credito.

​APPROVATO UNANIMITÀ Vanessa Masè (La Civica) – Studio per allargare la statale dalle Sarche al ponte del Gobbo

L’odg della consigliera impegna la Giunta a valutare la possibilità, attraverso uno studio di fattibilità, di individuare una soluzione per la messa in sicurezza e l’allargamento della sede stradale della statale nel tratto del Comune di Madruzzo, che va dalla rotatoria di Sarche al ponte del Gobbo. Ad intervenire Michela Calzà (Pd) “Si poteva avere maggiore convinzione per dare migliori priorità”.

​APPROVATO Antonella Brunet (Lista Fugatti) – Fondi per ampliare la sede Anfas di Fiera di Primiero

L’odg di Antonella Brunet impegna la Giunta a valutare, nell’ambito delle risorse disponibili e compatibilmente con gli impegni già assunti, la possibilità di finanziare il rifacimento e l’ampliamento della sede Anffas nel comune di Fiera di Primiero San Martino di Castrozza. Parere favorevole della Giunta.

​​APPROVATO Antonella Brunet (Lista Fugatti) – Località turistiche, potenziare i servizi di emergenza

L’odg, emendato, impegna la Giunta a potenziare il servizio di emergenza sanitaria nelle località turistiche ad alta affluenza, cioè in inverno ed estate, anche mediante la riorganizzazione del personale ed incrementando la dotazione dei mezzi; a promuovere un modello organizzativo stabile, ispirato a quello di Fiemme e Fassa, con presidi flessibili rispetto alla stagionalità, anche in sinergia con le associazioni di volontariato e a un’adeguata pianificazione delle risorse APSS.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Carlo Daldoss (La Civica)- Migliorie boschive, semplificare l’accesso ai fondi

L’odg, emendato, del consigliere del La Civica impegna la Giunta a valutare la possibilità di introdurre modalità semplificate di accesso ai fondi per le migliorie boschive; o a ripristinare la facoltà per i Comuni e gli enti gestori di destinare una quota dei proventi derivanti dalla vendita del legname a un fondo vincolato utilizzabile per interventi di gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo; a valutare l’adozione di eventuali adeguamenti normativi o amministrativi che rendano tali strumenti più aderenti alle reali esigenze dei territori.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Vanessa Masè (La Civica) – Scuole d’infanzia, deroga per l’orario prolungato

L’odg impegna la Giunta a prevedere una deroga al numero minimo di sette iscritti per l’attivazione del servizio di prolungamento orario nelle scuole dell’infanzia sottodimensionate, sostituendo il criterio assoluto con una soglia percentuale minima del 50% sul totale degli iscritti alla scuola; a valutare la deroga anche per le scuole dell’infanzia non sottodimensionate qualora ci fosse la necessità di attivare il servizio con un numero di domande inferiore a 7; a valutare l’integrazione di parametri demografici e territoriali nei criteri per l’assegnazione degli insegnanti, tenendo conto della presenza di bambini con bisogni educativi speciali e delle effettive esigenze organizzative delle scuole con una sola sezione. L’assessora Francesca Gerosa ha dato parere favorevole della Giunta.

​APPROVATO Daniele Biada (FdI) – Progetti culturali per gli anniversari

L’odg impegna la Giunta a indire un bando annuale per promuovere progetti culturali che si riferiscano a ricorrenze e anniversari significativi, anche con approcci innovativi, creativi e originali. L’assessora Francesca Gerosa ha dato parere favorevole della Giunta.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Daniele Biada (FdI) – Sostegni per la riqualificazione delle case nei centri storici

L’odg impegna la Giunta a valutare l’attivazione di misure di sostegno alla riqualificazione degli immobili, con particolare attenzione ai centri storici, prevedendo forme di incentivazione legate alla destinazione abitativa stabile degli alloggi, in particolare a favore di residenti o nuovi residenti, al fine di contrastare fenomeni di abbandono, degrado e spopolamento, tutelando il patrimonio abitativo storico del Trentino. L’assessora Giulia Zanotelli ha dato parere favorevole della Giunta.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Stefania Segnana (Lega) – Puntare sull’inserimento lavorativo dei disabili

L’odg della consigliera della Lega impegna la Giunta a promuovere una collaborazione tra il Servizio politiche sociali, l’Agenzia per il Lavoro, il Terzo settore e il mondo imprenditoriale, per garantire una condivisione delle responsabilità e una regia unitaria dei percorsi rivolti alle persone con disabilità; ad attivare una sperimentazione articolata in due fasi finalizzata alla transizione dal profilo propedeutico all’ inserimento lavorativo per le persone con disabilità. L’assessora Giulia Zanotelli ha dato parere favorevole della Giunta.

​APPROVATO CON 13 VOTI CONTRARI E 1 ASTENSIONE Walter Kaswalder (Patt) -Adeguare l’organizzazione di Cardiologia del S.Chiara

L’odg, emendato, di Kaswalder impegna la Giunta a valutare l’opportunità di definire linee di indirizzo per l’adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Unità Operativa di Cardiologia del Santa Chiara e l’aggiornamento dei percorsi assistenziali provinciali relativi alla gestione in emergenza del paziente cardiologico con l’obiettivo di ottimizzare la presa in carico e assicurare l’erogazione della cura nel modo più idoneo alle esigenze del paziente. L’assessora Giulia Zanotelli ha dato parere favorevole della Giunta come da emendamento. Ad intervenire la consigliera di Movimento Casa Autonomia, Paola Demagri “I tre sanitari all’interno delle minoranze hanno ritenuto di dire di no. Sono argomenti specifici che vanno a prevaricare le competenze di chi le deve definire. E’ compito o dell’Azienda Sanitaria”. Anche il consigliere Zanella (PD) si è aggiunto a quanto detto da Demagri, “è un emendamento che entra nelle pieghe dei compiti del direttore sanitario generale e di Cardiologia. Dovremo fare altro per governare l’Azienda Sanitaria”. Per il consigliere Cia “non c’è nulla di anomalo nella proposta. L’assessore Tonina che ha dato parere favorevole non è certo sprovveduto”. Il consigliere Valduga (Campobase) ha ribadito che “si tratta di un percorso tecnico. Da qui il nostro no”.

APPROVATO Eleonora Angeli (Lista Fugatti) – Creare nuclei di sicurezza della Polizia locale

L’odg impegna la Giunta a valutare l’opportunità di promuovere il potenziamento della “Squadra di sicurezza urbana” della Polizia Locale di Trento e la creazione di Nuclei per la sicurezza dei Corpi di Rovereto e Pergine; a promuovere la definizione di un protocollo operativo che consenta l’impiego della squadra cinofila della Polizia locale — attualmente attiva principalmente nel Comune di Trento — anche il altri territori comunali; a valutare forme di sostegno all’acquisto di attrezzature moderne per le Polizie locali di Trento, Rovereto e Pergine e a mettere a disposizione anche dei Comuni più piccoli le loro professionalità e dotazioni tecniche. Parere favorevole della giunta per voce dell’assessora Zanotelli. Cosi il ncisgliere di Onda, Filippo Degasperi: “C’è già una legge provinciale che si riferisce a progetti a sostegno della sicurezza urbana, di questi progetti si è sentito parlare sui media ma nulla è stato fatto dal 2018 a oggi. Ora che ci sono interrogazioni si muove qualcosa, adesso arrivano le proposte che sopperiscono le incapacità di chi deve farsi carico della sicurezza”. Angeli ha quindi precisato che la polizia locale è in carico ai Comuni. “La Giunta si coordinerà con il CAL e poi i Comuni che richiederanno risorse attiveranno il presidio”.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Maria Bosin (Patt) – La “Giovanelli” nella rete degli ospedali di Comunità

L’odg, emendato, della consigliera Patt impegna la Giunta ad aggiornare la rete degli Ospedali di Comunità – cure intermedie, includendovi un nuovo presidio presso l’APSP “Casa di Riposo Giovanelli” di Tesero, con l’attivazione di 5 posti letto per la riabilitazione funzionale. Tale aggiornamento è finalizzato a rispondere a una carenza strutturale nell’ambito delle valli di Fassa, Fiemme e Cembra, favorendo la presa in carico di pazienti fragili in un contesto adeguato e vicino alla propria comunità attenuando i disagi per le famiglie. Parere favorevole della Giunta. Cosi il consigliere Zanella: “Voteremo l’odg cosi come emendato ma evidenzio che servono più posti negli ospedali di Comunità perché vanno considerate le singole esigenze di prossimità. Cosi la disposizione è generica e scoordinata”.

​APPROVATO Maria Bosin (Patt)- Finanziare l’acquisto dell’ex Oratorio di Cavalese

L’odg di Bosin impegna la Giunta a valutare il finanziamento della domanda per l’acquisto e ristrutturazione dell’ex Oratorio di Cavalese per farne la sede della Comunità, per la parte non coperta da risorse proprie, affinché l’immobile possa continuare a svolgere una funzione comunitaria a beneficio dell’intera popolazione della valle. Parere favorevole della Giunta

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Maria Bosin (Patt) – Ultimare la ciclabile della Val di Fiemme

L’odg impegna il governo provinciale a individuare i necessari finanziamenti per la progettazione e la realizzazione del tratto mancante della pista ciclopedonale della Val di Fiemme tra Panchià e Ziano di Fiemme, al fine di garantire il completamento dell’intera ciclovia lungo la SS 48. Parere favorevole della Giunta.

​APPROVATO ALL’UNANIMITÀ Stefania Segnana (Lega) – Pianificazione territoriale dei servizi conciliativi estivi

La proposta della consigliera Segnana, sottoscritta anche dalle colleghe di maggioranza, affronta il tema dei servizi conciliativi alle famiglie, coinvolgendo l’Agenzia per la coesione sociale e la Fondazione De Marchi nella realizzazione di un’indagine che faccia emergere difficoltà ed esigenze.

APPROVATO Stefania Segnana (Lega), Mirko Bisesti (Lega), Roberto Paccher (Lega) – Manutenzione della Sp 228 in località Novaledo

L’odg del consigliere della Lega impegna a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le altre priorità d’intervento sulla rete di competenza provinciale, la finanziabilità dei lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede esistente sulla strada provinciale 228 di Levico-Novaledo verificando, nel contesto, la possibilità di effettuare interventi migliorativi per assicurare la percorrenza in sicurezza da parte degli utilizzatori.

APPROVATO Stefania Segnana (Lega), Roberto Paccher (Lega) – Sistemazione e asfaltatura Sp 133 in via Marconi a Caldonazzo

La proposta del consigliere Paccher impegna a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le altre priorità dell’intervento sulla rete di competenza provinciale, la finanziabilità dei lavori di pavimentazione della SP 133 di Monterovere nel tratto iniziale tra la rotatoria di intersezione con la SP 1 (alla progressiva 0,000 km) e l’inizio del tratto pavimentato in porfido (alla progressiva 0,500 km circa), al fine di garantire un accesso adeguato e sicuro all’abitato.

APPROVATO Luca Guglielmi (Lista Fassa) – Rilancio turistico al passo Fedaia

Il documento dell’esponente di Lista Fassa impegna la Giunta a a sviluppare, attraverso i principali attori del sistema di marketing turistico-territoriale (Trentino Marketing e ApT Val di Fassa), iniziative ed eventi di rilevante impatto comunicativo e forte richiamo turistico, soprattutto nei periodi di inizio e fine estate, anche con riferimento al Passo Fedaia, incentivando così l’allungamento della stagione e a beneficio delle realtà economiche presenti sul territorio.

APPROVATO Carlo Daldoss (Civica) – Promuovere e sostenere gli spostamenti dei pendolari

La proposta del consigliere della Civica impegna la Giunta ad individuare criteri e modalità per promuovere la mobilità sostenibile anche attraverso l’adozione dei piani degli spostamenti casa-lavoro, pubblici e privati e la previsione di bonus di mobilità ai lavoratori che percorrono quotidianamente il tragitto casa-lavoro in modo sostenibile e a incrementare le azioni informative e di sensibilizzazione per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rispetto all’automobile privata anche sostenendo campagne informative.

APPROVATO Stefania Segnana (Lega) – Promozione del ruolo di Espo

La proposta della consigliera della Lega mira alla valorizzazione del ruolo di Espo (Ente sviluppo porfido), strategico nella promozione del marchio Trentino porfido anche attraverso Trentino Sviluppo, modalità che consentano di non disperdere le esperienze pluridecennali maturate nel settore, valorizzando le competenze esistenti.

APPROVATO Roberto Paccher (Lega) – Sistemazioni stradali a Canzolino e Madrano

L’obiettivo del documento del consigliere Paccher è quello di individuare i necessari finanziamenti per la ripavimentazione del piano stradale della Sp

107 e SP 107Dir nel centro degli abitati di Canzolino e Madrano usurato e a valutare il prolungamento del marciapiede di via Castel Rocca nella frazione di Madrano, realizzando un nuovo tratto tra via dei Casai e via Coredi accompagnato dall’impianto di illuminazione pubblica, al fine di garantire il passaggio sicuro dei pedoni nella zona urbanizzata.